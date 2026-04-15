＜フローレンス＞東京マラソン2027チャリティランナープログラムを公開！

認定NPO法人フローレンス

東京マラソン2027チャリティのチャリティランナー寄付申込は6月24日（水）～7月9日（木）を予定しています。

フローレンスのチャリティランナープログラム（予定）

フローレンスは2019年より東京マラソン財団チャリティ RUN with HEARTの寄付先団体として参加しています。これまで延べ約1,000名のチャリティランナーを対象に、ランニングイベントやホスピタリティの提供などさまざまなプログラムを実施してきました。東京マラソン2027チャリティランナー寄付プログラムは以下のとおりです。



＜寄付プログラム詳細＞



１．チャリティラウンジでのマッサージ提供（予定）

前回大会でも好評だったクイックマッサージを、東京マラソン2027チャリティでも提供する予定です。フィニッシュ後は疲れた足をほぐしながら、スタッフとの交流をお楽しみください。

２．フローレンスオリジナルノベルティを贈呈

フローレンスのチャリティランナーとして参加してくださった皆さんへの記念品として、オリジナルノベルティをお渡ししています。

３．プロコーチによるランニングクリニックを開催（都内・時期未定）

昨年に引き続き大角重人さんをお招きしてランニングクリニックを開催します。毎年大好評の人数限定のクリニックで、東京マラソン2027チャリティを楽しく安全に走り切れるようサポートします。

大角 重人（おおすみ しげと）氏

早稲田大学卒、スターツ陸上部コーチ、ＳＷＡＣヘッドコーチを経てプロランニングコーチ・フィジカルコーチ。

Rbody R-conditioning Coach、睡眠改善インストラクター。

エリート選手や市民ランナー、都市型大会に出場する芸能人への指導や、子供向けかけっこ教室など、多くの指導実績をもつ。

＜主な競技実績＞

2001年 箱根駅伝 第６区出場

＜ベストタイム＞

ハーフマラソン 1時間04分39秒

フルマラソン 2時間43分45秒 2017年ホノルルマラソン年代別1位

100km 8時間57分11秒

※プログラムの内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※フローレンスが東京マラソン2026チャリティで実施したプログラムの詳細は、以下の記事をご覧ください。

https://florence.or.jp/news/89401/(https://florence.or.jp/news/89401/)

東京マラソン2027チャリティのフローレンス寄付申込及びチャリティランナー募集概要と寄付プログラムについて、詳細は以下の特設ページをご覧ください。

https://florence.or.jp/marathon/(https://florence.or.jp/marathon/)



認定NPO法人フローレンスは、東京マラソン2027チャリティの寄付先団体です。



認定NPO法人フローレンスについて



こどもたちのために、日本を変える。

フローレンスは未来を担うこどもたちを社会で育むために、事業開発、政策提言、文化創造の３つの軸で、社会課題解決と価値創造をおこなう国内最大規模のNPOです。

日本初の訪問型・共済型病児保育事業団体として2004年に設立し、ひとり親支援とこどもの貧困防止、こどもの虐待や親子の孤立防止、障害児家庭支援など、日本のこども・子育ての領域で総合的な活動をおこなっています。

待機児童問題解決のための「おうち保育園」モデルが、2015年度に「小規模認可保育所」として国策化されたほか、障害児に専門的に長時間保育を提供する日本初の「障害児保育園ヘレン」や、こどもの虐待問題解決のため「フローレンスのにんしん相談」「赤ちゃん縁組」、こどもの貧困を解決する「こども宅食」などの取り組みを全国で加速しています。

たくさんの仲間と共に、社会に「新しいあたりまえ」をつくるNPO法人です。

フローレンスコーポレートサイトURL： https://florence.or.jp/(https://florence.or.jp/)