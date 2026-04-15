くれいじーまぐねっと・浅見めいプロデュースのコスメブランド『A/mAke』から大粒ラメが映えるキラちゅるリッププランパー登場

ｍｓｈ株式会社

ｍｓｈ株式会社は、Z世代から絶大な支持を得る3人組動画クリエイター「くれいじーまぐねっと」のメンバーである浅見めいプロデュースのコスメブランド『A/mAke（エーメイク）』より、大粒ラメが映えるリッププランパー「エーメイク グロッシーリッププランパー」を、2026年5月13日(水)に数量限定で発売します。

程よいピリピリ感で心地よい使用感を実現しながら、見た目にはしっかりとしたボリューム感を演出するリッププランパーが登場します。過度な刺激に頼らず、デイリー使いしやすい“マイルドなプランプ設計”でありながら、ひと塗りでふっくらとした立体感のある唇へ導きます*¹。近年トレンドとなっている“ナチュラルだけどしっかり盛れる”仕上がりを叶え、リッププランパー愛用者にも満足いただけるよう設計。ツヤ感とボリューム感を両立し、素の唇を格上げするような仕上がりが特長です。単色使いで旬のグロッシーなリップメイクを楽しめるのはもちろん、お手持ちのリップカラーに重ねることで、ニュアンスチェンジや立体感のプラスも自在。その日の気分やシーンに合わせて、多彩な表情を演出します。

【発売日】

■5月13日(水) 19:00～ ｍｓｈ公式オンラインストア／ｍｓｈ公式Ｑｏｏ10ストアにて発売

■5月15日(金)より全国のドン・キホーテ系列店舗にて順次発売

■6月中旬より全国のバラエティーショップ、ドラッグストアにて順次発売

※店舗により発売時期が異なり、一部、お取り扱いのない店舗もございます。

エーメイク グロッシーリッププランパー

全4色 1,430円（税込）

モモフィズスイカフィズブドウフィズクリスタルフィズ

大粒ラメが映える

痛くない*²キラちゅるリッププランパー

〇マイルドな刺激のプランプ成分*³配合で痛くない*²のに唇をふっくら見せながら、気になる縦じわもカバーします。

〇形状記憶ゲル*⁴配合でしわの目立たないぷるんとした唇をキープ。

〇多色の大粒ラメがちらちらと唇の上で光を反射し、ラメそのもののキラめきを楽しめます。1本で使っても、ボリューム感・ラメ感を追加するトップコートとしてもお使いいただけます。

〇保湿成分*⁵＆皮膚コンディショニング成分*⁶配合でメイクしながらリップケア。リップグロスとしてはもちろん、口紅の下地や、保湿リップとしても。

〇適量を取りやすく、唇の形にフィットして細部まで塗りやすいスプーン型シリコンチップを採用。使い終わった後も拭き取りやすく、衛生的にお使いいただけます。

【カラー展開】

モモフィズ

じゅわっと色づくちゅるコーラル

スイカフィズ

ゴールドがきらめくヘルシーレッド

ブドウフィズ

ブルー×ピンクラメが輝く美人盛れプラム

クリスタルフィズ

透明感あふれるうるみブルー

*1 メイクアップ効果

*2 すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません

*3 バニリルブチル（温感成分）、メントキシプロパンジオール（清涼感成分）

*4 （バルミチン酸／エチルヘキサン酸）デキストリン（保湿成分）

*5 ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解コラーゲン

*6 グリチルレチン酸ステアリル

ブランドプロデューサー 浅見めい（Mei Asami）

2018年結成、Z世代に大人気の「死ぬまで青春」 をスローガンに掲げる”期限切れJK3人組動画クリエイター”くれいじーまぐねっとの最年少美容ヲタク担当。

クールでマイペース、くれまぐの妹的存在で、物怖じしない切れ味鋭いコメント力や自己肯定感の強い発言に憧れを抱く10代女子から圧倒的な人気を獲得している。

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