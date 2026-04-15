【2026年新作浴衣】京都きもの町発の浴衣ブランド「Clarus（クラルス）」から、待望のサイズ展開と新モチーフ「星空」が登場！4月15日より予約販売開始

豊彩株式会社

豊彩株式会社の子会社である京都発の和装ブランドKIMONOMACHI（有限会社京都きもの町、京都府京都市、代表取締役：久保村一文）は、和装通販ショップ「京都きもの町」にて、浴衣ブランド「Clarus（クラルス）」の2026年新作コレクションを4月15日より予約販売開始いたします。4月17日以降出荷予定。今年は、ご要望の多かった「サイズ展開」を新たに追加。さらに、大人気の「夏の思い出」シリーズから、ブランド初期より構想を重ねてきた待望の新モチーフ「星空」を描いた新作をお届けします。

商品の特徴：京都きもの町の浴衣について

NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/商品詳細を見る（浴衣＋しわ兵児帯セット） :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/056957[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AyeZ6DxGUAc ]当店でしか購入できないオリジナルデザイン

オリジナルデザイン浴衣をつくり続けて15年以上。お客様のリアルな声にスタッフの想いを重ね、京都の着物屋さんとしてこだわりぬいたコレクションを毎年発表しています。

初心者さんも安心のお洒落なコーデセットを提案

「浴衣を着てみたいけれど、どんな帯を合わせればいいかわからない…」 「自分で選んだ組み合わせで、変に浮いてしまわないか不安…」

そんな初心者さんのために、京都きもの町では数あるアイテムの中からベストな組み合わせを厳選した「浴衣コーデセット」を提案しています。

浴衣の柄の魅力を最大限に引き出す帯の色合わせはもちろん、「半幅帯」や「しわ兵児帯」との相性など、細部まで計算し尽くされたプロのスタイリング。和装の知識がなくても、届いたセットをそのまま着るだけで、周りと差がつく「こなれ感」のあるお洒落な浴衣姿が完成します。

オリジナル浴衣ブランド「Clarus（クラルス）」について

「Clarus」は「清らか」「明るい」という意味を持つラテン語よりインスパイアされたブランドです。

その名前の通り、花や風景などの清々しい美しさをモチーフにした明るく華やかな柄や、カラフルかつ透明感のある色遣いが特徴です。

纏う人の魅力を引き立てる、明るく清らかな透明感を表現します。

美しい意匠のこだわり

浴衣図案は、創業130年を迎える日本メーカーとタッグを組んで作成しました。題材から連想されるイメージを具体化し、デザイナーが一つ一つ丁寧にデザインを描き起こしています。シルクスクリーンの手法を最大限に生かせるよう、点描を重ね、綺麗なグラデーションを作り上げます。色の重ね方や相性などを染工場の職人と相談しながら美しい布地へと仕上げました。

「夏の思い出」シリーズについて

「夏の思い出」シリーズは、花火や夏祭り、海や夜空に夏の花など、誰もが目にしたことのある夏の風物詩や日本の伝統的な風景をデザインした人気シリーズです。

みずみずしい草花の姿や、花火の儚くも忘れられない一瞬の美、幻想的な金魚などが豊かな色彩で表現されています。

楽しい季節をより鮮やかに彩り、特別な思い出として心に残る、そんな浴衣を目指しています。

2026年新作：「夏の思い出」シリーズに新モチーフとサイズ展開が追加

今年は、ブランド初期から検討されてきた新モチーフ「星空」がついに登場しました。 濃淡を見せる夜空のような複雑な色の地に、星々や月、星座線が細やかに表現されています。「Made in Japan」の高い染色技術により、青や紫、ピンクといった色が濁りなく鮮やかに発色しています。

また、今回より、これまでのフリーサイズに加え、待望のS、TL（トールサイズ）、LLサイズと「3つのサイズバリエーション」が追加展開され、ご自身の体型に合わせてより美しく着こなしていただけるようになりました。

2026年新作デザイン紹介

夜涼みの星空 紺青（よすずみのほしぞら こんじょう）

淡い群青色に濃淡のあるネイビーのぼかし。白や濃紺、浅い空色の線で表現された手描き調の月や星に星座線。夏の夜、見上げた空いっぱいに輝く天の川や星座を思わせる浴衣です。

宵遊びの星空 青紫（よいあそびのほしぞら あおむらさき）

淡い青藤色に濃淡のあるネイビーの星雲のようなぼかし。白や濃紺、ミスティピンクの線で表現された手描き調の月や星に星座線。夢のように楽しい夏の時間を彩る天の川や星座を思わせる浴衣です。

新作含む13柄を展開

下記の商品内容で販売いたします。

浴衣単品

商品ページをみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/058323)

浴衣＋半幅帯の2点セット

商品ページをみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/056961)

浴衣＋しわ兵児帯(単色)の2点セット

商品ページをみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/056957)

浴衣＋しわ兵児帯(グラデーションカラー)の2点セット

商品ページをみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/058632)

今回ご紹介した浴衣のこだわりがぎゅっとつまった記事「【2026年新作浴衣】京都きもの町の浴衣ブランド『Clarus（クラルス）』の新柄を紹介」を公式ブログにて公開しています。

ブログを読む :https://blog.kimonomachi.co.jp/?p=33537

公式youtubeでは浴衣の着方動画もご用意。初心者さんを応援します。※過去デザインの浴衣で解説しています。

■商品情報

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4Eop1mkEouA ]

商品情報

【商品名】 Clarus レディース 女性浴衣

【デザイン展開】全13柄

1.雨上がりのあじさい 空色

2.目覚めのあさがお 薄青

3.星降り花火 紺青

4.水中花と夢金魚

5.夜涼みの星空 紺青（新柄）

6.移ろいのあじさい 褐色

7.微睡むあさがお セピア

8.雲煙る花火 セピア

9.泥中花と陽金魚

10.虹映えのあじさい 青紫

11.夢語り花火 青紫

12.幻想花に姫金魚

13.宵遊びの星空 青紫（新柄）

【素材】

浴衣：綿100％／中国製

半幅帯：ポリエステル100％／日本製

しわ兵児帯：ポリエステル100％／中国製

【サイズ】

【販売形態と価格（税込）】

・浴衣単品 12,100円(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/058323)

・浴衣＋半幅帯の2点セット 19,030円(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/056961)

・浴衣＋しわ兵児帯（単色）の2点セット 13,970円(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/056957)

・浴衣＋しわ兵児帯（グラデーションカラー）の2点セット 13,970円(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/058632)

【予約販売開始日】2026年4月15日

【販売店舗】和装通販ショップ「京都きもの町」オンラインストアにて販売

■今後の展望

NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/

KIMONOMACHIでは、「ワンピース感覚で着る普段着キモノ」をコンセプトに、日常の外出シーンで洋服のように和装を気軽に楽しめるライフスタイルを提案しています。今回の「Clarus（クラルス）」のサイズ展開追加のように、今後も「自分に合うサイズがない」といったお客様のリアルな声やニーズに寄り添った商品開発を続けてまいります。体型や年齢の壁を越えて誰もが自分らしくお洒落にキモノライフを楽しめるアイテムの拡充に努め、次世代へと和装の魅力を繋いでまいります。

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売



本社URL：https://www.hosai.jp/

きもの町公式オンラインストアURL：https://www.kimonomachi.co.jp/

きもの町衣装協力実績：https://blog.kimonomachi.co.jp/category/information/media_coverage/



本件に関するお問合せは下記よりお問合せ願います。

TEL:075-354-8511

E-mail:info@kimonomachi.com