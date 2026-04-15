スターバックス 日本上陸30周年 “WHY NOT COFFEE?”スタート　第1弾として新しい「キャラメル マキアート」を4月17日（金）より発売

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者 CEO：森井 久恵）は、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」という想いのもと、コーヒーとの距離感にかかわらず、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案していきます。

その第1弾として、誕生以来長年愛されてきた『キャラメル マキアート』が新しくなって登場します。忙しい日々の中でふっと気持ちをゆるめてくれるオンの中のオフスイッチへ。おいしさとともに進化して、2026年4月17日（金）より発売します。

※画像はイメージです。■「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」第1弾は、キャラメル マキアートの進化！

“WHY NOT COFFEE?”の幕開けとして登場する『キャラメル マキアート』は、1999年に日本で発売されて以来、長く親しまれてきたスターバックスのシグネチャービバレッジのひとつです。当時は日本ではまだ親しみの薄かったエスプレッソビバレッジを、より身近に感じていただけるきっかけになった一杯ではないでしょうか。30周年を迎える今年、コーヒーの親しみやすさを育んだこのビバレッジが仕事や勉強で忙しい“オン”の時間の中でふっと気持ちをゆるめてくれる一杯として進化しました。

ふわふわの口当たりとほろ苦いキャラメルの余韻が心地よく続く新しい『キャラメル マキアート』は、トッピングのキャラメルソース自体のレシピをアップデートしたほか、エスプレッソやミルクと合わせるシロップも見直し、バニラビーンフレーバーシロップを新たに採用しました。

キャラメルソースはほろ苦さをより感じられる味わいと、キャラメルを手作りする際に鍋から香る、砂糖とバターを焦がしたような香りを引き立たせ、深煎りで香ばしいエスプレッソの力強さと調和するように配合とレシピを変更。また、バニラビーンフレーバーシロップも、このキャラメルソースとエスプレッソとのマッチングを相互で確認しながら試作を重ね、華やかで奥行きのある、キャラメル マキアートに最適な味わいのバランスで開発されました。

■ アイスの『キャラメル マキアート』は、ふわふわのムースフォームを重ねたニュースタイルに！

アイスの『キャラメル マキアート』は層の構造をアップデート。バニラビーンフレーバーシロップを加えた香るミルクにふわふわでもちっとした質感のムースフォームを重ねたところに、エスプレッソを流し入れ、最後にキャラメルソースをトッピングします。ストローを使わず直接カップから口に含むとき、すべての層がベストバランスで混ざり合い、一体感を楽しめるようになりました。冷たい口あたりの中に、ふわふわのムースとキャラメルのほろ苦さ、エスプレッソの味わいが織りなす、アイスならではの贅沢な広がりをお楽しみいただけます。

甘さに寄りすぎることなく、ほっとひと息つきたい時にぴったりのビバレッジです。

■ 原材料のこだわりを最良の状態でお客様へお届けするのは、バリスタの確かな技術

キャラメル マキアートを作成する時、バリスタの腕が光るのはミルクのスチーミング。丁寧に仕上げるとエスプレッソやシロップとの馴染みが良い上質できめ細やかでしっかりとした密度の高いフォームミルクができあがり、キャラメルソースで描くクロスハッチ（網目模様）を美しく表現できるのです。そんなバリスタ・クラフトによって実現する、ふわふわのフォームミルクに重なるキャラメルソースのほろ苦さ、相性抜群のエスプレッソ、バニラビーンフレーバーの香りをお楽しみください。

■商品名／価格 （表示価格は税込の総額表示となります）

『キャラメル マキアート』 （Hot / Iced）

＜お持ち帰りの場合＞Short 530円～ / Tall \570～ / Grande \614～ / Venti(R) 658円～

＜店内ご利用の場合＞Short 540円～ / Tall \580～ / Grande \625～ / Venti(R) 671円～

※一部店舗では価格が異なります。

◆販売期間：2026年4月17日（金）～通年販売予定

※一時的な欠品の場合がございます。

◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

■ コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?

表情がゆるんでいく人。

なにかを思いついた人。

緊張していたのに、

気づけばころころ笑っている人。

カウンターから、そんな、

映画のワンシーンみたいな景色を見つけるたび、

コーヒーって、なんて不思議な飲みものだろう？

って思ったりして。

ブラックコーヒーが苦手な方にも、

コーヒーの魔法（なんて言ったら大げさでしょうか？）

を味わっていただけますように。

30年目の今年、

ラテやフラペチーノ(R)はもちろん、

これまで以上に自由なかたちで、

コーヒーをお届けしていきます。

「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」は、そんな想いから生まれました。

日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を第1弾から第3弾まで順次お届けします。

さらに、ブランドムービーを通して、「コーヒーって飲み物以上だ！」という気づきや心の変化を描き出し、コーヒーが寄り添うさまざまな瞬間を映像で発信していきます。

※ブランドムービーは、4/17（金）公開予定です。

▼ 動画こちら(https://www.starbucks.co.jp/30th/?srsltid=AfmBOoosaxmcJIaA6BkV1FZfDiD4IgW65dGSGD4jKJHOIsXZQm8j25xv)

