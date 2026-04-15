STARDOM「ALL STAR GRAND QUEENDOMくじ」発売のお知らせ

株式会社ジュウロクホウイ

株式会社ジュウロクホウイ(本社:東京都千代田区、代表取締役:赤松 武雄)は、株式会社スターダム監修のもと、上谷沙弥やスターライト・キッド、なつぽい、安納サオリなど

全44選手をラインナップしたSTARDOM『ALL STAR GRAND QUEENDOMくじ』を2026年4月25日（土）～全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ、書店、ホビーショップなどで発売します。

55本のアクリルスタンドくじはダブり無しの仕様。くじを引くごとに違う選手もしくは別ポーズのアクリルスタンドが出現します！

あたり賞は上谷沙弥、スターライト・キッド、安納サオリ、鹿島沙希、玖麗さやか、伊藤麻希がラインナップ。約20ｃｍサイズのＢＩＧアクリルスタンドとなっております。

フィニュッシュ賞は書店他一般流通版は上谷沙弥のアクリルプレート。

ドン・キホーテ／アピタ／ピアゴ限定で当日引退セレモニーを控える鹿島沙希のアクリルプレートとなっております。

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■発売概要ページ https://16d.jp/page/stardom_kuji2026.html

※取り扱い店舗リストなども下記からご覧いただけます

■商品詳細

高さ約70mmのアクリルスタンド全55種類！

アクリルスタンドをお買求めいただき、あたりを引いたら【あたり賞】(BIGアクリルスタンド全 6種)がその場でもらえます。

最後のアクリルスタンド1 個をお買求めいただいた方には【フィニッシュ賞】A4 サイズのアクリルプレートをその場でプレゼント! プレミアム感あふれる賞品となっております。

■商品情報

商品名:STARDOM ALL STAR GRAND QUEENDOM2026くじ

選手：羽南、飯田沙耶、向後桃、ビー・プレストリー、姫ゆりあ、なつぽい、安納サオリ、水森由菜、玖麗さやか、さくらあや、朱里、壮麗亜美、鹿島沙希、八神蘭奈、レディ・C、妃南、稲葉ともか、スターライト・キッド、AZM、 星来芽依、天咲光由、刀羅ナツコ、吏南、琉悪夏、フキゲンです★、渡辺桃、

小波、上谷沙弥、稲葉あずさ、鈴季すず、鉄アキラ、ボジラ、葉月、コグマ、舞華、ジーナ、HANAKO、月山和香、梨杏、浜辺纏、金屋あんね、古沢稀杏、儛島エマ、伊藤麻希（順不同、44選手）

・アクリルスタンド:全 55 種類 1 回 800 円(税込) 素材:アクリル、紙 サイズ:高さ70mm

・【あたり賞】BIGアクリルスタンド(全6種) 素材:アクリル、サイズ:全高最大 200mm

・【フィニッシュ賞】A4 アクリルパネル 素材:アクリル、サイズ:297×210mm

製造・発売元 : 株式会社ジュウロクホウイ

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

■ジュウロクホウイについて

スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達…。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。

会社名 :株式会社ジュウロクホウイ

代表者 :代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)

本社 :東京都千代田区外神田三丁目 16 番 12 号 アキバ CO ビル 5F

設立 :2016 年 11 月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社

事業内容:

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Web デザイン請負業務