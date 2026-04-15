長崎県初導入の「おかしバー」が登場！「カラオケまねきねこ 諫早店」4月22日（水）グランドオープン

株式会社コシダカ

株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）は、2026年4月22日（水）12:00より、長崎県諫早市に「カラオケまねきねこ 諫早店」をオープンいたします 。本店舗は、大型商業施設「アクロスプラザ諫早」のA棟2Fに出店 。地域最大級となる全40ルームの広々とした空間を確保しており、少人数からグループ利用まで幅広く対応可能です 。店内には長崎県内初導入となる、お菓子が食べ放題の「おかしバー（税込550円）」を完備したほか、PG（プレイガーデン）で本格的なダーツ台を3台設置。また子供も安心してご利用いただける、キッズルームも完備しております。施設共有の広大な駐車場（330台以上）を利用できるため、パーティーや家族でのひと時など自由な用途でお楽しみください。

■オープニングプロモーション（4月22日（水）開催）

おかしバー※イメージPG(プレイガーデン)※イメージ

オープン当日には、ご家族やご友人と楽しめる豪華な記念イベントを開催いたします。

大抽選会：まねきねこオリジナルグッズや、BOXティッシュ、諫早店限定の割引チケットが当たる抽選会を実施します 。

特別ゲスト「スマートオブジェクト」来場：人気グループ「スマートオブジェクト」が来店し、夕方18時からはミニライブでオープンを盛り上げます 。

お子様向け企画：おかし帳を持参されたお子様にはお菓子3個をプレゼントするほか、「おかしの貼り放題」企画も開催いたします 。

限定割引クーポン：2026年5月末日まで利用可能な「室料20％OFFクーポン」を配布いたします 。

■店舗概要

店舗名：カラオケまねきねこ 諫早店

オープン日時：2026年4月22日（水） 12:00 ～

所在地：〒854-0066 長崎県諫早市久山町1271-2 アクロスプラザ諫早A棟2F

電話番号：0957-46-9250

営業時間：9:00～翌5:00

駐車場：330台（共同）

店舗特設ページ：https://www.karaokemanekineko.jp/store/isahaya-store/

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official