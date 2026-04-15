佐賀県のブランド鶏「ありたどり」を使用した新返礼品を開発。佐賀県鳥栖市のふるさと納税として登録。

レッドホースコーポレーション株式会社

地域創生を基幹事業とするレッドホースコーポレーション株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役 兼 最高執行責任者：山田健介、以下「当社」）は、地域資源の新たな価値創出を目指し、商品開発に取り組んでいます。この度、佐賀県のブランド鶏「ありたどり」を使用した『焼くだけ絶品！ありたどり 旨み引き出すねぎ塩仕込み』を開発し、同市のふるさと納税返礼品として登録しました。

当社では、「商品開発を通じて地域を元気にするきっかけになれば」との考えのもと、自治体や地域の事業者と協力し、新しい地場産品の開発に取り組んでいます。本品を通じて、佐賀県の誇るブランド鶏「ありたどり」の美味しさを、“袋から出して焼くだけ”という簡単な調理方法で全国の寄附者に実感いただければと考えています。

プロが認めた最高位の味わい。佐賀のブランド鶏「ありたどり」。

「ありたどり」は佐賀県認定地域資源（佐賀県の共通返礼品）に指定されている同県を代表するブランド鶏です。2024年には食肉産業展実行委員会が主催する「第16回地鶏・銘柄鶏好感度コンテスト」で最高位の最優秀賞を受賞しました。

果実、ハーブ、海藻などを原料にした乳酸発酵飼料を加えて育てられた「ありたどり」は、特有の臭みがなく、適度な歯ごたえと柔らかな食感、そしてジューシーな肉質と旨味が特徴です。佐賀・長崎の指定農場による徹底した衛生のもと飼育され、X線探知機などを用いた厳格な検査を経て製品化されています。

こだわりの加工で実現。鶏の旨みとネギが織りなす「絶妙なマリアージュ」。

本品は「ありたどり」を使用し、株式会社ヤマダ食肉にて加工を行いました。

素材には、適度な歯ごたえと深い旨味が特徴の「もも肉」を贅沢に使用。白ねぎ・青ねぎの豊かな風味とごま油のコクを効かせた特製ねぎ塩だれをたっぷり絡め、シンプルながらも奥行きのある味わいを追求しました。

最大のこだわりは、あえて“チルドの状態で配合された調味液”を使用している点です。常温調味料では損なわれがちな、ねぎのフレッシュな香りや立ち上がる風味をそのまま閉じ込めています。

1パック500gと家族でご満足いただけるボリューム感にもこだわりました。

「解凍して焼くだけ」で、忙しい毎日の食卓に彩りを。

下味付きのため、味付けの手間は一切不要です。解凍してフライパンで焼くだけで、本格的な一品が完成します。夕食のメインディッシュはもちろん、お弁当のおかずや丼もの、野菜炒めのアレンジまで幅広く活躍。「冷蔵庫にあるだけで安心できる」そんな“頼れる下味肉”に仕上げました。

4月15日（水）より、楽天ふるさと納税やふるさとチョイスなどの各ポータルサイトにて寄附受付を開始しました。

本品を通じて、全国の寄附者に「ありたどり」の美味しさを拡げて行ければと考えています。

■返礼品名・最低寄附金額

焼くだけ絶品！ありたどり 旨み引き出すねぎ塩仕込み

１. 500g×1P：7,000円

２. 500g×2P：10,000円

３. 500g×4P：16,000円

■主な寄附サイト

楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、JALのふるさと納税、ふるなび、ANAふるさと納税、Amazonふるさと納税

地域資源を活かした商品開発で地域の活性化へ。

当社は、ふるさと納税のサポート業務に加え、地域の特性を活かした課題解決型の商品開発を行っています。現在、全国50以上の自治体と連携し、100アイテム以上の商品を開発しています。

地域資源を活かした新しい地場産品の開発だけでなく、地域のブランド化や販路開拓の支援も行い、地域の活性化に貢献しています。地元の生産者の原材料を活用した商品づくりや、地域の事業者とのコラボレーションを通じて、地域ならではの"物語"を生み出し、事業者の活動の活性化や地域ブランドの強化を支援しています。

地域のヒト・モノを巻き込んだ商品開発によって、地域を象徴する商品を生み出し、人々のやる気を引き出すことで、生産者の増加や地域の食文化の保護にも貢献できると考えています。新しい地場産品の開発を通じて、地域のにぎわいを生み出し、町を元気にするきっかけをつくることを目指し、当社一同、誇りを持って取り組んでいます。

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964年3月

代表者：代表取締役 兼 最高執行責任者 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原(みはら)

電話番号：03-5637-7099

e-mail：service-info@redhorse.co.jp