「NTTドコモ Presents Lemino 修斗 Vol.5」Leminoにて独占無料生配信決定！2026年4月19日（日）17:00より生配信スタート
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年4月19日（日）17:00より「NTTドコモ Presents Lemino 修斗 Vol.5」を独占無料生配信※1いたします。
視聴ページ：https://bit.ly/4clwxL6
沖縄のコザ・ミュージックタウンで開催される「NTTドコモPresents Lemino 修斗 Vol.5」では、メインマッチとして西條英成選手(THE BLACKBELT JAPAN)とマコア・クーパー選手(Tribe Of Judah)の、ウェルター級(77.1kg)5分3Rが行われます。
セミファイナルでは、徳本望愛選手(THE BLACKBELT JAPAN)とリー・ボ・バエ選手(MOB Training Center)の、女子アトム級(47.6kg)5分3Rが行われます。
その他、吉野光選手(Galana Group)と伊集龍皇選手(パラエストラ小岩)が対決するバンタム級サバイバートーナメントリバイバル2026リザーブマッチ(61.2kg)5分3Rなど、「Lemino」では、当日の熱戦全10試合を独占無料生配信いたします。
【配信概要】
■タイトル：「NTTドコモ Presents Lemino 修斗 Vol.5」
■対戦カード
第1試合：竹本 蒼天 VS 玉城 悠
第2試合：彬大 VS 親盛 拓巳
第3試合：藤谷 敦史 VS 下間 英史
第4試合：松岡 琉之介 VS 水嶋 敬志
第5試合：チョン・プイ・ウィング VS 竹見 隆史郎
第6試合：梅筋 毒一郎 VS 砂辺 光久
第7試合：当真 佳直 VS 友利 幸汰
第8試合：吉野 光 VS 伊集 龍皇
第9試合：徳本 望愛 VS リー・ボ・バエ
第10試合：西條 英成 VS マコア・クーパー
■配信日時：生配信
2026年4月19日（日）17:00～
アーカイブ配信
2026年4月19日（日）23:00～
※配信開始時間が遅れる場合がございます。
■配信形態：「Lemino」にて無料配信
視聴ページ :
https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDRjN2Y=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202604_nr-shutovol5-0415
■製作著作：(C)ｄドリームスポーツ＆マネジメント
【「Lemino」概要】
■ドコモの映像配信サービス
感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。
■「Lemino（レミノ）」公式
サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official
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※1 本作品について、「Leminoセレクト」での配信はありません。
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・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）
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・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。
・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。
・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。
※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
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