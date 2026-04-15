あどばる、東急歌舞伎町タワー5F「X CASINO（アミューズメントカジノ）」「X PLACE イベントスペース」の管理運営受託を開始

株式会社あどばる

主に首都圏で300拠点以上のレンタルスペース、会議室、サービスオフィスの運営・開発を手がける株式会社あどばる（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、このたび東急歌舞伎町タワー5Fに位置する「X CASINO（アミューズメントカジノ）＜東急歌舞伎町タワー5F＞」および「X PLACE イベントスペース＜東急歌舞伎町タワー5F＞」の管理運営を受託いたしました。

X CASINO（アミューズメントカジノ）＜東急歌舞伎町タワー5F＞ 全体の様子

今回の受託は、両施設のさらなる利用者拡大に向けた発信強化を図りたいというオーナーの意向と、あどばるが進める運営支援領域の拡張という方向性が重なったことで実現したものです。

今回受託した2施設は、それぞれ異なる利用ニーズに応える空間として運営されています。「X CASINO（アミューズメントカジノ）＜東急歌舞伎町タワー5F＞」は、ラグジュアリーな空間で、カジノを通じた社交場をコンセプトに運営されています。社内懇親会や二次会などでの利用を想定しており、カジノ未経験者にも親切丁寧な接客を心がけている点が特長です。これまでには、カジノゲーム付きの異業種交流会での活用実績もあります。

一方、「X PLACE イベントスペース＜東急歌舞伎町タワー5F＞」は、対応力のあるスタッフによる、利用用途に応じた柔軟な運営が特長のイベントスペースです。物販会場や飲食を伴う貸切会場としての利用を想定しており、歌舞伎町近辺では比較的大きめのイベントスペースとして、多様なニーズに応える運営を行っています。

今後は、施設ごとの特性を踏まえた提案や情報発信を強化することで、さらなる利用機会の創出と認知拡大につなげてまいります。

【施設概要】

両施設共通

所在地：東急歌舞伎町タワー5F

X CASINO（アミューズメントカジノ）＜東急歌舞伎町タワー5F＞

X CASINO（アミューズメントカジノ）＜東急歌舞伎町タワー5F＞ テーブル

広さ ：約60平方メートル

収容人数：着席33名（内バーカウンター6名）

特徴 ：ラグジュアリーな空間で、

カジノを通じた社交場をコンセプトに運営

想定利用：社内懇親会、二次会

料金 ：貸切利用は基本2時間制、

平日8万円～／金土日祝10万円～

サービス：カジノ体験、貸切利用、

未経験者にも配慮した運営

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X PLACE イベントスペース＜東急歌舞伎町タワー5F＞

X PLACE イベントスペース＜東急歌舞伎町タワー5F＞の様子

広さ ：約290平方メートル （テラス部分70平方メートル 含む）

収容人数：立食100名／着座60名

特徴 ：用途に合わせて柔軟に対応する

イベントスペース

想定利用：物販会場、飲食を伴う貸切会場

料金 ：飲食付きプラン7,700円/名～

スペース利用プラン11万円～

サービス：貸切イベント対応、ケータリング対応、

飲み放題プラン対応

HP ：https://time-sharing.jp/detail/666877(https://time-sharing.jp/detail/666877?ref=ASSAF0000636&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_prtimes&utm_campaign=ASSAF0000636_prtimes_xplace_casino)

※貸切利用条件やプラン詳細は、今後TIME SHARING等で順次ご案内予定です。

【TIME SHARINGについて】

エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。

駅近の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただけます。

サービスURL：https://time-sharing.jp/(https://time-sharing.jp/?ref=ASSAF0000636&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_prtimes&utm_campaign=ASSAF0000636_prtimes_xplace_casino)

【株式会社あどばるについて】

2008年の創業以来、遊休不動産を活用しレンタルスペースとして収益化する「スペースシェアリング事業」を軸に、不動産売買、 M&A・不動産仲介、ケータリング事業を展開しています。都内では300室以上のレンタルスペースを提供し、累計利用者数は350万人にのぼります。

「add value（付加価値）」の社名の通り、単なる場所の貸し借りを越え、ユーザーのライフスタイルを豊かにする付加価値の創造を追求しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社あどばる（株式会社ビジョン子会社）

代表 ：中野邦人

本店 ：東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル 5階

支店 ：東京都渋谷区道玄坂２丁目２９－５ 渋谷プライム 5F グレイドパーク渋谷

創業 ：2008年7月

事業内容 ：スペースシェアリング事業、サービスオフィス事業、ケータリング事業、 不動産仲介・M&A仲介事業

社員数 ：65名

HP ：https://adval.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

メディア関係者の取材・撮影を受け付けております。事前にご連絡のうえ、是非お気軽にお越しください。

株式会社あどばる 広報担当：村山 広恵

TEL：090-8476-9084 FAX：03-6709-6122 E-mail：press@adval.jp