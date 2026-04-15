岡山・児島の職人技が生み出す、唯一無二のデニム MOMOTARO JEANS が京都に続き、 ブランドを体現する新拠点を福岡にオープン

株式会社ジャパンブルー

世界 28 ヶ所の国と地域で展開している岡山県・児島発のデニムブランド MOMOTARO JEANS は、“ジ ャパンデニム”という独自の価値を国内外へ発信する新たな拠点として、福岡・大名に「MOMOTARO JEANS FUKUOKA」を 2026 年 5 月 15 日（金）にオープンいたします。

■アジアとつながる新たな発信拠点

同ブランドは、2024 年 7 月にブランドを刷新し、その世界観を体現する拠点として MOMOTARO JEANS KYOTO をオープンいたしました。そして今回、京都に続く新たな発信拠点として、九州エリア初進出と なる「MOMOTARO JEANS FUKUOKA」をオープンいたします。福岡は、古くからアジアとの交流拠点 として発展してきた国際都市であり、多様な文化と感性が交差する街です。本店舗は、その地理的・文化 的背景を活かし、グローバル展開をさらに加速させる重要な拠点として位置付けています。岡山・児島で 培ってきた伝統技術と真摯なモノづくりの精神を継承しながら、“ジャパンデニム”の価値を福岡からアジ ア、そして世界へと広げてまいります。

■ブランドを体現する空間

福岡・大名、国体道路に面した「MOMOTARO JEANS FUKUOKA」は、MOMOTARO JEANS KYOTO に 引き続き、AS（⻘木淳・品川雅俊によるユニット）が指揮をとります。AS は、都市や周辺環境との関係 を丁寧に編集し、建築の主張を抑えつつ体験の質を高める設計を得意とし、本施設では内外の境界を緩や かにつなぎ、街に開かれた空間をつくりだします。

■ストアコンセプト

“福岡・大名、国体道路に面する新しい MOMOTARO JEANS FUKUOKA は一見、寡黙な外観をしている。 しかし、そこに穿たれた小さな入口から一歩中に立ち入ると、このブランドのルーツである瀬戸内の風景 を思い起こさせる蘇轍（そてつ）の坪庭が現れる。寡黙さの裏に隠されたこの庭は、街の喧騒と落ち着い た店内を隔てるバッファーであり、インテリアへ光と風を届けるためにある。

衣類が、肌に触れる裏地の質によって着心地をより豊かなものとするように、内部空間が直接触れる“裏 地”としての坪庭が、店内を緑と自然光で満たし、訪れる人々の居心地を、そして来店からフィッティン グに至るひと連なりの経験を豊かなものにする。季節がよければ庭に面した戸を開け放つこともできる。 そこはショップである前に、街中にそっと佇む庭なのだ。“

AS Co. Ltd.

⻘木淳と品川雅俊による建築設計ユニット。1991 年に創設された⻘木淳建築計画事務所に、2020 年、品 川雅俊がパートナーとして加わることで改組された。代表作に「京都市京セラ美術館」をはじめとした公 共建築や「LOUIS VUITTON GINZA NAMIKI」「TIFFANY GINZA」など一連のブランド店舗外装など。

■店舗情報

・名称：MOMOTARO JEANS FUKUOKA

・オープン日：2026 年 5 月 15 日（金）

・営業時間：11:00～19:00

・住所：福岡県福岡市中央区大名 1 丁目 5-2

https://maps.app.goo.gl/GRqMJMuD2U5SH1xJ9

■MOMOTARO JEANS について

「MOMOTARO JEANS」は、国産ジーンズの発祥地であ

る岡山県、児島地区で 2006 年にスタート。ブランド創

業時から地元児島での生産にこだわり、素材選びから製

品までの一貫生産をおこなうプロダクトブランドです。

〈MOMOTARO JEANS 公式 HP〉

https://www.momotarojeans.com

〈MOMOTARO JEANS 公式 Instagram〉

＠momotarojeans̲official

〈MOMOTARO JEANS 公式 TikTok〉

@ momotarojeans̲official