【ジョナサン】初夏ジョナの定番「稲庭うどん」の季節が到来！～ハーゲンダッツ「クッキー＆クリーム」で至福のご褒美～

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するジョナサンでは、2026年4月16日（木）より、初夏ジョナの新メニューとして“稲庭うどん”や“ハーゲンダッツスイーツ”の販売を開始いたします。

■初夏ジョナ：

https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/fair_spr/index.html(https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/fair_spr/index.html)

■ハーゲンダッツタイアップスイーツ：

https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/dessert_spr/index.html(https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/dessert_spr/index.html)

【 ジョナサン｜初夏ジョナの新メニュー おすすめポイント 】

１.極上の喉ごし！名店「秋田無限堂」の稲庭うどんをジョナサンで！

昨年14万食販売！初夏にぴったり「稲庭うどん」。今年はサクサクのとり天や桜えびのたぬきごはんとセットに！

※2025年4月17日（木）～2025年6月11日（水）の56日間の販売実績

２.ハレの日にも！希少部位“みすじ”を贅沢に味わう肉メニュー登場

柔らかな赤身とサシの旨みが特徴のみすじを贅沢な「ステーキ重」に！稲庭うどんとのセットも。

３.【ハーゲンダッツ】クッキー&クリームとアールグレイ紅茶のご褒美スイーツ！

高さ約30cmのパフェDXをはじめ、食感も楽しいクッキー&クリームを使用したメニューが続々登場！

初夏ジョナの新メニュー 概要

■対象店舗

ジョナサン全店

※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります

■対象期間

2026年4月16日（木）～6月10日（水）

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

※モーニング時間帯（∼10:30am）を除く

■対象メニュー

初夏にさっぱり！つるんと滑らかな喉ごしの「稲庭うどん」

秋田無限堂

秋田県南部の稲庭町にある無限堂。江戸時代から受け継がれた手綯製法で、熟練の職人が丁寧に麺を延ばして作る稲庭うどんは、つややかで美しく、しっかりとしたコシとなめらかな喉ごしが特徴です。

※画像は桜えびのたぬきごはんセットです〈秋田無限堂 稲庭うどん〉豚なんこつの葱つけ麺ととり天

［単品］1,299円（税込1,429円）

＼お得な特別セット／

［桜えびのたぬきごはんセット］1,599円（税込1,759円）

コク深い豚なんこつのつけ麺と、喉ごし滑らかな稲庭うどんで箸がすすみます。上品な味わいの鹿児島県産「桜島どり」のとり天と一緒にお楽しみください！

ちいさな桜えびのたぬきごはん

［単品］399円（税込439円）

〈秋田無限堂 稲庭うどん〉炙り生ハムと大葉のジェノベーゼ風サラダうどん

［単品］1,099円（税込1,209円）

稲庭うどんに香り豊かなソースと炙り生ハム、たっぷりの野菜が絡み合います！大葉香るサラダ仕立の一皿です。

希少部位“みすじ”を使った贅沢メニュー

〈みすじステーキ〉

肩からうでにかけてついており、1頭から数キログラムしか取れない希少部位みすじ。おいしさの秘訣は、赤身と脂身の絶妙なバランスによってつくられる「サシ」にあります。

みすじステーキ重（みそ汁・惣菜・サラダつき）

［単品］1,799円（税込1,979円）

＼お得な特別セット／

［さっぱり稲庭うどんセット］1,999円（税込2,199円）

柔らかくジューシーなお肉の旨みと、喉ごしの良い稲庭うどんは、ハレの日にもおすすめな贅沢なセットです。

「Jonathan’s meets ハーゲンダッツ」 概要

【特設サイト】

https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/dessert_spr/index.html

ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX（デラックス）

1,599円（税込1,759円）

ハーゲンダッツの濃厚なクッキー&クリームアイスクリームとアールグレイゼリーが相性抜群のパフェ。アールグレイゼリーは紅茶の風味が際立つ甘さ控えめのゼリーです。高さ約30cmの中に、様々な食感や味わいを詰め込んだ、至福のご褒美パフェです。

【パフェDX・パフェの中身】

・ハーゲンダッツ クッキー&クリームアイスクリーム

・サクサクパイ

・りんごプレザーブ

・ミックスベリー

・ラズベリーソース

・カスタードクリーム

・ホイップクリーム

・アールグレイゼリー

ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ

999円（税込1,099円）

濃厚なアイスクリームとアールグレイゼリーのほのかな渋み、りんごやベリーの酸味のバランスが絶品。

ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー

799円（税込879円）

懐かしい味わいの自家製プリンとアイスクリームが相性抜群。

ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ

699円（税込769円）

カスタードやホイップクリームもたっぷり、至福のミルフィーユ。

ハーゲンダッツ・ノセテミターノ

599円（税込659円）

バスクチーズケーキとクッキー&クリームアイスクリームのハーモニーは鉄板のおいしさ。

ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ

499円（税込549円）

食後にぴったりのサイズ。紅茶ゼリーと濃厚なアイスクリームのハーモニーをお楽しみいただけます。

ハーゲンダッツ クッキー&クリームアイスクリーム

濃厚なバニラと、ほろ苦いココア風味クッキーが奏でる絶妙なハーモニー。食感のアクセントも楽しい、贅沢な味わいです。

※画像はすべてイメージです

ジョナサン情報

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