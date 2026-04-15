IHG、アジア太平洋の人気リゾートで期間限定のキャンペーンを実施 アジア太平洋地域「3連泊で1泊無料リゾートキャンペーン」

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社

IHGホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan#:~:text=IHG%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%BA%EF%BC%86?msockid=3a6ab32b95086db32664a71794726c86)（本社：英国、日本：東京都港区、国内運営会社：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表： IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリア、以下IHG）は、2026年4月15日（水）より、アジア太平洋地域の対象リゾートホテルにて、スイートおよびプレミアムルームを対象としたアジア太平洋地域「3連泊で1泊無料リゾートキャンペーン」 を実施します。

IHGワンリワーズ会員限定の本キャンペーンは、3連泊ごとに1泊無料（3泊分を2泊分の料金でご利用可能）となる特典に加え、毎日の朝食が付いてきます。6連泊なら4泊分、9連泊なら6泊分のお支払いとなり、長期滞在になるほどお得にリゾートステイをお楽しみいただけます。対象宿泊期間は12月31日（木）まで。ゴールデンウィークから夏休み、年末のホリデイシーズンまで、季節を問わず幅広い長期旅行に最適なキャンペーンです。



約31ヘクタールの広大な敷地に佇む「ANAインターコンチネンタル石垣リゾート(https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/)」、から、グアムで最も美しいと称されるタモン湾を望む「クラウンプラザ リゾート グアム(https://guam.crowneplaza.com/ja/)」まで、IHGがアジア太平洋で展開する多彩なリゾートで、心ほどけるひとときをお過ごしください。

IHGホテルズ＆リゾーツ アジア太平洋地域「3連泊で1泊無料リゾートキャンペーン」概要

■特典：対象リゾートの朝食付きご滞在料金がIHGワンリワーズ会員限定で3連泊ごとに1泊無料

■対象となるご滞在：アジア太平洋地域の対象リゾートのスイートおよびプレミアムルームが対象。対象リゾートは本キャンペーン公式サイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/deals/hotel-offers/eapac-resorts)をご覧ください。

■予約期間：2026年4月15日（水）～5月1日（金）

■宿泊期間：2026年4月18日（土）～12月31日（木）

■問合せ・ご予約： IHGホテルズ＆リゾーツ予約センター 0120-455-655

※ 本キャンペーンは、スイートおよびプレミアムルームの客室タイプのみを対象としており、本予約期間中に「2泊分の料金で3泊のご滞在- スイート＆プレミアムルーム」料金を利用して予約した場合にのみ利用できます。料金には、1室につき最大2名様分の毎日の朝食が含まれます。追加のお客様には、所定の料金がかかります。

キャンペーン公式サイト： https://www.ihg.com/content/jp/ja/deals/hotel-offers/eapac-resorts

IHGワンリワーズ会員登録： https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

本キャンペーンの対象となる魅力あふれるリゾートの一部をご紹介します。

ANAインターコンチネンタル石垣リゾート

世界最大級のラグジュアリー＆ライフスタイルブランド「インターコンチネンタル」。ハワイと同じ緯度に位置し、日本初の【星空保護区】に認定されている石垣島に位置する「ANAインターコンチネンタル石垣リゾート」は、約31ヘクタールの広大な敷地に複数の客室棟やレストラン、プールなどを備えるビーチリゾートです。八重山の自然や文化、豊かな食材を活かしたダイニングとともに、南国ならではのゆったりとした時間をご満喫いただけます。https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/

クラウンプラザ リゾート グアム

IHGのプレミアムホテルブランド「クラウンプラザ」に属するビーチフロントホテル「クラウンプラザ リゾート グアム」。グアムで最も美しいといわれるタモン湾を望むロケーションに位置し、インフィニティプールやマリンアクティビティなどリゾートならではの施設が充実しています。ショッピングやグルメ、エンターテインメントが徒歩圏内に揃い、観光にも便利な滞在拠点として人気のリゾートです。

https://guam.crowneplaza.com/ja/

インターコンチネンタル フィジー ゴルフ リゾート＆スパ

白砂が広がるナタドラビーチ沿いに佇む「インターコンチネンタル フィジー ゴルフ リゾート＆スパ」は、IHGのラグジュアリー＆ライフスタイルブランド「インターコンチネンタル」の一員。南太平洋の雄大な自然に囲まれたリゾートには、オーシャンビューの客室やスパ、ゴルフコースなどが揃い、フィジー文化を感じるダイニングやアクティビティも充実しています。ゆったりと流れる島時間とともに、上質なリゾートステイをお楽しみいただけます。

https://www.fiji.intercontinental.com/

ホリデイ・イン パタヤ

世界中の新たな旅の目的地を提供し続け、大勢のトラベラーをお迎えしてきた「ホリデイ・イン リゾート」。パタヤ湾を望むビーチ沿いに建つ「ホリデイ・イン パタヤ」は、開放感あふれる客室やプール、レストラン、ルーフトップバーなどを備えたリゾートホテルです。455平方メートルの広さを誇るキッズクラブやキッズプールをはじめとしたファミリー向け施設も充実しており、「Kids Stay & Eat Free」プログラムなど家族旅行にうれしいサービスも用意。ショッピングモールや観光スポットへのアクセスも良好で、ビーチリゾートと街の魅力を同時に楽しめる滞在を提供しています。

https://pattaya.holidayinn.com/ja/

リージェント バリ チャングー

2028年に日本上陸を予定する注目のラグジュアリー＆ライフスタイルブランド「リージェント」。なかでも「リージェント バリ チャングー」は、バリの精神が息づく、海辺の隠れ家です。再生木材や竹を用いた開放的なエントランスからロビーへと続く空間には、やわらかな風が通り抜け、水盤と緑が点在する中庭とともに、心をゆるやかに解きほぐします。

https://www.ihg.com/regent/hotels/us/en/bali/dpscr/hoteldetail

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHGホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。