■ 新しいキャラメル マキアートと一緒に楽しむプレイリスト。レコードをイメージしたコースターも

キャラメル マキアートの象徴的なクロスハッチをモチーフにした、レコード風のオリジナルコースターを期間中店舗に設置します（なくなり次第終了）。コースターには、各界の多彩な表現者が「キャラメル マキアートと一緒に聴きたい曲」をテーマに選んだプレイリストへアクセスできる二次元バーコードを印字。また、Spotifyがセレクトしたプレイリストも併せてお楽しみいただけます。

仕事や勉強で忙しい“オン”の時間の合間に、キャラメル マキアートと音楽を合わせて楽しむことで、ふっと気持ちがゆるむひとときを。コーヒーの香りでひと息つく時間の心地よさや気分の移ろいをより深く感じていただけます。

エモーショナルなサウンドが人気のTENDREが楽曲を書き下ろし

リスナーの日常に寄り添うエモーショナルな楽曲を数多く手がけているアーティスト TENDRE（テンダー） が、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」のブランドムービー制作に合わせてオリジナル楽曲を書き下ろし。

「人と人」や「人と人の営み」のあいだで、コーヒーが届けてきた”飲み物以上の価値”を描いた一曲です。

＜TENDRE コメント＞

「実のところわたくし、その昔スターバックスでしばらく働いていた時期がありまして！

パートナーという呼称で勤めながらさまざまな価値観を築けたことをよく覚えております。

そんな個人的歴史がある中、30周年のブランドムービーにまさか自分が携わることができるとは。

縁とは不思議なものでして、あの時の思い出と今のムードをひとつに織り交ぜた音楽が作れました。

人と人、すべての空間の"あいだ"にあるヒントやアイデア、想いや愛を見つけることを楽しんでいきたい。たくさんの事を教わったからこそ、自分なりの音楽でお祝いさせて頂けたらとおもいます。」

プロフィールTENDRE

河原太朗のソロ・プロジェクト。2017年「Red Focus」でデビューし、現在までに4枚のアルバムをリリース。Charaや堀込泰行、Original Love、SIRUP、冨田ラボ、ベニー・シングスといったアーティストへの楽曲提供、プロデュース、コラボレーションに加え、NHK朝の情報番組「あさイチ」のテーマ曲やドラマ『すべて忘れてしまうから』の劇伴を手がけ、現在はJ-WAVE「LINKSCAPE」のパーソナリティを務めるなどその活動は多岐に渡る。最新アルバム『TENDRE』を昨年10月にリリース。

■ 人気フラペチーノ(R)も新しい味わいへアップデート。キャラメルの甘さとほろ苦さに、バニラの香りの華やぎも

キャラメル マキアートの新登場にあわせ、『キャラメル フラペチーノ(R)』と『バニラ クリーム フラペチーノ(R)』もより豊かな香りを楽しめる新しい味わいへとアップデートしました。

『キャラメル フラペチーノ(R)』は、新しくなったキャラメルソースをトッピングしたほか、バニラビーンフレーバーシロップを使用し、バニラがふんわり優しく香る仕上がりに。キャラメルの風味やねっとりとした質感が、フラペチーノ(R)全体に深みを加えています。

また、新たにバニラビーンフレーバーシロップを採用した『バニラ クリーム フラペチーノ(R)』では、バニラの香りがより華やかで奥行きのある味わいへ進化しました。シンプルな構成はそのままに、香りの立ち上がりと余韻が豊かになりました。

【商品名／価格】（表示価格は税込の総額表示となります）

『キャラメル フラペチーノ(R)』

＜お持ち帰りの場合＞Short 560円～ / Tall \599～ / Grande \643～ / Venti(R) 687円～

＜店内ご利用の場合＞Short 570円～ / Tall \610～ / Grande \655～ / Venti(R) 700円～

『バニラ クリーム フラペチーノ(R)』

＜お持ち帰りの場合＞Short 560円～ / Tall \599～ / Grande \643～ / Venti(R) 687円～

＜店内ご利用の場合＞Short 570円～ / Tall \610～ / Grande \655～ / Venti(R) 700円～

※一部店舗では価格が異なります。

◆販売期間：2026年4月17日（金）～

※一時的な欠品になる場合がございます。

【カスタマイズ（New）】

『バニラビーンフレーバーシロップ』

・追加：＜お持ち帰りの場合＞78円 ＜店内ご利用の場合＞80円

・変更：＜お持ち帰りの場合＞24円 ＜店内ご利用の場合＞25円

※カスタマイズに新たにバニラビーンフレーバーシロップが加わり、従来のバニラフレーバーシロップから切り替わります。

※キャラメルソースおよびバニラビーンフレーバーシロップのアップデートに伴い、一部の商品ではレシピを変更しています。

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)」で紹介しております。