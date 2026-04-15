【夏寝具の王様】綿100％なのにヒンヤリ冷たい「ドライコットン」シリーズが早くも登場！新色「ミントグリーン」発売で、夏のお部屋をもっと爽やかに

セレクチュアー株式会社

ECサイト「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社では、オリジナルブランド bon moment（ボンモマン）より4/15（水）、人気の夏寝具「ドライコットン」シリーズ４アイテムを一挙発売します。

接触冷感機能があるのに安心安全の天然素材、コットン100％が嬉しい「ドライコットン」。

敏感肌など化繊が苦手な方も、心地いいひんやり感を楽しめる、ボンモマンの大人気シリーズです。

同日に一挙発売されるのはこちらの４アイテム

・ドライコットン リバーシブル 肌掛けケット ふんわりタイプ

・ドライコットン 敷きパッド

・ドライコットン ボックスシーツ型 敷きパッド

・ドライコットン さらさら枕カバー 43×63cm

どのアイテムも今年はバリエーションをリニューアルして登場。

新色「ミント」が仲間入りして、夏のお部屋を爽やかに演出できます。

また肌掛けケットは4月下旬ごろに新作「くしゅくしゅタイプ」も発売予定！

■天然素材でさらっと涼しい「ドライコットン」

天然素材のコットン100％でありながら、高い接触冷感機能を兼ね備えた「ドライコットン」シリーズ。

その秘密は強撚糸。 糸を強く撚ることで空気層をなくし、熱を溜め込まず、サラッとした質感と接触冷感機能を確保。

数値が大きいほど「冷たい」と評価されるQ-max値は0.356w／平方センチメートル。天然素材にも関らず高い水準を誇ります。

涼しい寝心地だけでなく、サラッとドライな肌触りも魅力。高い吸湿性と速乾性も兼ね備えており、寝汗をかいてもサラサラの寝心地をキープしてくれます。

夏の寝苦しさの元となる「暑さ」と「汗のベタつき」をダブルで解決してくれる寝具です。

さらに肌掛けケット、敷きパッド、ボックスシーツ型式パッドには、中綿に「温度調整わた」を使用。

28～32度前後の快適な温度を保つ力を持ち、暑いときは涼しく寒いときは暖かくを実現。まるで天然のエアコンのように、快適な温度をキープしてくれます。

さらに抗菌防臭＆低ホルムアルデヒドのわたで、小さなお子様も安心。

■組み合わせて使いたい４アイテム

ドライコットンシリーズは、ベッドのトータルコーディネートが叶うのもポイント。

敷きパッド、肌掛けケット、枕カバーを同じカラーで揃えれば、統一感のある寝室が完成します。

【リバーシブルで使える肌掛けケット】

肌触りの異なる素材でリバーシブルに仕上げた「ドライコットン リバーシブル 肌掛けケット」。

2026年は定番のふんわりタイプに加え、片面にくしゅっと表情をつけた、片面レーヨン素材の「くしゅくしゅタイプ」が登場します。

ドライコットン面を肌に当てれば、布団を掛けた瞬間から寝るまでひんやり。寝ている間は寒くなりすぎず温度をキープしてくれるから、ぐっすり快眠も叶います。

ひんやり面×ふんわりorくしゅくしゅ面のリバーシブルで、真夏以外も長くお使いいただけます。

＜商品概要＞

ドライコットン リバーシブル 肌掛けケット \3,900（税込)～

全4サイズ／ハーフ、 シングル、セミダブル、ダブル

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=150627

※新作「くしゅくしゅタイプ」は4月下旬ごろに販売開始予定。

【付け替え簡単！滑り止めつき敷きパッド】

夏の暑さをクールダウンしてくれる、ドライコットンの敷きパッド。 肌にやさしい綿100％の素材ながら、触れるとひんやり冷たい接触冷感機能を備えた、暑い季節にぴったりの一枚です。

温度を調整してくれる「調温綿」入りで、寝転んだ瞬間から朝まで快適な眠りをサポート。

裏面には滑り止め加工を施すことで、ズレにくく、すっきりとした見た目に。天然素材に身体を預けながら、寝返りのたびに気持ちいい、安らかな眠りをお届けします。

＜商品概要＞

ドライコットン 敷きパッド \4,070(税込)～

全5サイズ／ シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、ワイドキング

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=149241

【マットレスをすっぽり！ボックスシーツ敷きパッド】

マットレスの側面まですっぽり覆えて、寝具コーデに一体感を出せる、ドライコットンのボックスシーツ型敷きパッド。

表面はもちろんサイドまで肌にやさしい綿100％の素材。中綿には「調温綿」を採用しています。

さらに裏面はメッシュ素材で、寝具内のムレも軽減。

見た目も機能も妥協したくない方のためのアイテムです。

＜商品概要＞

ドライコットン ボックスシーツ型 敷きパッド \5,200(税込)～

全5サイズ／ シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、ワイドキング

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=150620

【頬ずりもひんやり！さらさら枕カバー】

枕をまるごと覆えるファスナー式のカバータイプで、思わず頬ずりしたくなるような心地良さです。

ひんやり感を得られるだけでなく、洗濯した後はすぐに乾燥するのも嬉しいポイント。天然素材に頭を預け、寝返りを打つたびに心地よさを感じる、そんな安らかな眠りをお届けします。

＜商品概要＞

ドライコットン さらさら枕カバー \990(税込)

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=157573

■ひんやり寝具で賢く心地よい夏を

毎年酷暑が続いて、気になるのが「熱中症」と「エアコンの電気代」。

睡眠中の熱中症対策として、冷房を付けたまま眠ることが推奨されていますが、とは言え光熱費は抑えたいもの。

そんな時こそ取り入れたいのが、ひんやり寝具の「ドライコットン」。睡眠時の冷房の設定温度をちょっと上げたり、弱運転にするなど、光熱費を賢く抑えることができます。

熱帯夜の寝苦しさや、高騰する光熱費にお悩みの方は、お家の寝具を一度見直してみませんか？

■bon moment (ボンモマン）

アンジェ web shop のオリジナルブランド。幸せなひとときは、心地いい暮らしの中に宿るもの。だからこそ、非日常ではなく「日常」をちょっと便利にしてくれるアイテムがあったらもっと良い。「あ、こんなの探してた」を叶え、暮らしをシンプルに整える。そんな幸せなひとときへの想いを込めたモノ作りを目指しています。

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?cat=brdk61500

■セレクチュアー株式会社

「アンジェweb shop」を中心としたオンラインショップ事業を展開。 インテリア用品から、キッチン、ファッション、ベビーキッズアイテムまで、OEM商品の開発を強化しています。

高まるネットショッピング需要、競合サイトの増加などの環境の中で、今の暮らしに寄り添う商品開発を進め、さらなる顧客獲得を目指していきます。