『ロードモバイル』、10周年を記念したプレイヤー制作のテーマソング、「NOI SIAMO IL FUOCO」MVを全世界同時公開

IGG

IGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、世界同時対戦RPG『ロードモバイル』のサービス開始10周年を記念したテーマソングシリーズ最終章となる第3弾「NOI SIAMO IL FUOCO」のミュージックビデオを本日公開いたしました。

■10周年の集大成とコミュニティの共創

本プロジェクトは、実際のプレイヤーでありアーティストのNemo Nadi氏およびバンドNeMalとの共創により、10年の軌跡を音楽で描く試みです。

・魂を揺さぶるアンセム

「NOI SIAMO IL FUOCO（我らは炎）」は、戦場の角笛と仲間の信頼をテーマにした重厚なサウンドで、世界中のギルドメンバーの結束を象徴しています。

・三部作の完結

「Sovrane e Sovrani」「VECCHIE ARMATURE」に続く本作の公開により、10周年を祝う音楽プロジェクトが結実。プレイヤーが紡いだ物語を芸術的に表現しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JdkdcVjbMo4 ]

■『ロードモバイル』概要

・タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)

・ジャンル：世界同時対戦RPG

・価格：基本無料(アイテム課金あり)

・公式Xアカウント：https://x.com/LordsMobileJP

・ダウンロードはこちら：https://g.igg.com/f6Wcjp

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。『ロードモバイル』『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』『ヴァイキングライズ』『タイムプリンセス』『ミシックヒーローズ』『モバイル・ロワイヤル』『Castle Clash』『フェイトウォー』などが人気タイトル。