「5年間のひきこもりから青学に、そして起業家へ」本人が語る人生の転機【キズキ共育塾×YouTube、再始動のお知らせ】

株式会社キズキ

不登校・うつ・発達特性などの背景がある方の学習とメンタルをサポートする完全個別指導塾「キズキ共育塾」は、卒業生の実体験などを伝えるYouTube企画を再始動しました。



その第一弾として、卒業生の山本幹太さんが登場する動画を公開いたしました。

■巣鴨のアパートの一室から始まった、15年の歩み

巣鴨のアパートの一室で、「キズキ共育塾」が誕生して15年。

「株式会社キズキ」として歩み始めて10年。

私たちは「何度でもやり直せる社会をつくる」ビジョンを掲げ、1万4千人を超える方々と向き合ってきました。

本当に意味のある支援・教育ができているのか、常に悩みながらの15年間でした。

そんな私たちの背中を、力強く押し続けてくれたのは、他でもない「卒業生」たちの存在です。

■5年間のひきこもりから、青山学院大学に合格。大手人材系企業を経て、起業家に

再始動する「キズキ共育塾×YouTube」の記念すべき第一弾では、卒業生の山本幹太さんをご紹介します。

2015年。不登校・高校中退・ひきこもり生活を経て、震える足でキズキの門を叩いた一人の青年。

彼はそこから、青山学院大学への合格を掴み取り、大手企業での経験を経て、現在は経営者として、社会の最前線で戦っています。

── 「今、暗闇にいる子たちのために」

山本さんは、いつもこう言ってくれます。

「キズキがなければ、今の僕は存在しない」

「かつての自分と同じように苦しんでいる人のために、できることをしたい」

山本さんの話は、特別な誰かの成功談ではありません。

今、出口が見えない不安の中にいる「あなた」と、かつての彼は全く同じ暗闇の中にいました。

人は、いつからでも、何かのきっかけで歩み出すことができます。この動画が、あなたの心を少しだけ軽くし、一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

■山本幹太さんの動画はこちら

【密着】5年間の不登校・ひきこもりから再起を果たした年商億越え起業家

https://www.youtube.com/watch?v=RiazLdErm00

■キズキ代表・安田祐輔と山本幹太さんの無料オンライン対談イベントも実施

2026年4月21日（火）19時30分から、キズキ代表・安田祐輔と、今回動画に出演した山本幹太さんの、無料オンライン対談イベントを実施します。

山本さんのリアルな経験や、「不登校やひきこもりからの進路」についての考えを直接聞ける機会です。

詳細は、下記をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000041906.html

■キズキ共育塾について

キズキ共育塾は、不登校・うつ・発達特性などの背景がある方の学習とメンタルをサポートする、完全1対1の個別指導塾です。2011年の開校以来、1.4万人以上の方が卒業しています。

■キズキ共育塾のトップページ

https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=RM4fe-prgt-260414(https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=RM4fe-prgt-260414)

■キズキ共育塾のフリーダイヤル

0120-501-858

■キズキ共育塾の資料ダウンロードフォーム

https://kizuki.or.jp/pamphletform/?argument=uL7wWpKB&dmai=RM4fe-prgd-260414(https://kizuki.or.jp/pamphletform/?argument=uL7wWpKB&dmai=RM4fe-prgd-260414)

■運営会社概要

- 会社名：株式会社キズキ- 本部所在地：東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館4階- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・うつ・発達障害・中退・引きこもりなどの方の勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=RM4fe-prgt-260414(https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=RM4fe-prgt-260414)- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/