ファッカーズがYO!GAKU TO THE FUTURE第9弾に登場

タワーレコード株式会社「YO!GAKU TO THE FUTURE」ファッカーズver. ポスター

タワーレコードは、いま聴いておきたい洋楽を盛り上げる企画「YO!GAKU TO THE FUTURE」キャンペーン第9弾を4月20日（月）より開催。今回はアンバサダーにファッカーズを迎え、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ店頭でのポスター掲出をはじめ、タワーレコード オンラインを含む全店でキャンペーンを実施します。

ファッカーズは、シャニー・ワイズ（vo）とジャクソン・ウォーカー・ルイス（b/k/prod）からなるNY発ニューウェーブ・デュオ。2024年のEP『Baggy＄＄』で一気に注目を集め、大型フェスティバルへ出演し、その年の夏を象徴するトラックとなりました。待望のデビューアルバム『O』は、ケネス・ブルームがプロデュースし、グラミー賞常連トム・ノリスがミックスを担当しています。

タワーレコードが展開する「YO!GAKU TO THE FUTURE」第9弾では、同アルバムを発売するファッカーズのオリジナルポスターを制作し、4月20日（月）以降順次、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ店頭で掲出します。また、タワーレコード オンラインでは「YO!GAKU TO THE FUTURE」特集ページにてファッカーズの作品をより詳しく紹介します。

YO!GAKU TO THE FUTURE 特集ページURL

https://tower.jp/article/feature_item/2026/04/15/0101(https://tower.jp/article/feature_item/2026/04/15/0101)

■対象作品情報

アーティスト：Fcukers

タイトル：オー＜国内盤CD＞

発売日：3月27日（金）

レーベル：Ninja Tune

品番：BRC811

価格：3,080円（税込）

■ファッカーズ プロフィール

BBC Radio 1「Future Artist of the Month」、BBC 6 Music「New Music Fix Daily Next Up」、Spotify「Artist To Watch」に選出されるなど、急速に評価を高めるファッカーズが、〈Ninja Tune〉よりデビュー・アルバム『O』をリリース。シャニー・ワイズ（vo）とジャクソン・ウォーカー・ルイス（b/k/prod）からなるファッカーズは、ダンス・ミュージックの即効性とインディー以降の感性を自在に横断しながら、ニューヨークのクラブ・カルチャーを今まさに更新している最注目株。2024年のEP『Baggy＄＄』で一気に注目を集め、収録曲「Bon Bon」「Homie Don’t Shake」は、大型フェスティバルへの出演を通じてその年の夏を象徴するトラックとして各所で高い評価を獲得した。Apple Musicのゼイン・ロウをはじめ、Rolling Stone、DAZED、W Magazine、New York Times、Pitchfork、NME、The Face、NYLON、PAPER、Notion ほか、世界中の主要メディアがその動向を追い続けている。