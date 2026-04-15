遠足・ピクニックシーズン到来、“自分で食べたい”を叶えるb.boxのランチボックス専用カトラリー新登場【4月15日（水）発売】

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区、https://weskiii.com/pages/corporate(https://weskiii.com/pages/corporate)）が運営するオーストラリア発のベビー・キッズブランド「b.box（ビーボックス）」は、ランチボックス専用カトラリー「ランチボックスカトラリー」を2026年4月15日（水）に発売いたします。

遠足やピクニックなど、外で食事を楽しむ機会が増えるこれからの季節に向けて、お子さまの“自分で食べたい”という気持ちに寄り添い、外出先でも快適に食事ができるようサポートするアイテムです。

商品ページ：https://bboxforkids.jp/products/lunchboxcutlery

■商品詳細

●ランチボックスカトラリーカラー：twilight

「ランチボックスカトラリー」は、b.boxのランチボックス、ミニランチボックス、シリコントレーにぴったりフィットする専用設計のフォーク＆スプーンセットです。コンパクトに収まるサイズ感で持ち運びやすく、遠足やピクニック、通園・通学など、さまざまなシーンで活躍します。

フォークとスプーンはクリップで一体化でき、スライドするだけで簡単に取り外しが可能。バッグの中でもかさばりにくく、外出時でもスマートに持ち運べる仕様です。

また、スプーンはランチボックスの角までしっかり届く独自形状を採用し、ヨーグルトや副菜などもすくいやすい設計に。お子さまが自分で食べる動作をスムーズにサポートします。フォークも小さな手でも扱いやすい形状で、日々の食事時間をより快適に整えます。

軽量で握りやすく、3歳頃からの“自分で食べたい”気持ちに寄り添うビッグキッズ向けカトラリーとして、毎日のランチやおやつ時間をより楽しく、心地よい時間へと導きます。

素材にはポリプロピレンを使用し、食品グレードのシリコーンを採用。BPA・フタル酸エステル類・PVCフリーで、日常使いにも配慮した仕様です。食洗機（上段）にも対応しており、お手入れのしやすさも兼ね備えています。

商品概要horizontwilight

・商品名：ランチボックスカトラリー

・価格：\1,210

・カラー：horizon／twilight

・対象年齢：3歳～

・セット内容：フォーク・スプーンセット×2セット

・素材：PP（ポリプロピレン）※食品グレードシリコーン使用

★BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・サイズ：H2.1×D3.2×W13.5cm

・重量：10g（1セット）

・耐熱温度：120℃

・対応：b.box ランチボックス／ミニランチボックス／シリコントレー

・その他：食洗機使用可能（上段のみ）

■b.boxについて

b.box（ビーボックス）は、2007年にオーストラリアで誕生しました。本国では取扱店舗が2,000店舗を超える人気を誇り、Sippy cup（シッピーカップ）など多彩なお食事アイテムを提供しています。子どもの自立心を応援して自己肯定感を育むと同時に、子育ての問題を解決し親の負担を軽減できるよう配慮された、ビーボックスならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが次々と登場しています。近年では、大人も快適に使えるアイテムの展開を広げ、世代を問わず愛されるブランドへと成長。その人気はオーストラリア国内にとどまらず、現在では世界50カ国以上で支持されるグローバルブランドへと進化を遂げています。

b.box公式サイト：https://bboxforkids.jp/

b.box公式Instagram：https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer20260415(https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer20260415)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer20260415&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer20260415&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer)