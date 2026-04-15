【無料 / 約3分で完了】11問で自社のAI導入準備度をスコア化できる「AI導入可能性診断」をリリース

株式会社デジタルレシピ

企業のAI活用を支援する株式会社デジタルレシピ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤新之介）は、自社のAI導入準備度をわずか11問の設問でスコア化できる無料のオンライン診断ツール「AI導入可能性診断」をリリースいたしました。

本サービスは、「AI導入に興味はあるが、自社に合うのか・何から始めればいいかわからない」という経営者やDX推進担当者の課題を解消するために開発されました。利用にあたっての会員登録は一切不要。完全無料で診断できます。

これを記念し、先着10社限定で無料相談受付をスタートいたします。

サービスサイト：https://dxr.co.jp/lp/ai-simulator/(https://dxr.co.jp/lp/ai-simulator/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260415_ai_diagnostic)

【開発背景：AI導入の「最初の一歩」を阻む壁】

現在、多くの企業が生産性向上を目的としたAI導入を検討しています。しかし、現場からは「AI活用の成熟度が分からず、優先順位がつけられない」「セキュリティやルールに不安がある」といった声が多く聞かれます。

デジタルレシピでは、これまで数多くの企業のAI活用を支援してきましたが、導入に成功している企業に共通しているのは「自社の現在地（準備度）を客観的に把握している」点でした。

そこで、より多くの企業が迷わずAI活用の第一歩を踏み出せるよう、蓄積された知見を凝縮した診断ツールの無償提供を開始いたしました。

■ デジタルレシピとは

当社は「ワンクリックイノベーション」をコンセプトに、生成AIの社会実装を推進するスタートアップです。

2022年より独自AIツールの開発に着手し、最初のリリースとなるAIコンテンツ生成サービス「Catchy」では、リリース以来13万人を超えるユーザーを獲得いたしました。この実績と知見を基盤として、2023年からは300件以上のAI開発およびDX推進プロジェクトを手がけてまいりました。

さらに、AIの先端活用領域においても積極的に取り組んでおり、防衛装備庁の「生成AIを活用したナラティブ分析装置の研究」をはじめとする革新的なAI活用開発プロジェクトにも参画しております。

【サービス概要：11問、約3分で自社の現在地がわかる】

「AI導入可能性診断」は、11問すべて選択式で、特別な知識は一切不要。オンライン上で設問に回答するだけで、自社のAI導入ポテンシャルをスコア化できるツールです。

サービス名：AI導入可能性診断(https://dxr.co.jp/lp/ai-simulator/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260415_ai_diagnostic)

【ターゲット：このような課題をお持ちの方へ】

【本診断で得られる3つのアウトプット】

- AI導入を検討しているが、具体的な活用イメージが湧いていない経営者- 自社のITリテラシーやデータ環境がAI導入に適しているか知りたい管理職- 社内のDX推進を任されているが、何から手をつけるべきか迷っている担当者

1. 総合スコア＆ランク判定

100点満点のスコアとS～Cの4段階ランクで、AI導入の準備状況をひと目で把握できます。

2. 4つの軸で強み・弱みを分析

「業務効率化」「AI活用余地」「組織体制」「営業DX」の4つの切り口から、各カテゴリの達成度をグラフで可視化。自社の課題がどこにあるかを明確にいたします。

3. 今すぐ取れる改善アクション

回答内容に基づき、貴社が優先的に着手すべき具体的な施策をご提案。診断だけで終わらせず、実務に活かせるヒントをお届けいたします。

【本サービスの特徴】

1. 「完全無料・登録不要」ですぐに試せる手軽さ

本診断は「まず現在地を知っていただくこと」を優先し、登録不要で診断結果がその場ですぐに表示されます。無料で気軽に、どなたでもAI導入ポテンシャルをチェックいただけます。

2. 専門的知見に基づく「AI準備度スコア」

単なるアンケートではなく、デジタルレシピが持つAI導入支援の実績に基づき、組織体制やデータ環境などを多角的に評価いたします。

3. 具体的な「次の一歩」がわかる結果表示

スコアを表示するだけでなく、現在の準備度において、どのようなAI活用から着手すべきかの指針を提示いたします。

【ご利用方法】

以下のサイトにアクセスして、11問の選択式質問に回答するだけで、手軽に診断が受けられます。複雑な手続きを排除し、「質問に回答」「結果をチェック」「レポートを受け取る」の3ステップでアウトプットをお届けいたします。

サービスサイト：https://dxr.co.jp/lp/ai-simulator/(https://dxr.co.jp/lp/ai-simulator/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260415_ai_diagnostic)

【特別特典：先着10社限定、無料相談を実施】

本サービスのリリースを記念し、診断を実施された企業様のうち希望される先着10社限定で、弊社コンサルタントによる「診断結果に基づいた個別オンライン無料相談」を実施いたします。自社専用のロードマップ作成や、具体的なツール選定のアドバイスについてもご提案が可能です。

無料相談の詳細は、診断結果レポートと共にお送りするメール内をご確認ください。

【会社概要】

- 会社名：株式会社デジタルレシピ- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-11 ルティアオフィス代々木7F- 代表者：伊藤 新之介- 設立：2018年2月- 資本金：205,343,720円- 事業内容：- - ディフェンステック事業- - AIコンサルティング・開発事業- - AIオートメーション事業- - パワポをウェブサイトにする「Slideflow」の開発・運営- - AIアシスタントツール「Catchy」の開発・運営- - AIエージェントツール「Sphere」の開発・運営- コーポレートサイト：https://dxr.co.jp/(https://dxr.co.jp/)