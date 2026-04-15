【参加者募集中】首都圏で創業支援事業を展開する２社が、鳥取県南部町で“第２回起業家ブートキャンプ”を開催

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（東京都町田市、代表取締役:長谷部 信樹）とGOB株式会社（東京都渋谷区、取締役Founder:山口 高弘）は、地方ビジネスに特化した実践型の宿泊プログラム『第２回起業家ブートキャンプ』を鳥取県西伯郡南部町で2026年5月30日（土）・31日（日）に開催いたします。今回で2回目を迎える同イベントは、事業開発や創業支援などを手掛ける2社が協働し専用プログラムを設計。鳥取県南部町の後援や地元企業、ローカル投資家の協力を得て、地方を盛り上げたい起業家（参加者）を実務的に支援します。

（第１回起業家ブートキャンプの様子）

イベント概要

地方ビジネスに特化した実践型の宿泊プログラムです。地域おこし協力隊に参画している方や、地域で事業拡大を目指す方を募集します。自治体や地元企業、ローカル投資家がオブザーバーを務めるなか、「支援したい」と思えるプレゼン設計と”伝わるピッチ”を学び実践力を高めます。実際にステークホルダーとなり得る団体との交流を通じて、事業成長を後押しする2日間です。

開催日：2026年5月30日（土）・31日（日）

※1泊2日の宿泊イベント

開催場所：南部サテライトベース（鳥取県南部町）

鳥取県西伯郡南部町下中谷６０６

申込期間：2026年3月16日(月)～2026年5月16日(土) 17時まで

参加費：20,000円（税込）

1泊2日の宿泊代 (食事：初日の昼から2日目夜までの飲食代含)

本イベントは事前申込制となっており、下記にご案内の【第2回起業家ブートキャンプチラシ】若しくは【申込フォーム】より必須事項をご入力の上お申込みください。

後日、運営事務局よりご連絡を差し上げます。

【第2回起業家ブートキャンプ チラシ】(https://drive.google.com/file/d/1QHqAIKbcU5jE65onryCWddyXzGo9a0s7/view)

【第2回起業家ブートキャンプ申込フォーム】(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce5FWLm7aZULrLGZWowFH6iL4AB1ygg3m9oST7e8tWbGPPcg/viewform)

■後援・協力企業様一覧

地域で起業家ブートキャンプを展開する背景

起業家ブートキャンプでは「ローカルにビッグビジョンを描こう！」という運営側の想いを源泉に、【飛躍的なプレゼン力の向上】【専属メンターの伴走】【地方自治体・地元企業・ローカル投資家との繋がり】といった機会を提供します。

起業家が描くビジョンを事業に落とし込み地方ビジネスとして社会実装していくことを目指すとともに、地域を起点に展開することでローカルが連鎖的に発展するよう橋渡しを行います。

運営を担う株式会社AGORAは、首都圏において地域に根差したスモールビジネス創出の支援実績が豊富であり、経験を活かして山陰地方（鳥取、島根）の活性化を目指す本プロジェクトを開始。

GOB株式会社は起業家の世界観に投資する会社として客員起業家制度（EIR）を活用するなか、山陰地方で地方創生のロールモデルを確立しそれを全国に広げていくビジョンを描く企業です。

２社の代表はともに鳥取県の出身であるとともに、スタッフもまた全員が同県にゆかりのあるチームであり、人口の最も少ない鳥取県から端を発し、ビジネスの力で全国の地域を盛り上げていきたいという意志のもと起業家ブートキャンプは走り出しました。

山陰地方には、世界に誇る文化・自然の資産と、人と人の温かい繋がりが育む社会関係資本が根づいています。地域に暮らす人が「当たり前」と見過ごしてきたものの中にこそ、実は世界を動かす価値が眠っている--その確信が、事業構想の核心にあります。

人口規模の大小ではなく、ここにしかない一次情報を起点に、当たり前という既存の前提を書き換えることで、新しい世界観を地域発から事業として生み出す。それが起業家ブートキャンプの目指す姿です。

さらに、自治体・地域企業・ローカル投資家といった多様なステークホルダーが地域全体で起業家の事業を後押しし、その輪が広がっていく好循環を作りながら、ローカルからスケールする事業を切り拓いてまいります。

第1回起業家ブートキャンプ（2025年11月実施）で見た“スタートアップの加速”と“オブザーバーが探る新機軸”

2025年11月24日から2泊3日で行われた第1回起業家ブートキャンプでは、参加者11名に加え開催をサポートいただいた鳥取県南部町、そして地元金融機関や地元企業のオブザーバーの参画により地域に根差したコミュニケーションが生まれ、この出会いが挑戦者（参加者）の事業を加速させていきました。

地域で創業を考える起業家が、地域のリソースを使い、地域のステークホルダーと繋がるサイクルを通じて、地域産業の活性化と発展を目指す仕組みが第1回ブートキャンプのなかで既に見られました。

自治体や各企業は参加者の事業計画から、事業連携や協業実行の可能性を見出し、新機軸を打ち出すヒントを得るなど、双方が価値を共有することでビジネスチャンスを模索。

特定分野の専門家やエキスパートの持つ深い知見を、行政や企業の持つリソースと掛け合わせることでイノベーションを起こそうという挑戦心が会場内を盛り立てました。

多様なバックグラウンドを持つ挑戦者（参加者）達が本気で事業を立ち上げようとするその気概が交流を活発化させ、ブートキャンプの場で創り上げられるビジネスの輪がスタートアップの成長を後押しすると同時に、地方創生に取り組む自治体等の課題解決に紐づく取り組みとなりました。

（自治体関係者をはじめ地元企業などオブザーバーと交流する参加者の様子）

第2回起業家ブートキャンプのコンセプト

“あなたの事業から地域を盛り上げる”をコンセプトに、参加者は宿泊最終日に自治体関係者や地元企業、ローカルベンチャー投資家を前に事業計画についてプレゼンを行います（１人７分間）。

資金調達や協業が生まれる機会創出を目指すなか、2日という短期間でプレゼン力を飛躍的に向上させるにあたっては、ビジネスコンテストやスタートアップ支援に携わる運営企業取締役をはじめ、インキュベーターが数回に渡って壁打ちを実施。

事業計画や成長実績、今後の展望など思考を整理し、メンターからの実践的なフィードバックにより構成力・表現力に磨きをかけていきます。

「この起業家に投資したい」と思わせる"伝わるピッチ"の獲得を事業拡大へと繋ぐなか、参加者の成長はもとより、オブザーバーの地方創生に係る取り組みにも寄与するプログラム構成で地域を盛り上げてまいります。

【企画】

主催：株式会社AGORA、GOB株式会社

企画・運営：株式会社AGORA、GOB株式会社

後援：鳥取県西伯郡南部町

協力（五十音順）：株式会社skyer、株式会社takuram、creative company d-magic、合同会社sunsunto、とっとりキャピタル株式会社、鳥取フリースクールこ・ラボ、日野郡わかもの会議＋