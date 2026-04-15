ナポリで日米伊のトップシェフが共演、日本代表・今井伸太郎が出演する新料理番組『Mangi Mangi』始動

San Marco Trading Co. LLC

イタリアの食文化を世界へ発信するSan Marco Trading Co. LLC（本部：米国テキサス州オースティン）を含む国際共同制作チームは、2026年4月26日から28日にかけて、イタリア・ナポリを舞台とした新感覚の料理番組『Mangi Mangi: From Napoli, With Love』のパイロット版を収録することを発表いたします。

本番組には、日本・アメリカ・イタリアを代表する実力派シェフが集結。日本からは、約30年のキャリアを誇り、日本の繊細さとイタリア料理の温かみを融合させた独自のスタイルで知られる今井伸太郎シェフが、唯一の日本代表として出演します。

■競うのではなく、伝える。「文化の再発見」をテーマに

『Mangi Mangi』は、単なる料理コンテストではありません。世界各地で進化を遂げたイタリア料理を、本場ナポリに持ち寄ることで、その多様性と本質を再発見する“文化交流型”の番組です。

各シェフは、イタリアの伝統食材から着想を得た5コース（アンティパスト、第一皿、第二皿、フルーツ、デザート）を披露。一皿ごとに込められた背景や哲学に焦点を当て、料理を通じたストーリーを描き出します。

(左)日本代表・今井伸太郎シェフ

■日本代表・今井伸太郎シェフ

東京出身。国内外で数々のレストランを手がけてきたベテランシェフ。旬の食材への深い敬意と、緻密な技術に裏打ちされたバランス感覚を強みとし、日本とイタリアの食文化を融合させた独自の料理を追求しています。

■イタリアの伝統と持続可能性にもフォーカス

番組では、古代穀物や伝統農法、アグリツーリズムといったイタリアの食文化の根幹にも光を当てます。「ファーム・トゥ・テーブル」の精神を軸に、地域に根ざした持続可能な食のあり方を世界に発信します。

■世界に向けた映像作品として展開

本作は、エミー賞受賞歴を持つカメラマンによる映画さながらの映像美で制作され、日本・米国・欧州の視聴者に向けて展開予定です。イタリア公共放送RAIをはじめ、各国メディアからも注目を集めています。

プロデューサーのダニエル・レヴィは次のようにコメントしています。

「本プロジェクトは単なる料理番組ではありません。食材や伝統、そしてそれを守る人々への敬意を描く作品です。この物語をナポリから世界へ届けられることを誇りに思います。」

【番組概要】

番組名：Mangi Mangi: From Napoli, With Love

収録日：2026年4月28日（ライブ収録）

場所：イタリア・ナポリ

主な出演者：

今井伸太郎（日本代表シェフ）

トーマス・ペローネ（米国代表シェフ）

ラファエラ・ディ・カプリオ（女優・審査員）

パスクアーレ・カプート（作家・審査員）

製作：Tri|Five Travel、Campi Flegrei、San Marco Trading Co.、Austin Design Lab

【お問い合わせ先】

San Marco Trading Co.

担当：Daniel Levie

Email：Danny@sanmarcotradingco.com

URL：https://www.linkedin.com/in/daniellevie