【北九州市主催】参加無料！IT学び直し講座「でじまる」でWeb制作やDXスキルを習得しませんか？好評申込受付中！

でじまるとは？

福岡県北九州市（北九州市役所）公式サイト :https://dezimaru.jp/https://dezimaru.jp/

でじまるは、北九州市でIT人材として働きたい方を応援する、短期集中のリスキリング講座です。

2026年度は企業のSNS・WEB担当やDX推進者として活躍できるスキルが身につく

2つのコースをご用意しています。

キャリアカウンセリングや企業交流会も開催！

北九州市で働きたいあなたを全力でバックアップします。

選べる2コース

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/479_1_50efe910be8bddb33b6cfd63d0b7e27d.jpg?v=202604151151 ]

募集要項（全コース共通）

- 募集人数18名- 受講料無料 ※テキスト代5000円の自己負担有- 対象者概ね40歳までの若年者・就職氷河期世代の求職者の方（※1）- 会場近藤会館：福岡県北九州市小倉北区船場町2-10 近藤会館3階 アドバンスクール小倉校小倉駅から徒歩7分、平和通り駅から徒歩2分MAP:https://share.google/J46w5u6a1dcLW9OD5- 選考方法簡単な面接を行います。※選考には受講申込と面接が必須となります。面接の日程についてはエントリー後に担当者よりご連絡します。

1.

※ 市内及び近郊(注)に居住し、市内企業への就職・転職を目指す方。

※ 若者ワークプラザ北九州に登録していただきます。

※パソコンや通信環境は各自でご準備ください。（パソコンの準備が難しい場合はご相談ください）

(注)北九州都市圏域構成市町（直方市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、

小竹町、鞍手町、香春町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町）及び下関市

Aコース企業のSNS/Web担当を目指す! WEBクリエイターコース

〇基礎学習

日程：6/16(火) ～ 8/29(土)※月曜休

学習時間：30時間程度（オンラインライブ）

形式：Eラーニング/オンラインライブ

『基礎学習』では、『ITパスポート』『IT基礎』『ITリテラシー』『情報セキュリティ対策』『ITトレンド』『就職支援』の6種類をEラーニング/オンラインライブ形式で学習します。

〇メイン学習

日程：7/8(水) ～ 8/30(日) 水・金 (19:00～21:00) 日(10:00～17:00)

学習時間：70時間

形式：オンラインライブ、対面（アーカイブ有）

WEBページ制作、サイト管理、SNS運営等が行えるよう

WordPress、HTML及びCSSなどのWEBページ制作の手法を学びます。

〇学べる内容・ソフト

ITスキル実習

CMS (WordPress) / JavaScript / TypeScript / HTML5＆CSS3 / 生成AIコーディング

総合演習

Webサイト構築概論 / Webバナー制作・素材制作 / Webコンテンツ更新 /

Webページ改修・更新

Bコース企業のDX/AI活用人材を目指す! DX/AI活用コース

WEBクリエイターコース :https://dezimaru.jp/#course-ahttps://dezimaru.jp/#course-a〇基礎学習

日程：6/16(火) ～ 8/29(土)※月曜休

学習時間：30時間程度（オンラインライブ）

形式：Eラーニング/オンラインライブ

『基礎学習』では、『ITパスポート』『IT基礎』『ITリテラシー』『情報セキュリティ対策』『ITトレンド』『就職支援』の6種類をEラーニング/オンラインライブ形式で学習します。

〇メイン学習

日程：7/7(火) ～ 8/29(土) 火・木 (19:00～21:00) 土(10:00～17:00)

学習時間：70時間

形式：オンラインライブ、対面（アーカイブ有）

GoogleWorkスペースを利用した、文書作成、データ共有、フォームを利用したアンケート作成など、AI連携、プレゼン資料にまとめるスキルを身に付けます。

〇学べる内容・ソフト

ITスキル実習

GoogleService / GoogleAppScript / JavaScript / 生成AI コーディング

総合演習

Vibe CodingによるGASWebアプリ作成

DX/AI活用コース :https://dezimaru.jp/#course-bhttps://dezimaru.jp/#course-b

事前説明会

参加を検討中の方のために、事前説明会を開催しています。

気になった方はぜひお気軽にご参加ください。

全コース共通

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/479_2_ffc3835b7db34ee85b309640a74d5625.jpg?v=202604151151 ]事前説明会のお申し込み :https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/smart-apply/apply-procedure-alias/dezimaru2026https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/smart-apply/apply-procedure-alias/dezimaru2026

お問い合わせ

でじまる運営事務局

Mail：info@dezimaru.jp