Power EVOのフォームサドル、涼しく安全なMTBヘルメット、新しいラジアルケーシング採用MTBタイヤほか新製品を発表

スペシャライズド・ジャパン合同会社

スペシャライズドは、バイクフレームだけではなく、ライドを支えるあらゆるアイテムにおいて、数多くのイノベーションを生み出しています。春のライドシーズンを迎え、路面との唯一の接点であるタイヤ、ライダーを支えるサドル、そしてライダーを守るヘルメットを中心に、多彩な新製品を発表します。

新着アイテムを見る :https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/e/e3/

Power EVO Comp｜痛みを抑え、パワーを解き放つ

改良されたフォーム構造により、サドル圧を低減

快適性こそがパフォーマンスを解き放つ鍵。そしてPower EVOは、スペシャライズドがこれまでに計測した中で最も快適なハイパフォーマンスサドルです。

100%ナイロンシェルによる高い耐久性

Power EVOのシェイプは、ライディング中に常にポジションが変化するライダーのために設計されています。前方に移動してノーズで踏み込むときも、サドル後方で安定したペダリングを維持するときも、その進化した形状と特徴が、ライダーが最も力を発揮するあらゆるポジションで、快適性を提供することを実証しています。

長くなった中空クロモリレールが、ポジションの自由度を向上

Power EVO Compは、最新世代のPower EVOシェイプを、フォーム素材で再現。プレッシャーマッピング、解剖学的計測、そしてプロアスリートから一般ライダーに至る実走テストから得られたデータに基づいて開発され、従来のPowerサドルで見られた圧迫や快適性の課題を解消しました。この形状はレムコ・エヴェネプールが選ぶものであり、Compグレードの登場により、より手の届きやすい価格帯で最高峰の快適性とパフォーマンスを提供します。

Ambush 3｜風になる一体感

Power EVO Compを見る :https://www.specialized.com/jp/ja/power-evo-comp/p/1000150997

最高のヘルメットとは、被っていることを意識させないもの。開発チームは全員がライダーとして走る中で、ヘルメットにまつわる細かな不快や課題に自然と気づきます。頭部の締め付け、サングラスの揺れ、ポニーテールの通しづらさ、目に入る強い日差し、そしてアクションカメラをどこに取り付けるか悩むことまで、改善の余地は多く見えてきました。そこでまず、ライダーとして実際に感じるこうした課題を一つひとつ解消することから始めました。

新しい Ambush 3は、現代のトレイルヘルメットが備えるべき快適性を再定義するものです。

AirCage構造とチャネルやベントの改良を重ねた4Dクーリングシステムで、ライドだけに集中できる通気性を提供ヘルメット内部のAirCageロールケージは安全性を損なわず、巨大なベント開口部を実現ワイドになったMouthPortが、登坂中でも冷たい空気を引き込みます後頭部の排気ポートは、ヘルメットのボリュームを抑えたまま、熱を素早く逃します

軽く、頭部は涼しく、確実にフィットし、走りへの集中を妨げません。もちろん、安全性も抜かりなく追求しています。巨大なベンチレーション、深い内部チャネル、そして頭部にすっと溶け込むようなコンパクトな形状が、長く険しい上りや真夏のライドすら前向きに変えてくれるでしょう。

新しくなった頭部形状に加え、多方向への微調整が可能で頭全体を確実に包むBOA(R) FS1フィットシステムとMips(R) Air Nodeを採用４段階調節式バイザーとサングラス・ストレージカメラやライトを確実にホールドFIDLOCKマグネットバックル

Ambush 3は、軽量 XCヘルメットのような エアフローと、テクニカルなトレイルで求められる保護性能や一体化機能を融合させたヘルメット。頭はいつも涼しく、視界は常にクリア。ヘルメットの存在を忘れ、トレイルだけに集中して走れます。

「Ambush 3があれば、頭は涼しく快適で、ライン選びに集中でき、自信が高まります」- ウィル・キャダム

スペシャライズドは、ある信条を掲げてトレイルヘルメットを数十年にわたり作り続けてきました。それは、ライダーの問題を特定し、デザインで解決し、科学の力で検証するというもの。Ambush 3もその伝統を受け継いでいます。100時間以上に及ぶテストから、空気の通り道と衝撃を逃がすチャネル形状を最適化し、前作よりもスリムで、さらに涼しく、洗練されたヘルメットへと進化しました。

