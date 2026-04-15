「金のつぶ たれだけたっぷり！たまご醤油たれ」ついにミツカン公式通販にて発売開始！

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：槇 亮次、以下ミツカン）は、2026年4月15日(水)より「金のつぶ(R) たれだけたっぷり！たまご醤油たれ190ml」をミツカン公式通販にて発売開始いたします。

商品概要

「金のつぶ たれだけたっぷり！たまご醤油たれ190ml」は、たまご醤油をベースにしたまろやかでコクのある味わいのたれです。たっぷり使えるボトル入りで、納豆のたれとしてはもちろん、たまごかけご飯や釜玉うどん、漬けサーモンなど幅広い料理にお使いいただけます。

商品開発背景

近年、納豆市場は健康ニーズの高まりに支えられ、拡大を続けております。加えて、納豆レシピの検索数が増加していることから、納豆をより多様な料理に活用したいという消費者の関心が高まっていることが分かりました。

こうした市場背景のもと、様々な料理でより自由に納豆を楽しんでいただきたいと考え、「金のつぶ たれだけたっぷり！たまご醤油たれ190ml」を開発いたしました。

また、家族の好みが分かれる中、同じ味の3パックセットに飽きてしまう消費者がいる課題も認識し、好きな時に好きな味を好きなだけ使える納豆調味料の開発を目指しました。

2025年3月に関東・東北エリア限定で発売した際は、多くのお客様から感謝のお声をいただくとともに、未発売エリアからの多数の販売拡大のご要望も頂戴いたしました。こうした期待に応える形で、全国発売（北海道・沖縄を除く）に続きミツカン公式通販での発売に至りました。

商品開発者コメント

本商品を楽しみにお待ちいただいていた皆様に、ついにミツカン公式通販にてご提供できることを大変嬉しく思います！2025年3月の関東・東北エリア限定発売では、多くのご支持をいただき好調に推移いたしました。全国発売に続き、ミツカン公式通販での発売開始により、さらに多くの方々にお届けできることを心より願っております。

納豆はもちろん、釜玉うどんやたまごかけご飯など、様々な料理におすすめの一品です。ぜひご自宅で多彩な用途にお使いいただき、本商品の魅力を感じていただければ幸いです。 （チルド事業部・中山櫻子）

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/699_1_bca187fdb4bcc8cfb7e1c7ba4b899e4a.jpg?v=202604151151 ]

■販売期間：2026 年 4月 15日（水）～

■販売エリア：全国（北海道・沖縄除く）・ミツカン公式通販

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/