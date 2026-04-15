FIXER、山梨県の看護人材育成事業に参画 ～DXアドバイザーとして医療現場の課題解決と生産性向上を支援～

株式会社FIXER

株式会社FIXER（本社：東京都港区、代表取締役社長：松岡 清一、以下FIXER）は、山梨県より「山梨県看護職アドバンスト・エッセンシャルワーカー育成検討会議」への委員就任の要請を受け、看護人材育成事業に参画します。DXアドバイザーとして、医療現場におけるデジタル技術の活用や看護人材の高度化に向けた取り組みに関与します。

■アドバンスト・エッセンシャルワーカーとは

エッセンシャルワーカーは、特に医療・福祉・物流・教育・インフラなど、社会生活を維持する上で不可欠な仕事に従事する一方、その貢献に見合った社会的評価や経済的報酬が十分でないという課題を抱えています。

この課題に対し、新たに提唱された人材像が「アドバンスト・エッセンシャルワーカー（以下AEW）」です。デジタル技術を活用して業務効率化やサービスの質向上を推進し、より専門性を持つ人材として、高い報酬や社会的信頼を得ることを目指す、新しい専門人材像です。

■参画の背景

国内の人口減少と少子高齢化に伴い、医療現場を支える看護人材の不足は深刻な社会課題です。特に看護職は、心身への大きな負担から離職率が高く、人材の確保・定着が喫緊の課題となっています。

山梨県においても、多くの医療機関で電子カルテは導入されているものの、AIなどの先端技術の活用は限定的であり、DXによる業務改善や効率化が十分に進んでいないという現状がありました。

こうした状況を打開すべく、山梨県は看護の質の向上と業務改善を主導するAEWの育成に向けた事業を開始しました。FIXERは、これまで培ってきたクラウドとAIの技術力、そして多様な業界でのDX推進実績を有しており、本事業に貢献するため、山梨県より要請を受け参画する運びとなりました。

■具体的な取組内容

FIXERからはDXアドバイザーとして2名を派遣いたします。

- 検討会議への参加本事業に構成メンバーとして参加します。デジタル技術活用の専門家として、現場で求められるAEWの人材像を整理し、育成手法や処遇改善策の具体化に向けた議論に貢献します。- 県内病院へのアドバイザーとしての派遣検討会議と並行して、山梨県内2ヶ所の病院へアドバイザーとして派遣されます（2026年12月まで想定）。現場のICT導入・活用状況を分析し、デジタル技術を活用した業務効率化策の提案やAEW候補者への技術支援などの試験的運用から効果検証までを一貫してサポートします。この実証で得られた知見を検討会議へフィードバックし、AEWの育成検討へ活かしていきます。

■今後の展望

FIXERは、本事業を通じて山梨県と緊密に連携し、看護の現場で業務改善を主導できる人材育成モデルの構築を支援します。本事業を成功事例とし、ここで得られた知見やノウハウを基に、日本の医療業界全体のDX推進と働き方改革、そしてエッセンシャルワーカーの地位向上に繋げ、テクノロジーの力でより良い社会の実現に貢献してまいります。

■株式会社FIXERについて

FIXERは2009年に創業し、Microsoft Azureの国内展開初期から、企業・官公庁・自治体のエンタープライズシステムを中心に、クラウドを活用したIT基盤の構築と高度化を支援してきました。日本におけるクラウド活用の黎明期から、多数の基幹システムをプライムで手掛け、社会インフラのデジタル化を支えてきた実績を有しています。

近年は、生成AIを生産性向上の中核技術と位置付け、自社開発の生成AIサービス「GaiXer（ガイザー）」を展開しています。さらに、セキュリティや運用要件に応じた選択肢として、組織の閉域ネットワーク内で完結するオンプレミス型生成AI「Sovereign GaiXer（ソブリン ガイザー）」の提供を開始しました。

FIXERは、クラウドからオンプレミスまでを含む柔軟な構成により、さまざまな現場で生成AIを実務に活用できる環境を提供しています。テクノロジーによって業務の負荷を軽減し、人が本来注力すべき価値創出に集中できる社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社FIXER

代表者：代表取締役社長 松岡 清一

所在地：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館 最上階

Webサイト：https://fixer.co.jp/

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※その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。