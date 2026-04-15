玄人志向 / GALAKURO GAMING 『PRAGMATA (プラグマタ)』ゲームバンドルキャンペーンのご案内

シー・エフ・デー販売株式会社

期間中、玄人志向 / GALAKURO GAMINGの指定グラフィックボードをご購入いただき、お申込みいただきますと、PCゲーム『PRAGMATA』がもらえるキャンペーンを開催します。

『PRAGMATA』は、二人の主人公が織りなす冒険行が近未来の月面世界を舞台に描かれる、独自の爽快感と戦略性を持った新感覚SFアクションアドベンチャーです。

GeForce RTX 50シリーズで、リアルなパストレーシングと、AIを活用したマルチフレーム生成を備えた NVIDIA DLSS 4によって強化された、没入感あふれるゲームプレイを楽しみましょう。

※対応技術は GPU によって異なります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fSVWQUWDGGc ]

■ 対象購入・お申込み期間：2026年4月14日(22時以降)～2026年5月12日(23時59分まで、コードの在庫が無くなり次第終了)

■ NVIDIAアプリでのクーポン引き換え期間：2026年6月9日(23時59分)まで ※お客様1人につき1つのコードをご利用できます。

■ 対象商品：玄人志向、GALAKURO GAMING GeForce RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 5070 グラフィックボード ※中古品は対象外です。

■ バンドルタイトル：『PRAGMATA』 ゲームコード

■お申込み方法、キャンペーン詳細：

玄人志向キャンペーンページをご確認ください。

https://www.kuroutoshikou.com/galakuro_gaming/other/geforce-pragmata-bundle-202604.html