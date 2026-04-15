【ブリリアンスプラス】多様な選択肢から、理想のブライダルジュエリーを形に。今だけの特典を受けられるゴールデンウィークフェアを、4月24日より開始

株式会社ドリームフィールズ

3万個以上の天然ダイヤモンドや、カーボンニュートラルなラボグロウンダイヤを取り扱うダイヤモンドジュエリーブランド「BRILLIANCE+（ブリリアンスプラス）」を運営する（株）ドリームフィールズ（東京都中央区）は、4月24日（金）よりゴールデンウィークフェアを開催します。

BRILLIANCE+「ゴールデンウィークフェア」特設ページ

https://www.brilliance.co.jp/campaign/goldenweekfair/

ブリリアンスプラスならではの多様な選択肢を楽しむ

このゴールデンウィークもブリリアンスプラスでは、様々なブライダルジュエリーをご用意しています。

3万個以上の選択肢から選ぶダイヤモンドと多彩なデザインを組み合わせ、理想を形にすることができる「婚約指輪」と「婚約ネックレス」。ダイヤモンドを贈り、デザインは後から選ぶ『ダイヤモンドでプロポーズ』。

印象的なテクスチャーやフォルムで、唯一無二の存在感を目指した90種類以上のデザイン。そこにお好みのリング幅・素材・ダイヤモンドの有無等を組み合わせ、細かくカスタマイズができる「結婚指輪」。

多様な輝きの中から、お二人らしいブライダルジュエリーと巡り合い、そして形にしていく体験を、ぜひお楽しみください。

店舗限定、3本同時成約で10％OFF

フェア期間中ショールームにて婚約指輪（婚約ネックレス）・結婚指輪を同時購入された方限定で、結婚指輪を10%OFFでお買い求めいただけます。

日常をちょっと特別にしてくれる重ね付けを見越したリング選びに、ぜひお役立てください。

ネットで診断を受けた方に、クーポンをプレゼント

ブリリアンスプラスでは、所要時間30秒、ネット上で簡単な質問に答えるだけでおすすめアイテムが分かる、オリジナルの診断をご用意しています。

予算やこだわりを元に条件に合う一石をご提案する「ダイヤモンド診断」や、手の骨格をもとにデザイン選びのアドバイスを受けられる「婚約指輪診断」「結婚指輪診断」など、ラインナップは全4種類。

いずれかをお受けいただいた方へ、1,000円オフのクーポンをプレゼントいたします。

ゴールデンウィークフェア 概要

開催日程：

2026年4月24日（金）～5月10日（日）

ご成約特典：

1.店舗にて婚約指輪（婚約ネックレス）・結婚指輪3本同時ご成約で、結婚指輪を10%OFF

2.ネット上でオリジナルの診断を受けてくださった方へ、1,000円OFFクーポンをプレゼント

開催場所：

BRILLIANCE+ショールーム各店 および オンラインサイト

＜ショールーム＞

銀座・吉祥寺・横浜・名古屋・大阪・金沢

https://www.brilliance.co.jp/showroom

いずれの店舗も周辺の散策が楽しめるエリアに立地しております。ゴールデンウィークのお出かけとあわせ、ぜひ足をお運びください。

＜オンラインサイト＞

https://www.brilliance.co.jp/

ブリリアンスプラスについて

詳細を見る :https://www.brilliance.co.jp/campaign/goldenweekfair/

「BRILLIANCE+（ブリリアンスプラス）」は、国内最大級のダイヤモンドを取り扱うブライダルジュエリーブランドです。オンラインサイトと6店舗（銀座・吉祥寺・横浜・名古屋・大阪・金沢／2026年4月時点）を展開しています。

＜ショールーム＞

銀座

https://www.brilliance.co.jp/showroom/ginza-showroom.html

吉祥寺

https://www.brilliance.co.jp/showroom/kichijoji-showroom.html

横浜

https://www.brilliance.co.jp/showroom/yokohama-showroom.html

名古屋

https://www.brilliance.co.jp/showroom/nagoya-showroom.html

大阪

https://www.brilliance.co.jp/showroom/osaka-showroom.html

金沢

https://www.brilliance.co.jp/showroom/kanazawa-showroom.html

種類・品質・価格に至るまであらゆる価値観に合う多様なダイヤモンドと、素材やデザインなどを自由に組み合わせられるオーダーメイドスタイルで、毎日身に着けたくなるブライダルジュエリーを、お二人に寄り添いご提案いたします。ジュエリーはご注文ごとに、日本屈指の職人の手でお二人のためだけに、一つひとつ製作。世界中の市場のダイヤモンドをお客様に直接お選びいただくなど仲介業者をできるだけ介さない、店舗を過剰に設けないなどの様々な取り組みにより、上質なジュエリーを適正価格でお届けします。

店舗では、在庫を極力持たないビジネスモデルを生かし、心からお客様におすすめするものしかご提案することはありません。また、納得いくまで質問や試着ができるなど、存分に本音で臨める環境作りを大切にしています。

婚約指輪・婚約ネックレス｜世界に一つだけのダイヤモンドで叶える特別なジュエリー

世界中のマーケットから選べる天然ダイヤモンドに加えて、海底・ラボグロウンなどの新時代のダイヤモンド、さらに個性的な7種のシェイプも取り揃え、多彩な3万個以上のダイヤの選択肢をご用意しています。ここに70種類以上のリングデザインを組み合わせ、理想の婚約指輪を形にすることができます。

https://www.brilliance.co.jp/engagement/ordermade/ring_list.php

ダイヤモンドの一覧はこちら

https://www.brilliance.co.jp/engagement/ordermade/dia_list.php

また、デザインはリングだけでなくネックレスからもお選びいただけます。こちらも豊富なバリエーションから選択が可能。こだわりのつまった婚約ネックレスを叶えることができます。

https://www.brilliance.co.jp/engagement/necklace/

さらに、プロポーズの際はダイヤモンドだけを贈り、デザインは二人で選ぶ『ダイヤモンドでプロポーズ』もご提案しています。お相手のリングサイズやデザインの好みが分からなくても、安心してサプライズできる、新しい婚約指輪・婚約ネックレスの形です。

https://www.brilliance.co.jp/engagement/diamond-propose/

結婚指輪｜唯一無二の存在感を目指した90種類以上のデザイン

印象的なテクスチャーやフォルムで、唯一無二の存在感を目指した90種類以上のデザインに、お好みのリング幅・素材・ダイヤモンドの有無等を組み合わせ、細部までこだわりカスタマイズできるのが特徴。また、リングの内側は、デザインごとに最も心地よいバランスをコンマ単位で追求。日常に馴染むなめらかな着け心地を楽しんでいただけます。

https://www.brilliance.co.jp/marriage/products/index.php

ブリリアンスプラスの結婚指輪は、素材の選択肢が豊富なのも強み。プラチナはもちろん、多彩なゴールド素材の結婚指輪をご用意しております。

https://www.brilliance.co.jp/marriage/products/gold

会社概要

社名 株式会社ドリームフィールズ

設立 2001年

代表 代表取締役社長 井手高歩

資本金 1,000万円

本社 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-13 REVZO 5F

事業内容 ジュエリーなどのオリジナルブランドの運営、および各ブランドのEC事業運営