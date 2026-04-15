VRアイドル「えのぐ」、ニコニコ生放送「VTuberと観る！映画実況シリーズ」に出演。ポリス・アクション『ザ・スクワッド』を5月23日(土)20時より実況生放送

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ニコニコチャンネル「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」にて、2026年5月23日（土）20時より、VRアイドル「えのぐ」のメンバーと一緒に映画『ザ・スクワッド』を観賞する生放送を実施いたします。

■VTuberと観る！映画実況シリーズ

本企画は、VTuberと視聴者が一緒に映画を観ながらリアルタイムで感想を共有できる映画上映番組です。ニコニコのコメント機能を通じて、推しVTuberと一体感のある映画体験をお楽しみいただけます。

今回「えのぐ」と一緒に観る映画は『ザ・スクワッド』

プロフェッショナルたちの熱き絆を描く本作の圧倒的な熱量を、「えのぐ」と一緒に体感！

『レオン』主演で知られるジャン・レノの手に汗握るアクションシーンの数々を、メンバーと一緒に全力で楽しむファン必見の企画です。

■番組概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1300_1_6afb238c97d1fe27802953879bdee88b.jpg?v=202604161251 ]■出演者（左から）白藤環 鈴木あんず 日向奈央VRアイドルえのぐ

2018年3月から活動を開始したVRアイドルグループ。

公式X：https://x.com/rbc_geino

公式YouTube：https://www.youtube.com/@enogu

えのぐからのメッセージ

メンバー3人で真剣に議論し、最終的に私たちが選んだのは、手に汗握るアクション作品『ザ・スクワッド』です！

本作のようなバイオレンス要素のあるアクション映画は、日向奈央以外のメンバーには珍しい挑戦でもあります。この3人だからこそ生まれる新鮮な反応も楽しんでいただけたら幸いです。

5月16日には、結成8周年ワンマンライブ「enogu 8th Anniversary Live 決戦前夜」を控えています。ライブを前にした今、私たちの胸の内にある「アクション」や「バトル」への昂ぶりを共有し、共に心を熱く燃やしたいと考えています。5月23日はハラハラドキドキの限界を楽しみましょう！

■視聴する映画作品

『ザ・スクワッド』

パリ警視庁の特殊捜査班（B.R.I.）を率いるセルジュ・ビュランは、型破りな捜査で数々の凶悪犯を追い詰めてきた伝説の刑事。ある日、宝石店を襲撃した強盗グループが白昼堂々と凄惨な銃撃戦を繰り広げる。ビュランはかつての宿敵が関与していると直感し、部下たちと共に独自の捜査を開始するが、そこには予想だにしない巨大な陰謀が待ち構えていた。

■「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」とは

さまざまなVTuberの番組やイベント企画をお届けするニコニコ公式チャンネルです。VTuberとニコニコユーザーが自由に楽しく遊べる“みんなのあそびば”となる企画を発信しています。

チャンネルページ：https://ch.nicovideo.jp/niconico-Vtuber

公式X：https://x.com/nicovtuber_PR