【ジョナサン】初夏ジョナの定番「稲庭うどん」の季節が到来！～ハーゲンダッツ「クッキー＆クリーム」で至福のご褒美～
株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するジョナサンでは、2026年4月16日（木）より、初夏ジョナの新メニューとして“稲庭うどん”や“ハーゲンダッツスイーツ”の販売を開始いたします。
■初夏ジョナ：
https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/fair_spr/index.html(https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/fair_spr/index.html)
■ハーゲンダッツタイアップスイーツ：
https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/dessert_spr/index.html(https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/dessert_spr/index.html)
【 ジョナサン｜初夏ジョナの新メニュー おすすめポイント 】
１.極上の喉ごし！名店「秋田無限堂」の稲庭うどんをジョナサンで！
昨年14万食販売！初夏にぴったり「稲庭うどん」。今年はサクサクのとり天や桜えびのたぬきごはんとセットに！
※2025年4月17日（木）～2025年6月11日（水）の56日間の販売実績
２.ハレの日にも！希少部位“みすじ”を贅沢に味わう肉メニュー登場
柔らかな赤身とサシの旨みが特徴のみすじを贅沢な「ステーキ重」に！稲庭うどんとのセットも。
３.【ハーゲンダッツ】クッキー&クリームとアールグレイ紅茶のご褒美スイーツ！
高さ約30cmのパフェDXをはじめ、食感も楽しいクッキー&クリームを使用したメニューが続々登場！
初夏ジョナの新メニュー 概要
■対象店舗
ジョナサン全店
※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります
■対象期間
2026年4月16日（木）～6月10日（水）
※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます
※モーニング時間帯（∼10:30am）を除く
■対象メニュー
初夏にさっぱり！つるんと滑らかな喉ごしの「稲庭うどん」
秋田無限堂
秋田県南部の稲庭町にある無限堂。江戸時代から受け継がれた手綯製法で、熟練の職人が丁寧に麺を延ばして作る稲庭うどんは、つややかで美しく、しっかりとしたコシとなめらかな喉ごしが特徴です。
※画像は桜えびのたぬきごはんセットです
〈秋田無限堂 稲庭うどん〉豚なんこつの葱つけ麺ととり天
［単品］1,299円（税込1,429円）
＼お得な特別セット／
［桜えびのたぬきごはんセット］1,599円（税込1,759円）
コク深い豚なんこつのつけ麺と、喉ごし滑らかな稲庭うどんで箸がすすみます。上品な味わいの鹿児島県産「桜島どり」のとり天と一緒にお楽しみください！
ちいさな桜えびのたぬきごはん
［単品］399円（税込439円）
〈秋田無限堂 稲庭うどん〉炙り生ハムと大葉のジェノベーゼ風サラダうどん
［単品］1,099円（税込1,209円）
稲庭うどんに香り豊かなソースと炙り生ハム、たっぷりの野菜が絡み合います！大葉香るサラダ仕立の一皿です。
希少部位“みすじ”を使った贅沢メニュー
〈みすじステーキ〉
肩からうでにかけてついており、1頭から数キログラムしか取れない希少部位みすじ。おいしさの秘訣は、赤身と脂身の絶妙なバランスによってつくられる「サシ」にあります。
みすじステーキ重（みそ汁・惣菜・サラダつき）
［単品］1,799円（税込1,979円）
＼お得な特別セット／
［さっぱり稲庭うどんセット］1,999円（税込2,199円）
柔らかくジューシーなお肉の旨みと、喉ごしの良い稲庭うどんは、ハレの日にもおすすめな贅沢なセットです。
「Jonathan’s meets ハーゲンダッツ」 概要
【特設サイト】
https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/dessert_spr/index.html
ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX（デラックス）
1,599円（税込1,759円）
ハーゲンダッツの濃厚なクッキー&クリームアイスクリームとアールグレイゼリーが相性抜群のパフェ。アールグレイゼリーは紅茶の風味が際立つ甘さ控えめのゼリーです。高さ約30cmの中に、様々な食感や味わいを詰め込んだ、至福のご褒美パフェです。
【パフェDX・パフェの中身】
・ハーゲンダッツ クッキー&クリームアイスクリーム
・サクサクパイ
・りんごプレザーブ
・ミックスベリー
・ラズベリーソース
・カスタードクリーム
・ホイップクリーム
・アールグレイゼリー
ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ
999円（税込1,099円）
濃厚なアイスクリームとアールグレイゼリーのほのかな渋み、りんごやベリーの酸味のバランスが絶品。
ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー
799円（税込879円）
懐かしい味わいの自家製プリンとアイスクリームが相性抜群。
ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ
699円（税込769円）
カスタードやホイップクリームもたっぷり、至福のミルフィーユ。
ハーゲンダッツ・ノセテミターノ
599円（税込659円）
バスクチーズケーキとクッキー&クリームアイスクリームのハーモニーは鉄板のおいしさ。
ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ
499円（税込549円）
食後にぴったりのサイズ。紅茶ゼリーと濃厚なアイスクリームのハーモニーをお楽しみいただけます。
ハーゲンダッツ クッキー&クリームアイスクリーム
濃厚なバニラと、ほろ苦いココア風味クッキーが奏でる絶妙なハーモニー。食感のアクセントも楽しい、贅沢な味わいです。
※画像はすべてイメージです
ジョナサン情報
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