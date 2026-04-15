美女が正面きって国を倒す痛快英雄伝説開幕ッッ！『肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ@COMIC』【コロナEXにて無料話増量中】4/29(水)まで
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ@COMIC』が無料話増量キャンペーンを開始いたしました！
■あらすじ
帝国が領土拡張を図る乱世。大軍勢に一人対峙する絶世の美女がいた。
黄金の艶髪。括れた細腰。
――名をローズメイ＝ダークサント。
その正体は、かつて太った容姿と王国最強の武勇で名を轟かせた「醜女将軍」。
婚約者に嫌われ命を散らしたにもかかわらず、神の気まぐれで蘇った伝説の女武人であった！
何もかも失った彼女を突き動かしたのは、その誇りのみ。
「たかだか一度死んだ程度で、弱き者を守る生き方が変わると思ったか？」
その志はならず者や敵将の心さえも打ち、配下に志願する者も現れる。
やがて噂が噂を呼び、祖国の仇の帝国にも目をつけられることになり――？
美貌を頼る気まるでなし。正面きって国を倒す美女の痛快英雄伝開幕！
＜神が与えた加護は、絶世の美貌と最強の剛力――＞
弱きを守る「有意義な死」を渇望する元・醜女将軍の令嬢は、神の意図に反し、物理無双へ大暴走!?
美貌より拳！悪党やドラゴンさえも力でねじ伏せ従える。
この最強美女、誰にも止められない……！
⇒第1話を読む :
https://to-corona-ex.com/episodes/198507553524360
■作品情報
肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ@COMIC
［漫画］宇斗リクツ
［原作］八針来夏
［キャラクター原案］輝竜司
▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/198501310660780)から
＜4/15(水)より！ノベル＆コミック同日発売＞
『肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ@COMIC 第2巻』
価格：759円(税込)
ISBN：9784867949702
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21345)から
▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21345/same-series-contents)から
＜原作情報＞
『肥満令嬢は細くなり、後は傾国の美女（物理）として生きるのみ４ 邪恋の花、刹那咲く』
[著] 八針来夏
[イラスト] 輝竜司
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784867949771
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21354)から
▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21354/same-series-contents)から
＜コロナEXとは＞
TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。
月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。
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株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
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TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
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