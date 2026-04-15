Clarks Originals “Wallabee Day 2026”

クラークスジャパン株式会社

26th APRIL - OFFICIAL WALLABEE DAY

4月26日は英国フットウェアブランド Clarks Originals（クラークス オリジナルズ） 、ブランドのアイコン「Wallabee（ワラビー）」を祝う記念日 “Wallabee Day ”

Wallabee Dayは、1971年4月26日に実際に起きたユニークなエピソードに由来しています。

ニューヨーク・JFK空港に到着した4,176足のワラビーを、税関職員が“wallabies（動物のワラビー）”と勘違いし、ケージを用意。箱を開けた先に現れたのは、Clarksのシグネチャーシューズでした。

この出来事を象徴的なストーリーとして、毎年4月26日を「Wallabee Day」とし、世界中で愛されるアイコンを祝福しています。Wallabeedayには今年も限定モデルをラインナップ。

WORN BY THE WORLD

1968年の登場以来、Wallabeeは単なるシューズにとどまらず、音楽・ファッション・ストリートカルチャーとともに歩んできました。

UKのフットボールカルチャー、ジャマイカのダンスホール、ニューヨークのヒップホップ、そして東京・原宿のストリート。

それぞれのカルチャーの中で、Wallabeeは“自分らしさ”を表現する存在として選ばれ続けています。

2026年のWallabee Dayでは、「WORN BY THE WORLD」をテーマに、世界中で多様に楽しまれてきたWallabeeの魅力にフォーカス。個性を尊重しながら進化を続けるアイコンとして、新たな楽しみ方を提案します。

Wallabeeday Wallabee 2604Wallabeeday Wallabee 2604 Navy PatentWallabeeday Wallabee 2604 Silver Patent

Clarks Originals “Wallabee Day Pack” 発売

Clarks Originalsは「Wallabee Day」に合わせ、スペシャルエディションとなる “Wallabee Day Pack” を発売いたします。

1970～80年代に流行した近未来的なデザインやカラーから着想を得た本コレクションは、クラシックなシルエットにモダンなエッセンスを融合。遊び心あるディテールとともに、個性を引き立てる一足に仕上げています。

Product Details

・深みのある Navy Patent と輝きのある Silver Patent の2色展開

・1970～80年代のフューチャリスティックなムードを反映したデザイン

・Vibram社と共同開発したMilton Vibram Sole を採用

・Wallabee Day限定の スペシャルFob が付属 販売情報

またワラビーデイ限定モデルの他、オレンジとライムカラーのワラビーも登場。

Women's Wallabee Orange SuedeWomen's Wallabee Lime Suede

発売日： 2026年4月26日（日）

＊Women's Navy Patentは5月発売

販売店舗：

Clarks オフィシャルオンラインストア（www.clarks.co.jp）

Clarks Originals ストア

その他取扱店

商品名： Wallabee Day Wallabee 2604

カラー： Navy Patent / Silver Patent

展開： メンズ・ウィメンズ

価格： \27,500（税込）

CLARKS

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

クラークス オリジナルズ ストアについて

90年代に創設されたサブブランド「クラークス オリジナルズ」を展開する店舗

創業当時からのブランドの思想である足を「包み」という考えが脈々と受け継がれているクラークスのアイコンモデル「ワラビー」、「デザートブーツ」、「デザートトレック」などを主軸に多くのコラボレーションを展開する店舗となっています。



お問い合わせ先

クラークス ジャパン 株式会社

03-6628-8417

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

Facebook : https://ja-jp.facebook.com/ClarksShoes

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