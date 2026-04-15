HRの役割は「管理」から「R&D」へ。南青山アドバイザリーグループ、AIが称賛データから“隠れた才能”を発掘する「AI Talent Mapping」支援を開始

南青山アドバイザリーグループ株式会社

南青山アドバイザリーグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：仙石 実）は、世界最大級のHRテックカンファレンス「Unleash World 2025（パリ）」での最先端知見に基づき、従業員の称賛（レコグニション）データをAIで解析し、未来の可能性を可視化する「AI Talent Mapping」および「エンゲージメントストック」の導入支援サービスを本格開始することをお知らせいたします。

■ 背景：過去の「診断」から、未来の「予測」へ

従来の人事管理は、年次のエンゲージメントサーベイや退職者インタビューなど、「過去の出来事」の診断にとどまっていました 。しかし、労働力不足とAIの急速な普及に直面する現代において、人事は「過去の評価管理」から脱却し、未来の可能性を実験する「組織のR&D部門」へと進化することが求められています 。

当社は、140カ国以上から5,000名超のHRリーダーが集結した「Unleash World 2025」にて提唱された「ヒューマン・センタード・デザイン（人間中心設計）」の哲学を日本企業に最適化し、AIを「人を裁く道具ではなく、輝かせる装置」として活用する新たなパラダイムシフトを支援します 。

■ 「レコグニション・データ」が解き放つ組織の可能性

本サービスの核心は、誰かの貢献が評価・感謝された“瞬間”を記録する「レコグニション・データ」の活用にあります 。

リアルタイム性: 出来事が起きた瞬間に記録され、タイムラグのないデータ蓄積が可能 。

自然言語による精度: 具体的かつ卓越した行動を言語化することで、従来の数値評価では見えなかった文脈を捉えます 。

バイアスの軽減: 上司・同僚・後輩からの360°の称賛が集まることで、特定の評価者による偏りを排除します 。

■ 新サービス「AI Talent Mapping」の3つの重要シグナル

蓄積された膨大なレコグニション・データをAIで解析することで、人事・経営層は以下の3つの重要シグナルを特定できるようになります 。

適合性シグナル: 特定のポジションに高い適性を示す「隠れた才能」を発掘し、内部登用の精度を向上

文化的ハブ: 組織図には現れない、非公式ネットワークの中心として人と人を繋ぐキーパーソンを特定

次世代リーダー: 称賛の受け方・与え方の成長パターンから、将来のリーダー候補を統計的に予測

また、称賛の受信頻度の急激な低下を捉えることで、離職リスクの早期検知も可能となります 。

■ エンゲージメントストック：称賛を「資産」として還元する

当社は、称賛を「エンゲージメントストック」として蓄積する独自の仕組みを提供します 。サンクスポイントに加え、実績・行動・能力・健康経営の4つの観点からポイントを付与し、これらを現金やVポイント、PayPayなどの経済価値と交換可能にすることで、貢献への公正な還元を実現します 。

これにより、従業員は「自分の貢献が見えている」という実感を得て、組織への投資家としてのマインドセットを持つことができ、離職率の低下（平均31%の改善事例あり）と長期的なエンゲージメント向上に寄与します 。

■ 南青山アドバイザリーグループについて

当社は、レコグニション基盤の構築からAI導入、報酬制度（エンゲージメントストック/ファントムストック）の設計まで、ワンストップで伴走支援を行います 。日本のHRプロフェッショナルがAI時代にふさわしい戦略的示唆を得られるよう、最新テクノロジーと専門的知見を融合させたサービスを提供してまいります。

会社名：南青山アドバイザリーグループ株式会社／南青山税理士法人

所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル30F

代表者：仙石 実

設立：2013年3月

事業内容：会計税務支援／IPO・M&A支援／報酬制度設計／事業承継コンサルティング

公式サイト：https://minami-aoyama.jp(https://minami-aoyama.jp)

製品情報：

ストックオプションクラウド：https://www.stockoption.cloud/(https://www.stockoption.cloud/)

エンゲージメントストック：https://engagement.stockoption.cloud/(https://engagement.stockoption.cloud/)

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南青山アドバイザリーグループ 案内事項

当社では、今回ご紹介した仕組みに加え、中長期的なエンゲージメント向上に資する「エンゲージメントストック」や、実質的な株式価値と連動する「ファントムストック」の設計についても専門的なコンサルティングを提供しております。組織文化の変革と公正な報酬体系の両立をご検討の際は、ぜひご相談ください。