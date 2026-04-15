【LADOR（ラドール）】“天使の香り”エンジェルミュゲ購入で、LADOR Jiminミニフォトブックをプレゼント

株式会社トリクル

対象商品購入でフォトブックが付属する特典施策に加え、＠cosmeでの反響を受けた数量限定セットの再販企画も同時展開。いずれも公式EC限定・期間限定となっており、ここでしか手に入らない特別な機会となります。

ECサイト購入特典１.｜LADOR Jiminミニフォトブックをプレゼント

2026年4月15日(水)～4月25日(土)の期間中、LADOR公式ECサイトにて「パフュームヘアオイル エンジェルミュゲ 80ml」をご購入いただいた方に、BTS Jiminさんのミニフォトブックをプレゼントいたします。※特設ページがございます。

■特典内容：LADOR Jiminミニフォトブック

■期間：4月15日(水)～4月24日(金)

■対象：パフュームヘアオイル エンジェルミュゲ 80mlを購入いただいた方

■購入サイト：

※本特典は【4月24日までの期間限定】となっており、それ以降は配布終了となります。

また、数量にも限りがあるため、期間内であっても予定数に達し次第終了となる可能性がございます。

※本特典は【特設ページからの購入のみ対象】となります。

※単品商品ページ(バリエーション選択含む)からのご購入は対象外となりますのでご注意ください。

特典２.｜＠cosmeのPOP UPで大反響の特別セットが公式ECサイトにて再販売！

＠cosmeでの販売時にご購入いただけなかったお客様から多数のお問い合わせをいただいたことを受け、2026年4月15日(水)～4月24日(金)の期間中、公式ECサイトにて数量限定セットを再販売いたします。

■期間：2026年4月15日(水)～4月24日(金)

■対象：限定セットを購入いただいた方

■限定セット内容

・パフュームヘアオイル エンジェルミュゲ 80ml

・パフュームヘアオイル エンジェルミュゲ 10ml

■特典内容

・スズランチャーム（ホワイト／イエローの2色から選択可能）

・LADOR Jiminミニフォトブック

■購入サイト：

※本特典は【4月24日までの期間限定】となっており、それ以降は配布終了となります。

また、数量にも限りがあるため、期間内であっても予定数に達し次第終了となる可能性がございます。

※本特典は【特設ページからの購入のみ対象】となります。

※単品商品ページ(バリエーション選択含む)からのご購入は対象外となりますのでご注意ください。

■新商品「エンジェルミュゲ」とは

商品名

パフュームヘアオイル（エンジェルミュゲ）

商品説明

スズランの香りがふんわり広がるヘアオイル。

上品でやさしい香りが、髪を包み込みます。

容量・価格

30ml ／ \2,200（税込）

80ml ／ \3,700（税込）

■ブランドモデル プロフィール

BTS Jimin

[BTSのオールラウンダー、美しい音色と パフォーマンスの実力を備えたJimin]

Jiminは2013年にデビューした7人組グループBTSのメンバーだ。 美しい声で、BTS の音楽に彩りを加える存在だ。 華麗なパフォーマンスの実力はJiminを説明する時に欠かせない要素である。「生まれながらのアイドル」と称されるほど、ステージの上でひときわ強い輝きを放つ。 現代舞踊を専攻した彼は、繊細なダンスと豊かな表現力でBTSのパフォーマンスを支えてきたメンバーのひとりである。 魅力的な音色と卓越したダンスの実力を兼ね備えたオールラウンダーとして広く知られている。

2023年にリリースした初の Solo Album ‘FACE’ のタイトル曲 「Like Crazy」(2023.03)が米ビルボードメインソングチャート「HOT100」で1位を獲得し、Jiminは同チャートで首位を記録した初の韓国ソロアーティストとなった。 2024年にリリースした2nd Solo Album ‘MUSE’（2024.07）を通じて、コンセプチュアルなアルバムの在り方を提示した。 また、「Lie」「Serendipity」「With You」（ドラマ『私たちのブルース』OST）といったソロ楽曲をはじめ、SOLと共に歌唱した「VIBE」など、多彩な音楽的試みをしている。

■LADORとは

LADOR（ラドール）は、2007年に韓国で誕生したブランドです。ブランド名は「Laboratory（研究所）」と「adorable（愛らしい）」を組み合わせたもので、“あらゆるニーズに応える製品を開発し、美しさを完成させる”という理念が込められています。「Completing your everyday life, Lador.（日常を完成させるラドール）」をスローガンに掲げ、成分の安全性や品質に徹底的にこだわった製品づくりを行っています。一つの製品を完成させるまでに1年以上の開発期間をかけるなど、専門家と研究員の連携により、多様な髪の悩みに応える高品質なヘアケアアイテムを展開しています。LADORは、韓国国内にとどまらず、現在では世界30か国以上で展開され、多くのユーザーに支持されています。特に「ヘアフィルアップ」や「パフュームヘアオイル」などの製品は、ダメージケアや香りの良さで高い評価を受けています。

【LADOR公式HP】https://lador.jp/

【楽天公式ストア】https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000009/

【Amazon公式ストア】https://x.gd/0tb3S

【ZOZO公式ストア】https://zozo.jp/shop/lador/

【Qoo10公式ストア】https://www.qoo10.jp/shop/lador_jp

【LADOR公式Instagram】https://www.instagram.com/lador_jp

【LADOR公式X 】https://x.com/lador_jp

お問い合わせ

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〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-21 Barbizon80 3F

LADOR お問い合わせ先：info@lador.jp