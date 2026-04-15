STORES、2028年 新卒採用を刷新。AIネイティブに向け「ビジネス×テクノロジー」総合職を新設

STORES 株式会社

STORES 株式会社（以下、STORES）は、2028年3月に卒業予定の学生を対象に、新たに「総合職（ビジネス×テクノロジー）」ポジションを設け、募集を開始します。本ポジションは、AIとの協業により仕事を進めながら、専門領域にとどまらず、プロダクト・事業・顧客理解を横断して価値を生み出す人材を想定したものです。

あわせて、その実践機会として28卒の学生を対象に『STORES SUMMER INTERNSHIP 2026』を実施します。今回のインターンシップでは、「お店の未来をつくる」をテーマに、プロダクト開発型と新規事業創造型の2つのプログラムを通じて、AIを駆使した価値創出に挑戦していただきます。

■ 背景

STORES は、お店のデジタルインフラとして、限られた人手のなかでの店舗運営や、集客から顧客管理までの業務効率化といった事業者の課題に向き合ってきました。こうした課題が複雑化するなかで、専門領域にとどまらず、AIも活用しながら、事業とプロダクトの両面から課題解決に取り組める人材が、これまで以上に重要になっています。

テクノロジーの進化によって、職種ごとの役割や「できること」の境界は大きく変わりつつあります。STORES は、これからの時代に必要なのは、職種に閉じた専門性だけではなく、顧客理解を起点に必要な領域へ踏み込みながら価値を生み出せる力だと捉えています。こうした考えのもと、2028年新卒採用において新たに「総合職（ビジネス×テクノロジー）」ポジションを設けました。

■ 総合職（ビジネス×テクノロジー）ポジションについて

STORES が、このポジションにおいて重視する姿勢は、以下の3点です。

1. 生成AIを前提に働く

すべての仕事において、AIを目的実現のための思考・実行のパートナーとして活用し、提供価値の質とスピードを高めようとする姿勢を重視します。

2. 隣接領域へ踏み込む

専門性を軸にしながら、これまで職種ごとに担ってきた役割の境界を越えて、自律的に関与し、より大きな価値につなげようとする姿勢を重視します。

3. 顧客への提供価値を起点に考える

生成AIをはじめとするテクノロジーの利活用において最も重要なことは、目的を見据えて課題を設定する力です。STORES では、AIやテクノロジーを使うこと自体ではなく、顧客である中小事業者に対する深い理解に基づき課題を設定し、価値を生み出す姿勢を重視します。

■ STORES SUMMER INTERNSHIP 2026 プログラム概要

1. プロダクト開発型インターンシップ（7日間）

こんな方におすすめ：テクノロジーを武器に、自らの手でプロダクトを形にしたい方

主な対象：プロダクトマネジメント・エンジニア・事業開発に関心のある方



「お店のデジタル化」をテーマに、顧客課題の特定から解決策の立案、機能実装まで、プロダクト開発の全工程を一気通貫で体験する7日間のプログラムです。Claude CodeなどのAIツールを活用しながら、現場で活躍するエンジニアやPdM（プロダクトマネージャー）の伴走のもと、単なる企画にとどまらないプロダクト開発の醍醐味を体感していただきます。また、本コースでは開発経験は問いません。「自らコードを書いてプロダクトを形にしたい」という意欲を持つ、ビジネス職志望の方の参加も歓迎します。

◼️対象：2028年4月に入社可能な学生（2028年卒予定者）

・高等学校・高等専門学校・大学・大学院・専門学校生（学部・学科不問）

・プロダクト開発の経験不問（テクノロジーへの興味・関心がある方歓迎）

◼️開催予定日：

・Day1：8月20日（木）

・Day2：8月21日（金）

・Day7：8月26日（水）

※Day3～6は、各チームでプロダクト開発に取り組む期間です。

◼️詳細・エントリーはこちら：

https://hrmos.co/pages/storesinc/jobs/2247611956781240320(https://hrmos.co/pages/storesinc/jobs/2247611956781240320)

2. 新規事業創造型インターンシップ（2日間）

こんな方におすすめ：事業機会を捉え、まだない事業や提供価値を考えたい方

主な対象：起業・事業開発・経営戦略に関心のある方

「お店のデジタル化」をテーマに、中小事業者が抱える本質的な課題を特定し、それを解決する新たな事業モデルを立案する2日間のプログラムです。本コースでは、STORES が蓄積してきた顧客データや現場の知見に触れながら、市場分析、課題特定、収益モデル、プロトタイプの構築まで、事業開発の全工程を行っていただきます。最終日には、代表取締役CEOの佐藤をはじめとする経営陣に対し、直接プレゼンテーションを実施。スタートアップの最前線を走るリーダーたちの視点に触れ、自身の思考をアップデートする成長体験を提供します。

◼️対象：2028年4月に入社可能な学生（2028年卒予定者）

・高等学校・高等専門学校・大学・大学院・専門学校生（学部・学科不問）

◼️開催予定日：

・日程１.：8月6日（木）・8月7日（金）

・日程２.：9月7日（月）・9月8日（火）

◼️詳細・エントリーはこちら：

https://hrmos.co/pages/storesinc/jobs/2248008917686112256

■ 執行役員 People Experience 部門長 佐藤大介コメント

私は昔から、職種へのこだわりより「何を創って届けたいか」に強い関心がありました。世の中を変革するスタートアップにとって、テクノロジーを活用して有用なモノを創り出し、社会課題を解決することは、職種を問わず共通の本質です。AIが作業を自動化する今、あらゆる仕事は単なる工程作業から、本来の「価値創造」へと回帰しています。それにより分業の壁を超え、再び一貫したモノづくりに深く関わることが可能になりました。AIというレバーを手に、自ら考え、最速で価値を形にして社会へ届ける。このインターンが、専門性の枠に閉じず、より高い次元で「モノづくりの真髄」を体感する機会になれば嬉しいです。





関連情報：採用方針の背景や、AI時代に STORES が考える働き方については、以下のnoteで紹介しています。

【前編】STORES が職種別採用をやめる理由 ── #AI-Nativeとして働く。(https://note.st.inc/n/n0871fff76057)

【後編】STORES が考える、AI時代の働き方 ── #AI-Nativeとして働く。(https://note.st.inc/n/n5ebcecc9f9de)





◼️STORES について

STORES 株式会社は、「Just for Fun」をミッションに、こだわりや情熱に駆動される経済の発展を目指しています。小売、飲食、サービス業を中心とする中小事業者に向けて、店舗運営を支えるさまざまなプロダクトを提供しています。顧客データを基盤とした「STORES」の各種プロダクトを通じて、事業者の継続的な売上成長を支援し、個性豊かで多様な商いがあふれる社会の実現に取り組んでいます。



