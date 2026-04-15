【検証結果公開】ユーザーセグメント最適化機能により『SKYFLAG』のARPUが最大約23.8％向上！ユーザー属性×利用頻度に基づく広告最適化で、ユーザー体験の向上と収益最大化を両立

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）は、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォーム『SKYFLAG』において、ユーザーセグメント最適化機能のリリース以降、継続的に検証を実施してまいりました。本リリースでは、収益最大化を見据えユーザー属性に応じた体験価値の向上に取り組む中で得られた検証結果の一部をご紹介します。

■ユーザーセグメント最適化機能について

ユーザーセグメント最適化機能では、『SKYFLAG』におけるユーザー行動データをもとに、各ユーザーの関心に応じて最適なオファー（広告）を自動で表示します。これにより、オファー（広告）への挑戦頻度が高まり、サービス内通貨（コイン・ポイント）の獲得機会を創出し、体験価値の向上とユーザー行動の活性化、さらにはメディア収益の最大化に寄与しています。

■本検証について

本検証では、『SKYFLAG』を導入する各サービスが定義するユーザー属性セグメントと、『SKYFLAG』で計測されたユーザーの行動データをもとに、ユーザー体験の向上と収益最大化を目的とした広告配信の最適化を行いました。各セグメントを対象に、オファー（広告）の表示順を最適化した配信と従来の配信の比較検証を実施しました。

■検証結果

検証の結果、全セグメントに適用した場合、エンゲージメント・収益ともに適用前の平均値を上回る結果となりました。また、セグメント特性に応じて配置したことで、エンゲージメントおよび収益の向上に寄与することが確認されました。

具体的な検証結果は以下の通りです。

<詳細画面への遷移率>- 全セグメントに適用した場合、約0.9ポイント向上- 特定のセグメントで約2.3ポイント向上- 全セグメントに適用した場合、約20.9％向上- 特定のセグメントで約23.8％向上

■今後について

本検証を通して、『SKYFLAG』を導入する各サービスが保有するユーザーデータを活用し、潜在的な興味関心に基づいたオファー（広告）配信により、体験価値の向上と収益最大化を両立するマネタイズ基盤の構築を進めております。今後は、各サービスの事業戦略やフェーズに応じた最適な広告体験の提供を一層強化してまいります。

同時に、多様化するサービス形態やユーザー特性に対応した新たな機能の開発・検証を継続し、ステークホルダーの皆様に対するさらなる価値提供を目指してまいります。

・『SKYFLAG』に関するお問い合わせ：https://skyflag.info/contact/(https://skyflag.info/contact/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes)

・『SKYFLAG』サービス資料をダウンロード：https://skyflag.info/document/(https://skyflag.info/document/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes)

■『SKYFLAG』について

『SKYFLAG』は、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォームです。

リワードを活用した独自のモデルを確立し、マネタイズ・プロモーション・リサーチという分野で、総合的なマーケティング支援を行っています。

・サービスサイト：https://skyflag.info/(https://skyflag.info/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes)

■Skyfallについて

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京本社）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・その他事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：200名（2025年12月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/