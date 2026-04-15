スタディスト庄司啓太郎、日経BPより『リーンオペレーション「仕組み化」の教科書』を4月18日出版

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）の取締役副社長・庄司啓太郎は、日経BPより『リーンオペレーション「仕組み化」の教科書 ロスを断ち、余力を価値に変える業務改革の9ステップ』を2026年4月18日に出版します。

本書は、労働力人口が激減する未来において、企業が「価値を残し、勝ち残る（カチノコル）」ための具体的な経営OSを、2,000社超の現場支援実績に基づき体系化した実践書です。発売に先駆け、Amazon等にて予約受付を開始いたしました。

【Amazon予約ページ】 https://www.amazon.co.jp/dp/4296210483/

■本書を手に取っていただきたい方

■出版の背景：なぜ今、日本企業に「リーンオペレーション」が必要なのか

- 労働力不足を見据え、個人の頑張りに頼らない「次世代の経営基盤」を築きたい経営者- 「改善が形骸化している」「現場が抵抗する」といった「改善疲れ」に悩むマネジメント層- 組織拡大に伴う業務のブラックボックス化を解消したいスタートアップのリーダー- ムダを削ぎ落とし、「本来やりたかった価値ある仕事」に情熱を注ぎたいすべてのビジネスパーソン

日本企業の多くが「生産性向上」に取り組みながら成果が出ない背景には、経営層と現場の間に横たわる「仕組み化」への誤解と、深刻な3つの課題があります。

■本書の特徴：富士登山になぞらえた「業務改革9ステップ」

- 「労働力4割減」への生存戦略2050年までに労働力人口はピーク時の約4割減となります。属人的な頑張りに依存せず、少人数で高い付加価値を生み出し続ける組織への転換は、もはや全企業の生存戦略です。- 「改善疲れ」の正体「改善＝現場の負担が増える」という誤解が、多くの組織を疲弊させています。本来の改善とは、現場の「ムリ・ムダ」を削ぎ落とし、楽に成果が出る状態をつくる「ポジティブな余力創出」であるべきです。- 「資金の燃焼」と「時間の蒸発」を断つ仕組み化が不十分な組織では、非効率な業務によって企業のキャッシュ（現預金）が浪費され、本来不要な作業に社員の貴重な時間が奪われています。こうしたロスを食い止め、生まれた余力を「価値創出」へ再投資することで、人口減少時代を「カチノコル」組織が実現します。

本書では、スタディストが提唱するリーンオペレーション実現のためのフレームワーク、「9 Steps（ナイン・ステップス）」を軸に、各フェーズで「達成すべき状態・陥りがちな課題・解決策」を具体的に解説します。

■ 著者プロフィール

- 【読者特典】リーンオペレーション診断スコアシート（Web版）自社の業務における「仕組み化・徹底化」の度合いを可視化。変革の成否を決める「現在地の把握（ベースキャンプ）」を即座に実践できるツール（Web版）をご用意しています。（※本書内参照）- STEP 1～4：徹底的にロスを削ぎ落とす -- 可視化、標準化・単純化、外部化、自動化- STEP 5～7：最強の登山隊（組織）を育てる -- 育成効率化、安定遂行、手戻り防止- STEP 8～9：守りから攻め（価値強化）へ -- 価値強化、改善定着

庄司 啓太郎（しょうじ けいたろう）

株式会社スタディスト 取締役副社長。

東京工業大学（現東京科学大学）卒業後、国内シンクタンクにて都市計画等の調査業務に従事。その後、製造業コンサルティングファームにて、大手メーカーの製品開発プロセス改革や業務分析プロジェクトのリーダーを歴任。マネージャー職を経て、2011年2月、株式会社スタディストに参画。

2,000社超の現場支援実績に基づき、独自の業務改革メソッド「リーンオペレーション」を体系化。現在は同社取締役副社長として、企業の生産性向上と組織変革を牽引している。著書に、『結果が出る仕事のムダ取り』『結果が出る仕事の「仕組み化」』（いずれも日経BP）があり、本書はそれらの知見を統合したシリーズ3冊目の最新刊となる。

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

https://studist.jp/our-vision

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京（本社）、名古屋、大阪、福岡、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、

生産性向上に関するコンサルティング、企業研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/