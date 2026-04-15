東京・銀座発の揚げサンド専門店「Age.3」、飛騨高山に5月3日オープン

株式会社ANCHOR

五感で楽しむ、揚げたてのサンド体験

Age.3は、福岡県嘉麻市でスタートしたスイーツブランド「FRUITS SAND THREE」を起点に、

東京・銀座で誕生した揚げサンド専門店です。

注文ごとに一つひとつ揚げることで、できたてならではの食感と香りをお届けします。

五感で楽しむ体験として設計された揚げサンドを、飛騨高山の街歩きとともにお楽しみいただけます。

■ 店舗概要

店舗名：Age.3 HIDA TAKAYAMA（アゲサン ヒダタカヤマ）

所在地：〒506-0011 岐阜県高山市本町2丁目80番地

オープン日：2026年5月3日(日)

Instagram：age.3_hidatakayama(https://www.instagram.com/age.3_hidatakayama/)

観光客で賑わう、飛騨高山の中心エリアに出店

飛騨高山は、歴史ある街並みと食べ歩き文化で知られ、国内外から多くの観光客が訪れるエリアです。

Age.3はこの立地において、街歩きの中で気軽に楽しめる揚げたてのサンド体験を提供していきます。

Age.3が提案する「揚げサンド」という新ジャンル

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

東京・銀座をはじめ、上海・シドニー・マニラ・ドバイなど、世界各地で多くの来店客を集めています。各都市で行列やSNSでの拡散が起こるなど、日本発のスイーツとして海外でも注目を集めています。

■画像素材について

※掲載商品に関する商品単体画像、Age.3店舗の外観・内観写真などの高解像度データをご希望の方は、下記広報担当までお問い合わせください。

・画像形式：JPEG／PNG（メディア掲載・SNS投稿用に適した構図もご用意しております。）

・Webメディア・SNS・紙媒体など、掲載用途に応じた最適な画像素材をご提供可能です。

問い合わせ先

株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

ブランド概要｜Age.3（アゲサン）とは

Age.3は、福岡県嘉麻市でスタートしたスイーツブランド「FRUITS SAND THREE」を起点に誕生しました。

2023年に、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発し、東京・銀座に1号店をオープン。以降、国内外へと展開を広げています。

現在は日本国内に加え、上海、シドニー、マニラ、ドバイなど海外にも出店し、日本発のスイーツブランドとしてグローバルに成長を続けています。



インバウンド需要の回復に伴い、観光地における食べ歩き需要が再び高まる中、

“揚げたて”という体験を提供するAge.3は、食べ歩き文化との親和性から、国内外の観光地で支持を集めています。

その流れの中で、日本の食べ歩き文化を体験できる観光地・飛騨高山にて、「揚げたて」を楽しむ新たな拠点として「Age.3 HIDA TAKAYAMA」をオープンいたします。

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。

シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

専務取締役 松下 幸平

プロフィール

1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。

店舗情報

Age.3 HIDA TAKAYAMA（アゲサン 飛騨高山）

住所：〒506-0011 岐阜県高山市本町2丁目80番地

Instagram：age.3_hidatakayama/(https://www.instagram.com/age.3_hidatakayama/)

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

TEL：070-1317-7334

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：age.3_ginza/(https://www.instagram.com/age.3_ginza/)

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

TEL：070-4310-4439

営業時間 10:00 - 16:00

Instagram：fruits_sand_three/(https://www.instagram.com/fruits_sand_three/)

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22

TEL：03-6284-7136

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：age.3_asakusa/(https://www.instagram.com/age.3_asakusa/)

Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室

TEL：070-9236-1965

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：age.3_harajuku/(https://www.instagram.com/age.3_harajuku/)

Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

住所：marsaboulevard Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai

Instagram：age.3_dubai/(https://www.instagram.com/age.3_dubai/)

Age.3 MANILA Greenhills（アゲサン マニラ グリーンヒルズ）

住所：Greenhills Mall, Ortigas Avenue, San Juan City, Philippines

Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City

Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）

住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007

Instagram：age.3_sydney(https://www.instagram.com/age.3_sydney)

Age.3 HONG KONG（アゲサン 香港）

MOKO 新世紀廣場 193 Prince Edward Rd W, Mong Kok, 香港

Instagram：https://www.instagram.com/age.3hk/