美女が正面きって国を倒す痛快英雄伝説開幕ッッ！『肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ@COMIC』【コロナEXにて無料話増量中】4/29(水)まで

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ@COMIC』が無料話増量キャンペーンを開始いたしました！

■あらすじ

帝国が領土拡張を図る乱世。大軍勢に一人対峙する絶世の美女がいた。

黄金の艶髪。括れた細腰。

――名をローズメイ＝ダークサント。

その正体は、かつて太った容姿と王国最強の武勇で名を轟かせた「醜女将軍」。

婚約者に嫌われ命を散らしたにもかかわらず、神の気まぐれで蘇った伝説の女武人であった！

何もかも失った彼女を突き動かしたのは、その誇りのみ。

「たかだか一度死んだ程度で、弱き者を守る生き方が変わると思ったか？」

その志はならず者や敵将の心さえも打ち、配下に志願する者も現れる。

やがて噂が噂を呼び、祖国の仇の帝国にも目をつけられることになり――？

美貌を頼る気まるでなし。正面きって国を倒す美女の痛快英雄伝開幕！

＜神が与えた加護は、絶世の美貌と最強の剛力――＞

弱きを守る「有意義な死」を渇望する元・醜女将軍の令嬢は、神の意図に反し、物理無双へ大暴走!?

美貌より拳！悪党やドラゴンさえも力でねじ伏せ従える。

この最強美女、誰にも止められない……！

⇒第1話を読む :https://to-corona-ex.com/episodes/198507553524360

■作品情報

肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ@COMIC

［漫画］宇斗リクツ

［原作］八針来夏

［キャラクター原案］輝竜司

▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/198501310660780)から

＜4/15(水)より！ノベル＆コミック同日発売＞

『肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ@COMIC 第2巻』

価格：759円(税込)

ISBN：9784867949702

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21345)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21345/same-series-contents)から

＜原作情報＞

『肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ４ 邪恋の花、刹那咲く』

[著] 八針来夏

[イラスト] 輝竜司

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949771

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21354)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21354/same-series-contents)から

＜コロナEXとは＞

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

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TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



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TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



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