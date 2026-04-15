【SMART GOLF】「NO1-GRIP」のNOW ONと提携。PREMIUM店舗の貸しクラブに順次導入＆会員様限定の優待販売を開始。

株式会社ＳＭＡＲＴ ＧＯＬＦ

ITを活用した定額制・完全会員制インドアゴルフ練習場「SMART GOLF（スマートゴルフ）」を運営する株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀優人）は、ゴルフグリップブランド「NO1-GRIP」を展開する株式会社NOW ON（本社：東京都江東区、代表取締役：徳山隆）と業務提携いたしました。 本提携により、SMART GOLF一部店舗の貸しクラブへの「NO1-GRIP」装着を順次開始するとともに、全会員を対象とした「会員限定・優待価格販売」の導線を構築いたします。

インドア練習の質を「指先」から変える。最新シミュレーターの性能を引き出す、最高峰のホールド感を全会員へ

■ 提携の背景：100万回のスイングを支える「接点」へのこだわり

SMART GOLFはこれまで、最新シミュレーターによるデータ分析と快適な練習環境を提供してきました。一方で、ゴルファーとクラブの唯一の接点である「グリップ」の状態は、スイングの再現性に大きな影響を与えます。 今回、多くのツアープロも愛用する「NO1-GRIP」を導入することで、会員の皆様に「滑らない安心感」と「理想のトルク」を体感いただき、インドア練習の質をさらなる高みへと引き上げます。

■ 貸しクラブへの「NO1-GRIP」プレミアム店舗での導入

PREMIUM店舗に設置している無料貸しクラブのグリップを、順次「NO1-GRIP」へと差し替えます。

対象店舗： SMART GOLF PREMIUM 10店舗

白金台店、神泉店、西麻布店、南青山店、池尻大橋店、高輪台店、目黒店、不動前かむろ坂店、三田芝4丁目交番前店、江戸川橋店

体験のメリット： 独自の3次元構造が生み出す高い密着性を、日々の練習の中で無料で体感いただけます。グローブ越しでも伝わる圧倒的なホールド感をぜひお試しください。

■ 会員限定「優待価格」での販売導線を設置

※特典の内容は予告なく変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。

「店舗で試して良かった感触を、自分のクラブにも」という声にお応えし、SMART GOLF会員様限定で「NO1-GRIP」を特別価格で購入できる専用ページを公開いたします。さらに、アイアンセットのセットアップ等に嬉しい「まとめ買い特典」もご用意しました。

対象：

SMART GOLF 全会員

内容：

人気モデルの「50series soft」や「43series soft」をはじめとするラインナップを、一般販売価格よりもお得な会員限定・優待価格にてご提供。

まとめ買い特典：

一度に10本以上ご購入いただいた方全員に、「NO1-GRIPパターカバーホルダー＆グリーンフォーク」をプレゼントいたします。 ラウンドでの利便性を高める限定アイテムです。

NO1-GRIPパターカバーホルダー＆グリーンフォーク ※カラーはお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。【詳細・ご購入方法】

優待価格の詳細や対象ラインナップ、ご購入のお手続きについては、SMART GOLF公式LINEにてご案内しております。トーク画面のメニューより詳細をご確認ください。

【株式会社NOW ON（ナウオン）について】

「NO1-GRIP」を展開する、純国産グリップメーカー。エラストマー素材の特性を最大限に活かした独自の製法により、高い吸着力と微細なタッチの両立を実現。プロゴルファーからアマチュアまで、スコアアップを目指す多くのゴルファーに支持されています。

【株式会社NOW ON 会社概要】

会社名 ：株式会社NOW ON

代表者 ：代表取締役 徳山 隆

設立 ：2005年11月

所在地 ：東京都江東区枝川1-14-4

事業内容 ：ゴルフグリップ「NO1-GRIP」の製造・販売

URL ：https://www.nowon-no1grip.com/

お問い合わせ：TEL：03-5665-2255 ／ FAX：03-5665-2256

【株式会社SMART GOLFについて】

SMART GOLFは、1都3県を中心に約191店舗（2026年4月時点）を展開する、定額制・完全会員制のインドアゴルフ練習場です。24時間365日利用可能なプライベート空間で、最新シミュレーターを活用した効率的な練習をサポート。手ぶらで通える貸しクラブや、データに基づいたマンツーマンレッスンを提供し、ゴルファーの成長を支援しています。

【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名 ：株式会社SMART GOLF

代表者 ：代表取締役 高須賀 優人

設立 ：2020年9月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容 ：完全会員制のインドアゴルフ練習場運営業

URL ：https://sma-gol.com/

お問い合わせ：pr@gjb.co.jp