HENNGE、新サービス本格展開に向けた大型キャンペーン第2弾を開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の新サービスとして2026年3月に提供を開始した「HENNGE Endpoint & Managed Security」の本格展開に合わせて、2026年4月15日(水)より「HENNGE One 3つの守り」キャンペーン第2弾を開始することをお知らせします。

本キャンペーンでは、ウルトラマン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロをイメージキャラクターに起用したCM「3つの守り」篇の放映エリアを、HENNGEが拠点を構える関西・中京・広島地区へと拡大。さらに、羽田・中部国際・福岡の主要3空港で年間広告掲出を開始するほか、明日4月16日(木)には、今後の製品戦略や新機能を紹介する新製品発表会「HENNGE Unveiled 2026」を開催します。

■キャンペーンの狙い：ビジネス拠点エリアでの「ゼロトラスト」浸透

HENNGEは、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の機能拡大を通じて、真のゼロトラスト実現を推進しています。3月に発表したHENNGE Endpoint & Managed Securityにより、HENNGE Oneの3つのEditionのうち、サイバー攻撃への対策を担う「Cybersecurity Edition」がさらに強化されたことを受け、HENNGEのオフィスが所在する主要都市（大阪、名古屋、広島）を中心に、デジタル・マスの両面から一挙に認知を拡大させます。

■キャンペーン構成要素

1）TVCM「3つの守り」篇：関西、中京、広島地区で放映

本CMでは、3体のウルトラヒーローが企業のビジネスをあらゆるセキュリティリスクから解放するというメッセージを表現しています。新たに定義されたHENNGE Oneの3つのEdition機能「安全なID連携」「機密情報の防衛」「サイバー攻撃への対策」を、それぞれのウルトラヒーローが使命として背負い、企業を守り抜く様子を描いています。

- タイトル ：「3つの守り」篇- 登場キャラクター：ウルトラマン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ- 放映開始日 ：2026年4月15日(水) より（関西、中京、広島地区）- サービスサイト ：https://hennge.com/jp/service/one/- YouTube URL(30秒) ：https://youtu.be/i9kxiaZbAGk- YouTube URL(15秒) ：https://youtu.be/5SXkwV8gT4Y

2）主要3空港での「年間広告」掲出

ビジネスパーソンの移動拠点となる空港のコンコース内に、HENNGE Oneの広告を展開します。

- 掲出先 ：羽田空港、中部国際空港、福岡空港- 開始時期：2026年4月から2027年3月写真：羽田空港第2ターミナル1.5階の国内線到着コンコース内

3）新製品発表会「HENNGE Unveiled 2026」の開催

キャンペーン開始翌日の4月16日、東京・虎ノ門ヒルズにて開催。HENNGEが提言する「次世代のゼロトラスト戦略」に向けた新製品などさまざまな新機能を、企業の情報システム部門の皆様にご紹介します。

URL：https://hennge.com/jp/info/press/2026hennge_unveiled/

■新サービスHENNGE Endpoint & Managed Securityについて

高性能なEDR（エンドポイント検知・対応）に、24時間365日運用・対応するMDR（管理型の検知・対応）と、脆弱性診断や非常時対応を統合したパッケージです。専門人材が不足している企業でも、最小限の負荷で高度なセキュリティの防御体制を実現できます。入口の対策から事後対応まで、専門家が一気通貫のサポートを標準で提供するサービスは、業界でもあまり類を見ません。

HENNGE Oneを構成する3つのEditionのうち、サイバー攻撃対策の「Cybersecurity Edition」において提供しています。

URL：https://hennge.com/jp/info/press/20260203_endpoint/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは、組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上には、SaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、そこにはゼロトラストセキュリティの構築など様々な課題が存在します。

HENNGE Oneでは3つのEditionを提供し、これらの課題を解決します。複数のシステムIDをまとめて保護し、効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織に散在するデータの意図せぬ漏えいを防ぐ「DLP Edition」、人、プロセス、デバイスの全方位でサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

導入と運用のハードルを下げるセキュリティサービスでゼロトラストを具現化し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールやファイル共有のセキュリティ、ゼロトラストに基づいた端末の防御・管理など多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。1996年11月に創業し、2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場しました。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

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