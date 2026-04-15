＜元金融庁保険課・弁護士解説＞改正保険業法および改正監督指針の実務対応ポイント | 2026年5月20日開催 | セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年5月20日（水）13:30～16:30に、「＜元金融庁保険課・弁護士解説＞改正保険業法および改正監督指針の実務対応ポイント～改正府令案・改正監督指針案・パブリックコメント等を踏まえて～」を、会場およびオンラインにて開催いたします。

2026年3月30日に金融庁より令和７年保険業法改正に係るパブリックコメントの一部の結果が公表されました。本セミナーでは、2025年12月まで金融庁監督局保険課にて勤務されていた、弁護士の佐藤 諒一氏を講師に迎え、改正保険業法および監督指針の最新動向と、保険会社・保険代理店に求められる実務対応について解説します。

▼セミナー概要

セミナー詳細を見る！ :https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6805?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260520es

「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」及び「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」の各報告書を踏まえ、保険業法改正を含む一連の制度改正が進められています。そのうち、「保険代理店等に対する過度の便宜供与」等の一部の内容については、令和7年8月に監督指針改正が行われました。また、同年12月には、「比較推奨販売」や「特別利益の提供」等を盛り込んだ改正府令案や監督指針案が公表され、今後パブリックコメントの結果の公表が予定されています。

本セミナーでは、改正保険業法施行を目前に、改正内容のほか、実務上求められる対応について、開催時点の情報をもとに解説します。

▼セミナー詳細

1．改正保険業法、改正府令案、改正監督指針案に関する論点

（１）特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務（保険募集の業務関連・兼業業務関連）

（２）保険会社等に対する体制整備義務

（３）特別利益の提供（保険契約者等への過度な便宜供与）

（４）比較推奨販売

２．令和7年8月監督指針改正に関する論点

（１）特定保険募集人等に対する教育・管理・指導

（２）保険代理店等に対する過度の便宜供与

（３）保険代理店に対する出向

（４）顧客等に関する情報管理態勢

３．総括

４．質疑応答

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※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ セミナーグループ

E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp