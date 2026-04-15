名古屋3棟目「フィル・パーク鶴舞」が完成　「中部支店」を開設し、東海圏の事業展開を本格化

株式会社フィル・カンパニー

「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスを掲げる、フィル・カンパニーグループ（中核企業：株式会社フィル・カンパニー 代表：外山晋吾 グループ本社：東京都中央区 以下、当グループ）は、愛知県名古屋市に「フィル・パーク鶴舞」を完成させました。本物件は、名古屋エリアにおける当グループ3棟目の実績となります。

こうしたエリアでの実績拡大を受け、当グループは、東海圏における企画・提案体制のさらなる強化を目的に、2026年4月より名古屋市内へ新たな活動拠点（中部支店）を開設いたしました。今後は地域に根差した体制を構築し、東海圏における事業展開をより一層加速させてまいります。

■建物周辺環境

※提案時のパース画像となり、実際の仕様とは異なることがあります。

本プロジェクトは、JRと地下鉄の2路線が乗り入れる鶴舞駅から徒歩圏内となり、名古屋中心地まで好アクセスなエリアに位置します。駅前に広がる「鶴舞公園」は、日本さくら名所100選にも選ばれる緑豊かな憩いの場であるとともに、周辺には大学などの教育機関が集積。近年では、感度の高いセレクトショップや隠れ家的な飲食店が点在するエリアとして注目を集めています。

■フィル・パーク鶴舞について

本プロジェクトは、周辺エリアの徹底したマーケティングに基づき、オーナー様のご要望である駐輪場・駐車場の確保と、周辺住民の利便性向上を両立する商業テナントビルとして、当グループが企画・設計・施工を手がけました。

オフィス・店舗双方のニーズに応える空間設計を目指した物件となり、外観はフィル・パークの象徴である「全面ガラス張り」の開放感を継承しつつ、各階のバルコニーや壁面に奥行きを持たせることで、階層ごとに豊かな表情を演出しました。また、1階エントランスは、あえて階段下に配置し、外部からの視線を適度に遮ることで、隠れ家のような「プライベート感」を創り出しています。

内装は、自由度の高いスケルトン仕様と無柱空間により、フレキシブルなレイアウトを実現しました。こだわりを存分に反映した店舗創りを叶えるとともに、多様な業種の出店に柔軟に応える設計となっています。

■物件概要

所在地 ：愛知県名古屋市中区千代田3丁目33番12号

交 通 ：地下鉄鶴舞線/JR中央本線 鶴舞駅 徒歩8分

建築構造 ：鉄骨造 地上3階建

敷地面積 ：133.11平方メートル （40.26坪）

竣工日 ：2026年3月27日

■中部オフィス（2026年4月開設）

所在地 ：愛知県名古屋市中区丸の内3-19 -19

ADC HISAYA BUILDING 2階

（フィル・パーク名古屋久屋大通）

電話番号：052―212 -6760

※宅地建物取引業に関する業務は、免許登録完了後に開始予定です。

【株式会社フィル・カンパニーグループ】

狭小地や変形地など、利活用が困難な土地に価値を生む企画力。そして、その企画を実現する設計・施工から、入居仲介、管理までをワンストップで提供する体制を強みとする不動産企画会社。

駐車場の上部空間などを商業テナントビルとして活用する「フィル・パーク」と、ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」の2つの主力商品を軸に事業を展開。「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスのもと、日本全国の土地活用の課題（スキマ）に対し、地域ニーズに応じたオーダーメイドの空間ソリューションを提供することで、まちに賑わいを創出することを目指す。

会社名 ：株式会社フィル・カンパニー

設立 ：2005年6月3日

代表者 ：外山 晋吾

所在地 ：東京都中央区築地三丁目1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab.

URL ：https://philcompany.jp/ (https://philcompany.jp/)