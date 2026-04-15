バイエル薬品　前立腺がん患者さんとご家族を想い、「伝えてみよう　言葉ではじめる前立腺がん治療」キャンペーンを開始

バイエル ホールディング株式会社

大阪、2026年4月15日 ― バイエル薬品株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：アシュラフ・アルオウフ、以下「バイエル薬品」）は、前立腺がんとともに生きる患者さんおよびご家族に自分らしく大切な『その続き』を重ねていただきたいとの想いから、患者さんと医師のコミュニケーションをサポートする啓発キャンペーン「伝えてみよう 言葉ではじめる前立腺がん治療」を開始することをお知らせします。

前立腺がんは、男性特有の器官である前立腺にできる悪性腫瘍で、日本の男性で最も罹患数が多いがんの1つ¹⁾です。年間10万例を超える罹患が報告されており、加齢に伴い罹患率が上昇し、特に55才以降に急増する傾向があります¹⁾。

前立腺がんは初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、早期発見と適切な治療により、5年生存率がほぼ100％と非常に高い²⁾ことが知られています。診断後も治療と日常生活を両立させながら、自分らしく過ごす何気ない日々が、患者さんにとっての大切な『その続き』につながります。その実現に向け、患者さんがご自身の病気と向き合い、治療目標や考えを主治医に伝え、医師とともに自分に合った治療選択肢について話し合って決めることが第一歩だと考えています。

バイエルは、薬剤の提供にとどまらず、患者さんの『その続き』を側面からも支援しています。このたび、本キャンペーンを通じ、患者さんと医師とのコミュニケーションを支えるツールの提供をはじめ、前立腺がんと向き合う患者さんの声、患者さんとご家族を含む一般の方々を対象とした啓発イベントなどを順次展開していきます。

バイエル薬品オンコロジー泌尿器領域総括部長であるマナス・チョウダリは、次のように述べています。「バイエルは『Health for all, Hunger for none（すべての人に健康を、飢餓をゼロに）』のミッションのもと、前立腺がん患者さんの治療アウトカムの向上に寄与してきました。前立腺がんと向き合う第一歩は『言葉』を交わすことです。患者さんご自身の価値観や生活スタイル、そして、『その続き』をどのように描きたいかを医療従事者に伝えて話し合うことで、より納得のいく治療選択と自分らしい日々につながると考えています。本キャンペーンを通じて、対話を支えるツールと場を提供し、患者さんと医師のコミュニケーションの後押しに取り組んでいきます。」

【前立腺がんについて】

前立腺がんは、男性において世界的に2番目³⁾に多いがんであり、がんによる死亡原因としては5番目に多い疾患です。毎年約150万人の男性が前立腺がんと診断され、そのうち約39万7千人がこの疾患で死亡しています³⁾。2040年までに前立腺がんの診断数は約290万件⁴⁾に増加すると予測されています。

日本では、罹患数が10万人を超え、男性にとって最も罹患数が多いがん¹⁾です。

References:

1.「2023年 全国がん登録 罹患数・率 報告」（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001630323.pdf）

2.「2018年全国がん登録５年生存率報告」（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70382.html）

3. Bray F et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality

worldwide for 36 cancers in 185 countries. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38572751/

4. James ND et al. Lancet 2024; 403: 1683-722

バイエルにおける前立腺癌について

バイエルは、革新的治療薬のポートフォリオを充実させることで、「Science for a better life」を実現できるよう取り組んでいます。バイエルは熱意と決意をもって、癌と共に生きる人々の生活を向上し、生存期間を延長できるような新規医薬品の開発に取り組んでいます。前立腺癌は男性において2番目に多い癌であり、バイエルの主要な重点疾患領域でもあります。バイエルの製品フランチャイズには、上市した2種類の製品（ニュベクオ(R)およびゾーフィゴ(R)）と、標的α線治療におけるユニークなアプローチを含む開発段階の化合物が複数あります。バイエルは、前立腺癌のさまざまな病期を通して生存期間を延長する治療薬を提供し、患者さんが毎日の活動を継続し、より良い人生をより長く生きられるよう、前立腺癌患者さん特有のニーズに対応することに注力しています。

バイエルについて

バイエルは、ヘルスケアと食糧関連のライフサイエンス領域を中核事業とするグローバル企業です。私たちのミッション「Health for all, Hunger fornone（すべての人に健康を、飢餓をゼロに）」のもと、バイエルの製品とサービスを通じて、世界人口の増加と高齢化によって生じる重要課題克服への取り組みをサポートすることで、人々の生活と地球の繁栄に貢献しています。バイエルは、持続可能な発展を推進し、事業を通じて良い影響を創出することに尽力しています。同時に、収益力を高め、イノベーションと成長を通して企業価値を創造することも目指しています。バイエルブランドは、世界各国で信用と信頼性および品質の証となっています。2025年のグループ全体の売上高は456億ユーロ、従業員数は約88,000名、研究開発費は58億ユーロです。詳細はwww.bayer.com(https://www.bayer.com/en/)をご参照ください。

バイエル薬品株式会社について

医療用医薬品、コンシューマーヘルスの各事業を通じて、日本の患者さんのための治療に変革をもたらす持続可能な取り組みを推進しています。医療用医薬品部門では、アンメットメディカルニーズの高い循環器・腎・代謝領域、オンコロジー領域、眼科領域などのスペシャリティ領域、画像診断領域にフォーカスし、革新的医薬品の提供を通じて高齢化が進む日本の患者さんの健康寿命の延伸とQOLの向上に努めています。コンシューマーヘルス部門では、赤ちゃんの「人生最初の1000日」に適切な栄養を届けるため、女性の妊娠前から妊娠期間および産後・授乳期を通じて栄養をサポートするサプリメントなどに注力しています。詳細はwww.pharma.bayer.jp(https://www.pharma.bayer.jp/), Facebook(https://www.facebook.com/official.byl),YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCplxNhFEEVxi9i9vgcAhhtw)をご参照ください。

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2026年4月15日、大阪