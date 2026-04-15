スキルアップNeXt、GSユアサのAIエージェントを構築し、ITヘルプデスク工数を約10,300時間/年削減見込み。

株式会社スキルアップNeXt

マイクロソフトの最上位パートナー資格「Microsoft Copilot」Specializationを保有する株式会社スキルアップNeXt（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、株式会社 ＧＳユアサ（本社：京都府京都市代表取締役社長：阿部 貴志、以下「ＧＳユアサ」）に対し、Microsoft Copilot Studioを用いてAIエージェント開発を支援しました。

定型的な問い合わせ対応を想定し、全社で使われていた既存のチャットボットでは困難だった定型外の問い合わせ対応をエージェントで自動化。ITヘルプデスク業務において、従来平均で2時間要していた対応を10分まで短縮し、年間約10,300時間の削減（約5.4人分の労働力に相当）が見込まれています。

インタビュー記事▶https://www.skillupai.com/private-training/success_stories/gs-yuasa/

背景：対応履歴データ活用の限界と属人化からの脱却

ＧＳユアサの情報システム部では、膨大な問い合わせ対応の履歴データを保有しながらも、古い情報の混在や検索性の低さから、情報の再検索や個別確認が必要な状況で、担当者毎の知見に依存する部分が多く、対応品質の標準化も課題となっていました。

また、全社で活用されていた既存のチャットボットでは定型外の問い合わせに対応できず、窓口担当者による手動のメール振り分け作業が工数を圧迫していました。これらの課題を解消する実戦的なエージェントの構築が急務となっていました。

支援・構築内容：Copilot Studioを活かした最速の開発支援体制

ＧＳユアサのITヘルプデスク業務の自動化に向け、Microsoft 365環境と極めて高い親和性を持つローコードツール「Microsoft Copilot Studio」を採用。既存の利用環境をシステム基盤として活用することで、新たなシステム構築や設定等の初期工程を省き、即座に開発へ着手し、以下のプロセスでAIエージェントをスピーディーに開発しました。

成果と今後の展望：AIの真価を引き出す「データ構造改革」へ

- 最速の開発支援体制：Copilot Studioを活用し、数日単位での試作とフィードバックのサイクルを回すことで、要件定義からエージェント構築まで2週間で完遂- 安心の導入支援：本番環境への導入につき、手順を解説しながら導入支援を実施。導入後のフォローも実施。- 組織的な課題の特定：プロジェクトを通じて、ビジネスプロセス、システム運用、そして保有データ構造といった「組織的課題」を把握し、AI-Readyな組織への必要な変化を整理。

本プロジェクトがもたらした成果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35215/table/194_1_6769b5dbc6f65c5e29d251ff88eefddc.jpg?v=202604151151 ]

※対応履歴の入力作業（NotesDB）等、現時点で一部手動で継続している工程を含む

今後の展望：1.4万時間の削減と全社展開へのロードマップ

ＧＳユアサ 情報システム部 渡辺様のコメント

- 追加改修による削減効果の拡大：現場から高評価を得た要約機能の磨き込みに加え、「マニュアルへの自動リンク」や「メール下書き作成」を実装を検討。これが実現することで、追加で約4,200時間（合計約14,500時間）の削減を見込みます。- 「AI-Ready」なデータ構造改革：本プロジェクトで特定した「AIネイティブなデータ構造」への変革を推進。Microsoft 365環境へのデータ集約をさらに加速させ、組織全体の意思決定を支える次世代の「データ利活用基盤」へと昇華させていきます。

今回のエージェント構築は、単なるヘルプデスクの自動化という「点」の施策ではなく、全社の参照データ管理や運用ルールのあり方を見直す「線」の施策への第一歩となりました。創出された5.4人分のリソースを『ルーチン業務』から『価値創造業務』へと転換させ、IT部門をより戦略的な組織へと進化させていきたいと考えています。

開発支援を通じて、AIがそのまま回答に使える構造化されたデータの重要性に気づけたことは大きな収穫です。今後はCopilot Studioによる開発ナレッジを開発部門へ共有し、現場から生まれるアイデアをスピーディーに形にできる内製化体制を、強力なパートナーであるスキルアップNeXtと共に築いていきたいです。

スキルアップNeXt 開発責任者 小林のコメント

今回のプロジェクトでは、ＧＳユアサ様が既に活用されているMicrosoft 365環境を基盤とすることで、本来時間を要する環境構築をスキップし、初日からAIエージェント開発に注力できました。Copilot Studioというツールの機動力と、ＧＳユアサ様の迅速な意思決定が噛み合ったことで、まさに数日単位で進化する理想的なアジャイル開発を実現できたと感じています。

Copilot・Power Platform 定着化支援/AIエージェント構築支援について

Copilotを活用した業務効率化とAIエージェント開発を通じて、社員のスキル向上から組織変革まで一気通貫で支援します。短期間でエージェントを構築し、全社でAIを活かす仕組みを作ります。

▼サービス詳細はこちら

https://www.skillupai.com/private-training/copilot/

スキルアップNeXtについて

株式会社スキルアップNeXtは、AIエージェントをはじめとする先端技術の「実装」、組織に根付かせる「定着」、そしてそれを使いこなす「育成」を通じて、企業の変革を実現するAIソリューションカンパニーです。これまで1,000社を超える企業・自治体の支援をしてまいりました。『人と組織の変革<トランスフォーメーション>を促し、企業の進化を支える』をミッションに掲げ、AI/DX事業に加えて、GX（グリーントランスフォーメーション）や量子といった次世代領域へも事業を展開しています。

【会社概要】

設立：2018年

代表取締役：田原 眞一

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-5

URL：https://skillup-next.co.jp/

事業内容：

・AI/DX事業（AI開発・実装、人材育成・組織開発、定着・運用支援）

・GX事業（戦略策定、人材育成、GX検定の企画・運営）

・量子事業（量子コンピューティング関連サービスなど）