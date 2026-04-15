マクアケ、新商品開発支援ツール「Makuakeインサイト」にAI機能を搭載

株式会社マクアケ

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」を運営する株式会社マクアケ（以下、当社）は、生活者の声と行動データから確信ある意思決定を生み出す新商品開発支援ツール「Makuakeインサイト」において、新たにAI機能を搭載します。

■概要

「Makuakeインサイト」は、「Makuake」で実施されてきた累計48,000件以上のプロジェクトを通じて、生活者の声と行動データから確信ある意思決定を生み出してきた新商品開発支援ツールです。「Makuakeインサイト」を活用することで、「Makuake」内での全体の動き、特定のプロジェクト、特定のサポーターとそれぞれの用途に応じて分析環境を提供し、「Makuake」プロジェクト実施前の新商品企画時、「Makuake」実施後の一般販売前、一般販売時など、あらゆるフェーズで生活者のインサイト（実際に購入した人の声・検討した人の声・行動データ等）を知ることができます。

今回搭載したAI機能は、まずAIチャットボットが実行者にヒアリングを行った上で、「Makuake」で蓄積してきた膨大な行動データや応援コメント、配送後レビューによる回答といった生活者の声を元に、企画のヒントを瞬時に整理・抽出します。

実際に商品を購入したり、検討するという、具体的なアクションを伴う生活者の本音を分析の起点とすることで、一般的な調査では得られない深いインサイトを可視化することができます。本AIにより、これまで個人のスキルに依存していた「データ解釈」のプロセスを高いレベルで標準化し、組織を動かすための確かな根拠を提供することで、実行者の挑戦を強力に支えます。

▼画面イメージ

■背景

現代はAIの普及で商品企画のハードルが下がる一方、汎用的な情報に基づいた商品のコモディティ化の懸念が高まっています。そんななかで、生活者に選ばれつづける商品を生むために必要なのは、機能の追求だけに留まらず、実際に購入した人の声や検討した人の深いインサイトに徹底的に向き合い、生活者を知りつづけることです。

一方で、貴重な生活者の声や行動データを保持していても、そこには「データ解釈の壁」が存在します。膨大なデータを読み解き、企画に活かせるレベルまで解釈するには、多大な工数と高度な分析スキルが求められます。その結果、貴重な声が活用しきれなかったり、分析者の視点が大きく入り込むことで社内の合意形成において客観的な根拠が不足し、優れたアイデアが実現に至らないケースも少なくありません。

当社は、この解釈の壁が挑戦の足かせとなり、本質的な価値を持つ商品が生まれる機会を逃している現状を変えたいと考えています。AIを生活者のインサイトにおける翻訳者として介在させることで、事業者が本来向き合うべき生活者への価値提供に集中できる環境をつくり、組織の確信ある意思決定を促します。

今後も当社は、AI等のテクノロジーを積極的に活用しながら提供サービスをアップデートすることで、新商品の企画（Plan）・デビュー（Debut）・拡販（Growth）を一気通貫で支援する「PDGサイクル」を通じて「商品・サービスの企画から拡販まで生活者を知りつづけ売りつづけられる共創循環プラットフォーム」を目指します。

■「Makuakeインサイト」サービス概要

サービス名：生活者の本音から、未来のヒットを創る「Makuakeインサイト」

生活者の声と行動データから確信ある意思決定を生み出す新商品開発支援ツールです。新商品が集まる「Makuake」ならではの「応援購入データ」と「感度の高い生活者の声」を基に、新商品開発・新規事業開発における意思決定をサポートします。「顧客インサイト」を可視化し、企画の精度向上から投資判断までを一気通貫で支援することでヒット商品の創出を実現します。

URL：https://pages.makuake.com/insight

■「Makuake」サービス概要

サービス名：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」

「Makuake」は、プロジェクト実行者においては新商品・新サービスのデビューを加速させるマーケットプレイスであり、サポーターにおいては応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

「Makuake」公式サイト：https://www.makuake.com/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1274816320

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android

「Makuake」出品者向けサイト：https://lp-mk-2.makuake.com/

■「Makuake STORE for ECモール」サービス概要

サービス名：商品を預けるだけで、ECモールへ販路拡大「Makuake STORE for ECモール」

Makuakeで生まれた「アタラシイ」を広げるストアです。「Makuake」での新商品デビュー後、楽天市場・Yahoo!ショッピング・TikTok Shopといった大手ECモールへの出品・販売・プロモーション・物流を代行し、挑戦者の持続的な事業成長を支援します。

「楽天市場」ページURL：https://www.rakuten.co.jp/makuake-store/

「Yahoo!ショッピング」ページURL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/makuake-store/

「TikTok Shop」ページURL：https://vt.tiktok.com/ZSDHr4CGC/?page=TikTokShop

※TikTok Shopの上記URLはスマートフォンよりアクセスください

■株式会社マクアケ 会社概要

代表者：代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-12 青葉台イーストビル1F

設立：2013年5月1日

事業内容：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」、生活者の声とデータを活用した事業者向けリサーチサービス「Makuakeインサイト」、「Makuake STORE」及び「Makuake STORE for ECモール」等の一般販売支援サービス等の運用 等

URL：https://www.makuake.co.jp/

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。