『リネージュ2M』「ダブル バック アタック ウィーク」を開催！第1回「ザリチェ バック アタック」を4月17日(金)に実施！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NC Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■[全体]「ダブル バック アタック ウィーク」開催！第１回は「ザリチェ バック アタック」！

【ザリチェ バック アタック開催日時】

2026年4月17日(金) 20時20分 ～ 22時30分まで(予定)

【バイウム バック アタック開催日】

2026年5月1日(金)

【概要】

2種類の「バック アタック」イベントが隔週で行われる「ダブル バック アタック ウィーク」を開催します。

第1回目として2026年4月17日(金) 20時20分より、すべてのワールドにて、モンスター討伐イベント「ザリチェ バック アタック」を実施します。

「ザリチェ バック アタック」は、専用のイベント ダンジョン「ザリチェ バック アタック」にて開催します。ダンジョンには、オリジン ワールドはレベル65以上のキャラクターが、リザーブ ワールドではレベル60以上のキャラクターが入場可能です。

ダンジョン内部は安全地域となっており、20時30分から、ザリチェが召喚する大量のモンスターや、「セル」「レピロ」といったボス モンスター達が出現します。

召喚されたモンスター達を討伐しザリチェを追い詰めると、ザリチェは最後にボス モンスター「業火の炎 シェリーホドン」を召喚します。「業火の炎 シェリーホドン」の討伐に成功すると、「ザリチェのエッセンス(イベント)」や「ダブル バック アタック ウィークの証(イベント)」など様々なアイテムをドロップします。

また、ボス モンスター「業火の炎 シェリーホドン」を討伐しザリチェの侵攻の阻止に成功すると、専用のNPC「バック アタック商人」がダンジョン内に出現します。

「バック アタック商人」からはアデナを使用して、専用の期間制コレクションに登録できる「ザリチェの炎(イベント)」や「ザリチェのチケット(イベント)」「ザリチェのチケット強化スクロール(イベント)」のほか、オリジン ワールドでは「アガシオン(ザリチェ)(刻印)」、リザーブ ワールドでは、「英雄級アガシオン獲得券(1回)(イベント)」などのアイテムと交換することができます。

「ザリチェのチケット(イベント)」は「ザリチェのチケット強化スクロール(イベント)」で強化することができます。

オリジン ワールドでは、強化値に応じて「ザリチェの神話級スキルブック選択箱(イベント)」や「ザリチェの伝説級アーティファクト獲得券(1回)(イベント)」、「ザリチェの強化されたアクセサリー選択箱(イベント)」などを製作可能です。

リザーブ ワールドでは強化値に応じて強化値に応じて「ザリチェのクラス/アガシオン獲得券選択箱(伝説)(イベント)」や「ザリチェの英雄級継承者の書選択箱(イベント)」、「ザリチェの英雄級スキン獲得券(1回)(イベント)」などを製作可能です。

第2回の「バイウム バック アタック」は、5月1日(金)を予定しています。

5月1日実施の「バイウム バック アタック」も含めてすべて参加し、「ダブル バック アタック ウィークの証(イベント)」を2個持つ継承者は、「ダブル バック アタック記念ポーション(イベント)」を製作することができます。

そのほか「ザリチェ バック アタック」の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「ザリチェ バック アタック」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=69deaad3971c565085bbc1eb

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、大人数が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NC

コピーライト：(C)NC Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://www.nc.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2026年4月15日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。