この進化は、Body Geometryプログラムを支えてきた同じエンジニアリングの系譜にあり、ロード、XC、トレイルで培った革新的なベンチレーション技術を受け継いだものです。スペシャライズドが何より重視したのは、人間の生理学に根ざしたパフォーマンスです。

※本リリース内の写真は日本未発売カラーを含みます。

Butcher & Eliminator Grid Gravity Radial Casings｜科学で追求した理想のグリップ

Ambush 3を見る :https://www.specialized.com/jp/ja/ambush-3/p/1000217829

新登場のGrid Gravity Radialタイヤは、トレイルタイヤのグリップとしなやかさの常識を新たに

覆します。ケーシング繊維の角度を再設計し、Sweet Spot と呼ばれる最適値へと角度を広げたことで、タイヤは路面にしなやかに追従し、トラクションと快適性が向上。それでいて、ハードなコーナリングをしっかり支える横剛性はそのままです。

空気圧での調節のように、数値を上げるほどしなやかさが急速に失われることも、理想的なライ

ドフィールに合わないケーシング角度を採用する必要もありません。スペシャライズドのラジア

ルケーシングは、構造そのものが、Sweet Spotを生み出しています。横方向のサポート性とグリップを高めるしなやかな縦剛性を両立し、空気圧を新たに調整する必要がありません。

ケーシング角度をわずかに増やすと、ステアリングに必要な横方向のサポート性はほぼ変わらず確保されますが、縦方向は大きくしなやかになり、路面追従性が高まります。ケーシング角度を大きく増やしすぎると、ステアリングに必要な横方向のサポート性が大幅に失われ、空気圧を上げる必要が出てきます。Sweet Spot Plyのケーシングは、縦剛性が30.0%減少し、トレイル路面の追従性が劇的に向上。路面とタイヤの接地面積を最大30%増やします。それでいて、横剛性の低下はわずか7%に抑えられ、コーナリング時のサポート性や狙ったラインのトレース精度は維持しています。

「空気圧を変化させることなく、グリップが上がる。それが最大のブレイクスルーです。」

- オリバー・キーゼル

Grid Gravity Radialタイヤは、空気圧を下げずに振動吸収性を高め、グリップとしなやかさを最大限に引き出したいライダーや、自然を活かした地形やテクニカルなトレイルを走るライダーに最適です。なお、できるだけ横剛性を確保したいバイクパーク/DHライダーや、コシのある乗り味や高い耐衝撃性を求めるライダーには、通常のGrid Gravityケーシングを選んでください。

スペシャライズドについて

Butcherを見る :https://www.specialized.com/jp/ja/butcher-grid-gravity-radial-t9-tlr/p/1000297914?color=1000297919-1000297914&searchText=00127-0040Eliminatorを見る :https://www.specialized.com/jp/ja/eliminator-grid-gravity-radial-t7t9-tlr/p/1000297900?color=1000297905-1000297900&searchText=00127-3230

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (自転車で、この星を前へ）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通じて人々の健康や生活の質を高めるとともに、環境や社会課題の改善に取り組んでいます。

医学的知見と人間工学、そして科学的検証を基盤とする「Body Geometry（ボディジオメトリー）」は、製品開発からバイクフィットに至るまで一貫してライダーの身体を中心に据える、スペシャライズド独自のアプローチです。サドル、シューズ、グローブなど幅広い製品開発に採用され、快適性と安全性を科学的に追求しています。



さらに、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスの研究を推進。ツール・ド・フランスをはじめとするワールドツアーで勝利を重ねるトップチームに、バイクや機材を提供しています。

ハイエンドモデルである『S-WORKS（エス・ワークス）』は、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーからも支持されています。技術革新への飽くなき挑戦は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。

また、トップアスリート向けだけでなく、世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開。マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E-バイクなど、プロライダーと同じ技術を活かした多彩なモデルを提供しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

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