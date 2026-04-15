株式会社Wiz、M&A事業で成約件数50件を突破！

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、M&A事業において成約件数が50件を突破（現在54件到達）したことをお知らせいたします。

2025年10月に30件を達成後、IT総合商社として培ったネットワークと幅広い知見を活かし、わずか4か月で20件以上増加させるなど、事業承継から経営支援までを見据えたM&Aを推進しています。

また、2026年4月より、本事業のさらなる拡大に向けて、担当の石川が部長として就任し、事業の一層のスケールを目指してまいります。

企業価値の向上に貢献するM&A支援

WizのM&A事業では、企業の売買を仲介するだけでなく「企業価値を高めること」に重点を置いています。特に、成約後の企業に対しては、Wizが強みとするDXサービスの活用支援や集客支援、業務効率化を通じて、経営基盤の強化と成長支援を実施。M&Aから「企業価値向上のスタートライン」と位置づけ、買収後の事業拡大や地域経済の活性化にも貢献しています。

M&A事業の成長背景

M&A事業の成約件数は、事業立ち上げ当初と比べて、徐々に増加ペースを高めています。その背景には、Wizが強みとする営業力と多様な販売網・商材群を活かし、企業ごとのニーズに寄り添った提案をスピーディーかつ丁寧に行ってきたことがあります。さらに、案件増加にあわせて対応体制を整えてきたことで成約までの流れが円滑になり、2025年度37件という高い成約実績、そして累計54件の突破を実現しました。

支援事例

これまでに成約した案件は、飲食・理美容などの店舗ビジネスを中心に、地域密着型の企業が多数を占めていました。こうした店舗型事業に加え、老舗企業や中小企業など新しい業態へM&A支援が広がっています。後継者不足に悩むオーナー企業と、新たな成長機会を求める企業をつなぎ、両社の強みを掛け合わせることで、より高い企業価値を創出します。

今後の展望

WizのM&A事業は、2026年に成約件数100件到達を目標に、事業承継に向き合う企業・オーナーの皆さまにとってより価値あるM&A支援へと進化してまいります。“企業と地域の未来をともにつくるM&Aパートナー”として、事業のさらなる拡大を目指します。

M&A事業部 部長 石川 コメント

2026年4月からM&A事業を担当させていただくことになりました石川です。これまでに50社を超える企業様よりご成約をいただき、心より御礼申し上げます。当社のM&Aは事業承継や売買にとどまらず、その後の成長や企業価値の向上まで見据えたご支援を強みとしております。当事業を通じてさまざまな経営課題の解決に貢献できるよう、より一層尽力してまいります。ぜひお気軽にご相談いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

問い合わせ先

M&Aに関するご相談やご質問などございましたら、どのような段階でも構いませんので、下記までお気軽にお問い合わせください。



株式会社Wiz M&A事業担当 石川

E-mail：hiroyuki_ishikawa@012grp.co.jp

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、圧倒的な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/