「NTTドコモ Presents Lemino 修斗 Vol.5」Leminoにて独占無料生配信決定！2026年4月19日（日）17:00より生配信スタート

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年4月19日（日）17:00より「NTTドコモ Presents Lemino 修斗 Vol.5」を独占無料生配信※1いたします。

視聴ページ：https://bit.ly/4clwxL6

沖縄のコザ・ミュージックタウンで開催される「NTTドコモPresents Lemino 修斗 Vol.5」では、メインマッチとして西條英成選手(THE BLACKBELT JAPAN)とマコア・クーパー選手(Tribe Of Judah)の、ウェルター級(77.1kg)5分3Rが行われます。

セミファイナルでは、徳本望愛選手(THE BLACKBELT JAPAN)とリー・ボ・バエ選手(MOB Training Center)の、女子アトム級(47.6kg)5分3Rが行われます。

その他、吉野光選手(Galana Group)と伊集龍皇選手(パラエストラ小岩)が対決するバンタム級サバイバートーナメントリバイバル2026リザーブマッチ(61.2kg)5分3Rなど、「Lemino」では、当日の熱戦全10試合を独占無料生配信いたします。

【配信概要】

■タイトル：「NTTドコモ Presents Lemino 修斗 Vol.5」

■対戦カード

第1試合：竹本 蒼天 VS 玉城 悠

第2試合：彬大 VS 親盛 拓巳

第3試合：藤谷 敦史 VS 下間 英史

第4試合：松岡 琉之介 VS 水嶋 敬志

第5試合：チョン・プイ・ウィング VS 竹見 隆史郎

第6試合：梅筋 毒一郎 VS 砂辺 光久

第7試合：当真 佳直 VS 友利 幸汰

第8試合：吉野 光 VS 伊集 龍皇

第9試合：徳本 望愛 VS リー・ボ・バエ

第10試合：西條 英成 VS マコア・クーパー

■配信日時：生配信

2026年4月19日（日）17:00～

アーカイブ配信

2026年4月19日（日）23:00～

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■配信形態：「Lemino」にて無料配信

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDRjN2Y=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202604_nr-shutovol5-0415

■製作著作：(C)ｄドリームスポーツ＆マネジメント

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、「Leminoセレクト」での配信はありません。

※2 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。