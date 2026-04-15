九州の伝統文化を再編集。和多屋別荘にて〈CATHRI〉〈HIZEN jewelry〉のPOP UPを4月29日より開催。

株式会社 和多屋別荘

株式会社 和多屋別荘（所在地：佐賀県嬉野市）は、2026年4月29日（水・祝）から5月10日（日）までの期間、館内にて〈CATHRI〉〈HIZEN jewelry〉のPOP UPを開催いたします。

様々な出会いによって生み出されたものの魅力を発信する『Calling』の世界観を体現する機会として開催するものです。福岡の伝統織物・久留米絣を現代のライフスタイルへ昇華する〈CATHRI〉と、佐賀・肥前の陶磁器を宝石のように再構築した〈HIZEN jewelry〉の2ブランドが、和多屋別荘にて一堂に会します。

■『Calling』がつなぐ、ものづくりと人の出会い

『Calling』は、“呼ばれる”という感覚と“天職”という意味を内包し、後世に残すべきものづくりを未来へつないでいくプロジェクトです。

ウェアやジュエリーをはじめとするプロダクトを通じて、世界中の“天職を持つ人たち”との出会いを重ねながら、新たなものづくりの在り方を模索しています。

和多屋別荘では、本プロジェクトの思想に共鳴し、地域文化や手仕事の価値を滞在体験の中で伝える取り組みとして本POP UPを開催いたします。単なる商品販売にとどまらず、背景にある文化や歴史、生産過程に触れながら商品と出会う場を創出します。

※Calling：https://www.beams.co.jp/calling/

《商品紹介》

〈CATHRI（カスリ）〉

重要無形文化財である久留米絣を取り入れ、ジャンルにとらわれないエイジレスで普遍的なリラクシングウェアを展開。2020年のローンチ以来、アートのように多様な表現を持つ絣を、ファッションの視点で再構築し、唯一無二のプロダクトへと昇華しています。

https://www.beams.co.jp/special/cathri/

https://www.instagram.com/cathri_official/

〈HIZEN jewelry（ヒゼン ジュエリー）〉

「宝石を纏うように“やきもの”を纏う」をコンセプトに、肥前地区を代表する5つの窯元の陶磁器をベースにしたジュエリーコレクションを展開。

なかでも、和多屋別荘の位置する嬉野地域に根付く肥前吉田焼は約400年の歴史を持ち、土地の風土や人々の営みを映し出す文化的資産です。本ブランドでは、その素材や造形美をジュエリーとして再解釈し、小さな装飾品の中に時間と土地の物語を宿します。

https://www.beams.co.jp/special/hizen_jewelry/

https://www.instagram.com/hizen_jewelry/

開催概要

開催期間：2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日）

時間：9:00～20:00

場所：和多屋別荘 POP UP STORE（フロント前）

内容：〈CATHRI（カスリ）〉〈HIZEN jewelry（ヒゼン ジュエリー）〉の販売

POP UPで取り扱う商品は、日常の選択が地域や文化の未来につながる価値を持つものです。

九州で長く育まれてきた文化や素材を、現代のファッションとして再編集し後世に残すべきものづくりをしている多くの文化を守るため、ファッションというフィルターを通して新たな価値を生み出し、未来へとつないでいます。

【株式会社和多屋別荘 会社概要】

代表取締役：小原 嘉元

設立：1950年11月3日

事業内容：旅館業、飲食事業、リーシング事業

所在地：〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738

公式サイト：https://wataya.co.jp/

※日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー2025（旅行新聞新社主催）グランプリ受賞。旅館内インキュベーション施設「OIC」を運営し、嬉野リビングラボ（URESHINO LIVING LAB）を展開中。