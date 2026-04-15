国立大学法人室蘭工業大学が紙文化から脱却しDX化へ前進　電子決裁サービス「Shachihata Cloud (シヤチハタ クラウド)」導入で大幅な業務効率化を実現

シヤチハタ株式会社

アナログとデジタルの両面から企業の持続的成長を支援するシヤチハタ株式会社※（代表取締役社長:舟橋 正剛 本社:愛知県名古屋市）は、同社が提供する電子決裁サービス「Shachihata Cloud（シヤチハタ クラウド）」が、国立大学法人室蘭工業大学（北海道室蘭市）に導入され、紙文化からの脱却と大幅な業務効率化を実現させたことをお知らせします。

※社名表記は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。

教育現場における働き方改革やデータ活用が急務となる中、本取り組みは、同大学がSociety 5.0を見据えて掲げる「データ駆動型キャンパス」の実現に向けた、事務業務デジタルシフトの重要な一歩となります。

本事例の詳細は、以下のリンクからご覧いただけます。

Shachihata Cloud導入事例：https://dstmp.shachihata.co.jp/case/muroran-it/

お話を伺ったデジタル・キャンパス推進室の田嶋様、三林様

同大学は令和4年度に「デジタル・キャンパス推進室」を設置し、全学的なDXを推進しています。7～8社の比較検討を経て、「シンプルで直感的に使えること」を決め手にShachihata Cloudを採用。導入後わずか数ヶ月で決裁スピードが向上し、承認状況の可視化と再通知機能により進捗確認の手間と承認を確認する際の心理的負担の両課題を解消しました。紙資料の削減によるオフィス改革も進んでいます。担当者からは「段階的なデジタル化を進めたい組織に適したサービス」「導入後の問い合わせが驚くほど少なかった」との声が寄せられており、同大学の事例は国立大学におけるDXの好事例として期待されます。

■ 導入背景: 見えない決裁の進捗、壁一面を埋める書類……アナログ運用の限界

同大学では、決裁書類の所在不明やオフィスを圧迫する大量の紙書類、前年度資料を一枚ずつ確認するアナログな検索作業などが業務のボトルネックになっていました。導入検討にあたっては、「役員から若手職員まで直感的に使えるシンプルさ」や「ハンコを押すという従来の感覚が残る操作性」が評価されたことが決め手となりました。結果として、紙から電子への「大きな変化」を感じることなく、スムーズな移行を実現しました。起案者がその都度承認ルートを設定できる点も、各部署の実情に応じた運用を可能にし、納得感のある選択に繋がりました。

■ 導入効果：決裁の迅速化と、新たな働き方を支えるオフィス改革

●国立大学法人室蘭工業大学 概要

- 「再通知機能」により、心理的負担を感じることなくスマートに確認依頼が可能に- 承認状況が可視化され、進捗が滞っている箇所を一目で把握できる安心感- 保管スペースの削減により、オフィス改革(ABW・フリーアドレス等)が進展デジタル・キャンパス推進室の三林氏は、「導入後に質問が殺到するのではないかと構えていたのですが、驚くほど少なかったです。システムが分かりやすいため、違和感なく使い始められたのではないかと思います。」とコメント。トライアルを通じて「紙よりも電子決裁の方が劇的に業務がスムーズになる」という実感が浸透しました。

国立大学法人室蘭工業大学は、自然豊かなものづくりのまち室蘭の環境を活かし、総合的な理工学教育を行い、未来をひらく科学技術者を育てるとともに、人間・社会・自然との調和を考えた創造的な科学技術研究を展開し、地域社会さらには国際社会における知の拠点として豊かな社会の発展に貢献します。

名称: 国立大学法人室蘭工業大学

所在地: 〒050-8585 北海道室蘭市水元町27-1

代表者: 学長 松田 瑞史（まつだ みずし）

設立: 1949年5月（昭和24年）

学生数: 約3,300名

URL: https://muroran-it.ac.jp/

● Shachihata Cloudについて https://dstmp.shachihata.co.jp/

Shachihata Cloudは、リモートワーク時代のバックオフィスデジタル化サービスです。

稟議書や申請書といった社内文書から、見積書や請求書、注文／請書などの取引先との決裁文書までさまざまな文書の押印業務をデジタル化し、時間や場所を問わず簡単かつ安全に電子印鑑・電子署名を行うことができます。他にもワークフローやグループウェアなどのツール、さらには電子帳簿保存法にも対応しています。Shachihata Cloudは、これからもバックオフィスデジタル化をオールインワンで支援していきます。シヤチハタは電子印鑑システムの市場展開を1995年より行っており、導入数は2025年2月時点で110万件を突破しています。

●シヤチハタ株式会社 会社概要

シヤチハタは、1925年の創業以来、常にお客様に必要とされる商品を提供し、2025年におかげ様で創業100年を迎えました。これからもアナログとデジタルの両面から企業の持続的成長を支援する企業として、お客様の便利、楽しさ、安心・安全につながるような商品・サービスを提供し続けていきます。

社 名：シヤチハタ株式会社

創 業：1925年1月

年 商：単体182億円（2025年6月期）

従業員：単体767名（2025年6月末現在）※グループ全体 約900名

代表者：代表取締役社長 舟橋 正剛

事業内容： スタンプ台、インキ浸透印及び文具全般の製造・販売、デジタルサービス

【参考】シヤチハタのあゆみ： https://www.shachihata.co.jp/corporate/history/

＜サービスの内容に関するお問い合わせ先＞

シヤチハタ 電子印鑑システム担当

mail：shachihatacloud-press@shachihata.com