【北九州市主催】参加無料！IT学び直し講座「でじまる」でWeb制作やDXスキルを習得しませんか？好評申込受付中！
公式サイト :
https://dezimaru.jp/
https://dezimaru.jp/
でじまるとは？
でじまるは、北九州市でIT人材として働きたい方を応援する、短期集中のリスキリング講座です。
2026年度は企業のSNS・WEB担当やDX推進者として活躍できるスキルが身につく
2つのコースをご用意しています。
キャリアカウンセリングや企業交流会も開催！
北九州市で働きたいあなたを全力でバックアップします。
選べる2コース
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/479_1_50efe910be8bddb33b6cfd63d0b7e27d.jpg?v=202604151151 ]
募集要項（全コース共通）
- 募集人数18名
- 受講料
無料 ※テキスト代5000円の自己負担有
- 対象者概ね40歳までの若年者・就職氷河期世代の求職者の方（※1）
- 会場近藤会館：福岡県北九州市小倉北区船場町2-10 近藤会館3階 アドバンスクール小倉校小倉駅から徒歩7分、平和通り駅から徒歩2分MAP:https://share.google/J46w5u6a1dcLW9OD5
- 選考方法
簡単な面接を行います。※選考には受講申込と面接が必須となります。
面接の日程についてはエントリー後に担当者よりご連絡します。
1.
※ 市内及び近郊(注)に居住し、市内企業への就職・転職を目指す方。
※ 若者ワークプラザ北九州に登録していただきます。
※パソコンや通信環境は各自でご準備ください。（パソコンの準備が難しい場合はご相談ください）
(注)北九州都市圏域構成市町（直方市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、
小竹町、鞍手町、香春町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町）及び下関市
Aコース企業のSNS/Web担当を目指す! WEBクリエイターコース
〇基礎学習
日程：6/16(火) ～ 8/29(土)※月曜休
学習時間：30時間程度（オンラインライブ）
形式：Eラーニング/オンラインライブ
『基礎学習』では、『ITパスポート』『IT基礎』『ITリテラシー』『情報セキュリティ対策』『ITトレンド』『就職支援』の6種類をEラーニング/オンラインライブ形式で学習します。
〇メイン学習
日程：7/8(水) ～ 8/30(日) 水・金 (19:00～21:00) 日(10:00～17:00)
学習時間：70時間
形式：オンラインライブ、対面（アーカイブ有）
WEBページ制作、サイト管理、SNS運営等が行えるよう
WordPress、HTML及びCSSなどのWEBページ制作の手法を学びます。
〇学べる内容・ソフト
ITスキル実習
CMS (WordPress) / JavaScript / TypeScript / HTML5＆CSS3 / 生成AIコーディング
総合演習
Webサイト構築概論 / Webバナー制作・素材制作 / Webコンテンツ更新 /
Webページ改修・更新
WEBクリエイターコース :
https://dezimaru.jp/#course-a
https://dezimaru.jp/#course-a
Bコース企業のDX/AI活用人材を目指す! DX/AI活用コース
〇基礎学習
日程：6/16(火) ～ 8/29(土)※月曜休
学習時間：30時間程度（オンラインライブ）
形式：Eラーニング/オンラインライブ
『基礎学習』では、『ITパスポート』『IT基礎』『ITリテラシー』『情報セキュリティ対策』『ITトレンド』『就職支援』の6種類をEラーニング/オンラインライブ形式で学習します。
〇メイン学習
日程：7/7(火) ～ 8/29(土) 火・木 (19:00～21:00) 土(10:00～17:00)
学習時間：70時間
形式：オンラインライブ、対面（アーカイブ有）
GoogleWorkスペースを利用した、文書作成、データ共有、フォームを利用したアンケート作成など、AI連携、プレゼン資料にまとめるスキルを身に付けます。
〇学べる内容・ソフト
ITスキル実習
GoogleService / GoogleAppScript / JavaScript / 生成AI コーディング
総合演習
Vibe CodingによるGASWebアプリ作成
DX/AI活用コース :
https://dezimaru.jp/#course-b
https://dezimaru.jp/#course-b
事前説明会
参加を検討中の方のために、事前説明会を開催しています。
気になった方はぜひお気軽にご参加ください。
全コース共通
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/479_2_ffc3835b7db34ee85b309640a74d5625.jpg?v=202604151151 ]
事前説明会のお申し込み :
https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/smart-apply/apply-procedure-alias/dezimaru2026
https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/smart-apply/apply-procedure-alias/dezimaru2026
お問い合わせ
でじまる運営事務局
Mail：info@dezimaru.jp