【ＢＳ日テレ】伝説のフォーク＆ニューミュージックが蘇る！「そのとき、歌は流れた」尾崎亜美、イルカ、紙ふうせんら豪華アーティスト出演のコンサートの模様を4月16日(木)よる8時放送

株式会社ＢＳ日本

株式会社ＢＳ日本（ＢＳ日テレ）は、4月16日（木）夜8時から『そのとき、歌は流れた～時代を彩った昭和名曲～』今年2月に開催の番組スペシャルコンサートの模様を放送いたします。

今回のテーマは、日本の音楽シーンを彩った1960年代～80年代の不朽の名曲。時代を超えて愛される「青春の歌」を、豪華オリジナル歌手と実力派カバーアーティストによる珠玉のパフォーマンスでお届けします。

イルカ紙ふうせん

今回の放送では、1970年代のフォーク黄金期を象徴するイルカや紙ふうせん、そしてニューミュージックの旗手・尾崎亜美が登場。さらに、城南海や青山新といった次世代を担う歌い手たちが、中島みゆきの「時代」や加山雄三の「君といつまでも」といった昭和の名曲に新たな息吹を吹き込みます。

尾崎亜美

数多くのアーティストに歌い継がれる名曲「オリビアを聴きながら」を、作者である尾崎亜美が披露。当時の制作秘話とともに、心震える歌声をお届けします。そして「なごり雪」「雨の物語」で知られるイルカ、そして「翼をください」のオリジナルメンバーを擁する紙ふうせんによる「冬が来る前に」など、聴く者の心に寄り添うステージは必見です。さらに城南海による「あなた」「時代」、神園さやかによる「初恋」など、実力派たちが名曲の魅力を表現します。

1965年（昭和40年）

君といつまでも (加山雄三)▶ 青山 新

1971年（昭和46年）

あの素晴しい愛をもう一度 (加藤和彦・北山修)▶ 山田姉妹×ベイビーブー

翼をください (赤い鳥)▶ 紙ふうせん

花嫁 (はしだのりひことクライマックス)▶ 神園さやか

1973年（昭和48年）

あなた (小坂明子)▶ 城 南海

1974年（昭和49年）

22才の別れ (かぐや姫)▶ ベイビーブー

1975年（昭和50年）

時代 (中島みゆき)▶ 城 南海

卒業写真 (Hi-Fi Set)▶ 山田姉妹×ベイビーブー

なごり雪▶ イルカ

無縁坂 (グレープ)▶ 青山 新

1977年（昭和52年）

雨の物語▶ イルカ

冬が来る前に▶ 紙ふうせん

1978年（昭和53年）

あなたの空を翔びたい▶ 尾崎亜美

オリビアを聴きながら▶ 尾崎亜美

1979年（昭和54年）

FOR YOU▶ 尾崎亜美

1980年（昭和55年）

まあるいいのち▶ イルカ

1983年（昭和58年）

初恋 (村下孝蔵)▶ 神園さやか

青山新神園さやか城南海ベイビーブー山田姉妹

■放送概要

番組名： そのとき、歌は流れた～時代を彩った昭和名曲～

放送日時： 2026年4月16日（木）20:00～21:54

出演者：番組MC： 太川陽介、吉川美代子

解説： 富澤一誠

ゲスト： イルカ、尾崎亜美、紙ふうせん

青山新、神園さやか、城南海、ベイビーブー、山田姉妹（順不同）