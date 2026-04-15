舞鶴市と京石産業が災害時の物資供給に関する協定を締結

舞鶴市

舞鶴市は令和8年4月9日、京石産業株式会社と災害時における物資（エアーマット等）の供給に関する協定を締結しました。

舞鶴市は、災害時における良好な避難所環境を確保するため、京石産業株式会社（本社：京都市）と「災害時における物資（エアーマット等）の供給に関する協定」を締結しました。

京石産業株式会社は、昭和10年創業の環境事業を中心に行う断熱工事会社であり、梱包材のクッション性を活用した「災害用エアーマット」を社会貢献事業の一環として独自に開発しています。

本協定により、大規模災害の発生時、舞鶴市からの要請に基づき、避難所で使用するエアーマット6,000個および必要数のエアーポンプが、同社の輸送により指定場所へ供給される体制が整います 。

協定の概要

供給要請内容：エアーマット（6,000個）およびエアーポンプ（必要数）

保管・輸送：京石産業株式会社が自社倉庫に物資をあらかじめ保管し、市の指定地まで輸送を実施

要請方法：原則として「協力要請書」により行い、緊急時は口頭または電話等での要請も可能

費用負担：供給に要した費用（災害発生直前の適正価格）は、舞鶴市が負担

京石産業株式会社について

昭和10年1月に京都市で創業。現在は営業・製造・工事の3部門体制で、自動車や半導体、家電等の素材・部品等を国内外で展開しています。今回供給されるエアーマットは、同社が培った技術を応用し、新たに開発された製品です。