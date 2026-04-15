UMITO、JALと2026年4月7日に資本業務提携を締結

株式会社UMITO

株式会社UMITO（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平、以下「UMITO」）は、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」）と2026年4月7日に資本業務提携契約を締結し、JALを引受先とする第三者割当増資を実施することについて合意いたしました。

本提携に基づき、約4,000万人のJALマイレージバンク（以下、「JMB」）会員に対し、UMITOが提供する「シェア別荘」の購入や宿泊において、JALのマイルを介在させた新たなライフスタイルを提案します。本サービスは2026年5月上旬より順次開始いたします。

■ ライフスタイルとしての「別荘所有」をより身近に

UMITOは、「海と共に過ごす別邸」をコンセプトに、シェア型スモールラグジュアリーホテルブランドを展開し、事業の拡大を進めています。海を目の前に臨む絶景ロケーションにおいて、ラグジュアリーな宿泊体験を提供し、唯一無二の滞在価値を創出しています。

一方JALは、お客さまの日常生活やライフステージにおける多様なサービスを提供し、マイルを「ためる」「つかう」シーンを拡大する「JALマイルライフ」を推進しています。特に「マイルをつかう」領域において、新たなシーンの拡充に注力しており、これまでにない「非日常の特別な体験」をお客さまへお届けすることを目指しています。

本提携によりUMITOでは、JMB会員に対して説明会への参加や実際の購入に応じたマイル付与に加え、獲得したマイルを活用した宿泊体験の提供を通じて、「検討」「購入」「宿泊」に至る一連のプロセスにマイルを連動させた新たな体験価値の創出を目指します。

これにより、「別荘をシェアで持つ」という新しい資産保有のかたちをより身近なものとするとともに、豊かなライフスタイルの実現を提案してまいります。

■マイルが「購入」と「体験」を繋ぐ

１．マイルをためる：UMITOのシェア別荘（会員権）購入でマイルがたまる

UMITOの販売説明会に参加されたJMB会員を対象に、Web説明会で5,000マイル、対面の説明会参加で10,000マイルがたまります（*1）。さらに、UMITOのシェア別荘（会員権）をご購入いただくと、基準価格（*2）１万円ごとに100マイル(*3)がたまります。

*1説明会参加資格には条件がございます。

*2基準価格…土地建物価格（税抜）およびライセンス料（税抜）

*3マイル数には上限がございます。

２．マイルをつかう：マイルをつかった宿泊体験

JMB会員を対象に、UMITOならではの唯一無二の滞在価値をマイルで体験いただけるサービスを提供いたします。

「UMITO」ブランドのラグジュアリーホテルやヴィラに加えて、海辺の暮らしに溶け込むように過ごすサブスクリプション型「WITH SEA」ブランドまで、多彩なプランを幅広いマイル数でご用意し、お客さまのスタイルに合わせてお楽しみいただけます。

■今後の展望

今後、両社はJALマイレージプログラムを起点とした資産形成（会員権販売）と宿泊体験の連携を深化させ、顧客基盤の相互活用によるシナジーを最大化してまいります。

ライフスタイル全般における顧客体験価値の向上を通じて、中長期的な事業価値の向上を目指してまいります。

■本件に関する両社のコメント

日本航空株式会社マイレージ事業部長 杉山 寿英 様

「UMITO様との資本業務提携を大変嬉しく思います。JALは現在、「JALマイルライフ」を通じて、お客さまの日常生活やライフステージにおける多様なサービスを提供し、マイルを「ためる」「つかう」シーンの拡大を図っています。UMITO様が提供されているラグジュアリーな宿泊体験は、私たちが「JAL Vision 2035」に掲げる「お客さまの心に響く出会いと体験」そのものです。この度の提携により、JMB会員の皆様にはマイルでUMITOでの特別なひとときをお楽しみいただけるとともに、マイルの新たな魅力をご実感いただけると確信しております。今後も両社の強みを活かし、マイルだからこそ叶う、ワクワクする非日常な特別な体験を提供してまいります。」

株式会社UMITO代表取締役 堀 鉄平

「このたび、日本航空様と資本業務提携を締結できたことを大変光栄に思います。日本航空様が持つ、国内外の顧客基盤とマイルプログラム、そしてUMITOが提供する宿泊・会員権販売を連携させることで、より多くのお客様にUMITOの体験価値をお届けできると考えております。本提携を通じて、新たなお客様との出会いを創出するとともに、既存のオーナー・会員の皆様にとっても、マイルを活用した新たな体験機会を含め、より魅力的なサービスへと進化させてまいります。両社の強みを活かしながら、中長期的な視点で価値創造に取り組んでまいります。」

■日本航空株式会社 会社概要

会社名：日本航空株式会社

所在地：東京都品川区東品川二丁目4番11号

代表者：代表取締役社長 鳥取 三津子

上場市場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：9201）

事業内容：定期航空運送事業及び不定期航空運送事業・航空機使用事業・その他附帯する又は関連する一切の事業

URL：https://www.jal.com

■株式会社UMITO 会社概要

会社名：株式会社UMITO

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート10階

代表者：代表取締役 堀 鉄平

事業内容：シェア型スモールラグジュアリーホテルの開発・運営、会員サービスの提供 等

URL：https://umito.jp(https://umito.jp?utm_source=prtimes-075-jal-release-umito)

《 本件のお問い合わせ先 》

株式会社UMITO マーケティング部

Mail：pr@umito.jp

Tel：03-6272-3917





