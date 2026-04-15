KDDIアイレット、OCI の生成 AI を活用した4つの新サービスを提供開始

KDDIアイレット株式会社

クラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターである KDDIアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 秀悟、以下 KDDIアイレット）は、Oracle Cloud Infrastructure（以下 OCI）の生成 AI を活用した4つの新サービスを「OCI 生成 AI 導入支援サービス」として2026年4月15日より提供開始します。

本サービスは、企業の生成 AI 活用をビジネス成果に繋げるための主要領域である『開発』『データ』『セキュリティ』『分析』の領域をカバーするソリューションで構成されており(※)、AI 導入の企画から PoC（概念実証）、開発、本番導入、運用までをワンストップで支援します。これにより、OCI を活用しているお客様における PoC にとどまらない実業務での生成 AI 活用を実現します。

サービスページ：OCI 生成 AI 導入支援サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/generative-ai.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260415pr)

※2026年4月時点

■サービス提供の背景

近年、生成 AI の活用は急速に進んでいる一方で、多くの企業においては「PoC で止まってしまう」「社内データを活用できない」「セキュリティへの懸念」といった課題が顕在化しています。

特に、業務で実用的に AI を活用するためには、開発プロセス、データ基盤、セキュリティ対策、分析環境といった複数の要素を横断的に整備する必要があり、個別最適な導入では十分な効果が得られないケースも少なくありません。

こうした課題に対し、KDDIアイレットは、マルチクラウドで培った豊富な実績と OCI の生成 AI およびデータベース機能を組み合わせ、企業の AI 活用を包括的に支援するサービス群として本ソリューションを提供します。当社は今後も、企業の AI 活用を実運用レベルへと引き上げ、ビジネス成長に貢献してまいります。

■サービス概要

「OCI 生成 AI 導入支援サービス」は、生成 AI 導入に必要な『開発』『データ』『セキュリティ』『分析』といった領域をカバーするソリューションで構成されています。各領域を横断的に支援することで、企業の AI 活用を部分最適ではなく全体最適で実現します。

各ソリューション概要

１.AI コードレビュー導入サービス for OCI

OCI DevOps と生成 AI を組み合わせ、コードレビューの自動化を実現するサービスです。自社のコーディング規約やセキュリティ基準、過去のナレッジを AI に学習させ、コード変更時に自動でチェックと改善案の提示を行ないます。これにより、レビュー品質の均一化と見落としの防止、レビュー工数の削減を実現し、開発スピードと品質の向上を支援します。

サービスページ：AI コードレビュー導入サービス for OCI(https://cloudpack.jp/service/oci/generative-ai/ai-code-review.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260415pr)

２.マルチクラウド AI Datahub 構築サービス for OCI

マルチクラウドやオンプレミスに分散したデータを OCI に集約し、AI 活用に最適化されたデータ基盤を構築するサービスです。音声・文書・画像などの非構造化データを AI により自動で構造化し、全社で活用可能なデータハブを実現します。これにより、データのサイロ化を解消し、業務効率化やコスト削減、セキュアなデータ活用を支援します。

サービスページ：マルチクラウド AI Datahub 構築サービス for OCI(https://cloudpack.jp/service/oci/generative-ai/ai-datahub.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260415pr)

３.クラウドセキュリティ AI 診断サービス for OCI

OCI のセキュリティサービス「Oracle Cloud Guard」と生成 AI を組み合わせ、クラウド環境のセキュリティリスクを自動分析・可視化するサービスです。検知された問題に対して AI が重要度や影響範囲を判定し、具体的な修復手順を提示することで、対応の迅速化と運用負荷の軽減を実現します。これにより、セキュリティインシデントの未然防止と安定した運用体制の構築を支援します。

サービスページ：クラウドセキュリティ AI 診断サービス for OCI(https://cloudpack.jp/service/oci/generative-ai/cloud-security-ai.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260415pr)

４.AI データ分析基盤構築サービス for OCI

Oracle Autonomous AI Database と生成 AI を活用し、自然言語でのデータ分析を可能にする次世代の分析基盤を構築するサービスです。既存データベースからの移行とあわせて、運用の自動化やコスト最適化を実現し、専門知識がなくてもリアルタイムでデータの分析・可視化が可能になります。これにより、迅速な意思決定と高度なデータ活用を支援します。

サービスページ：AI データ分析基盤構築サービス for OCI(https://cloudpack.jp/service/oci/generative-ai/ai-data-analytics.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260415pr)

■KDDIアイレットの OCI における実績

KDDIアイレットは、2020年10月にオラクルの Oracle PartnerNetwork における Cloud Sell Track に加入し、100台を超える仮想サーバー・物理サーバーで稼働する大規模基幹システムの OCI 全面移行など、OCI 移行において豊富な実績を積んでまいりました。

2025年2月からはクラウド活用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」での OCI 取り扱いを開始し、OCI 請求代行サービス（Pay As You Go）(https://cloudpack.jp/service/oci/invoice.html)や OCI 導入・移行支援サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/migration.html)、OCI 監視・運用保守サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/maintenance.html)の提供を通じて、お客様の OCI 導入を幅広く支援しています。

【KDDIアイレット株式会社 会社概要】

会社名：KDDIアイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 高木 秀悟

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI株式会社

事業内容：

・AI インテグレーションにより、AI の社会実装の加速を支援

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用、UI/UX デザイン制作

・「cloudpack」によるクラウド設計・構築、運用保守、セキュリティ支援

・「gaipack」による生成 AI 導入・活用支援および AI 駆動開発の推進

・KDDI グループと連携したクラウド開発支援

※ cloudpack の名称は、KDDIアイレット株式会社の登録商標です。

※ Oracle、Java、MySQL 及び NetSuite は、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuite は、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。